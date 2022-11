CGTN: Čína presadzuje lepšie podnikateľské prostredie s vyšším štandardom otvorenia

PEKING, 3. novembra 2022 /PRNewswire/ -- 5. ročník veľtrhu China International Import Expo (CIIE), ktorý sa bude konať 5. až 10. novembra v Šanghaji, privíta významné spoločnosti z celého sveta.

Podľa kancelárie CIIE a Generálnej colnej správy sa na podujatí zúčastní viac ako 280 z 500 najväčších svetových podnikov a priemyselných gigantov, z ktorých sa takmer 90 % vrátilo z minulého roka.

Od roku 2018 slúži každoročný veľtrh ako otvorený kanál pre medzinárodné investície a obstarávanie, čo je súčasťou snahy Číny otvoriť svoj trh svetu.

„Podpora otvárania sa na vysokej úrovni" je zdôraznená v správe pre 20. národný zjazd KSČ, v ktorej sa uvádza, že Čína by mala „neustále rozširovať otváranie sa inštitúcií, pokiaľ ide o pravidlá, predpisy, riadenie a normy".

Podľa ministerstva obchodu vystavovatelia na predchádzajúcich štyroch podujatiach predstavili viac ako 1 500 nových výrobkov, technológií a služieb a uzavreli predbežné dohody v hodnote viac ako 270 miliárd USD.

Debutovať budú mnohé produkty špičkových technológií vrátane humanoidného robota Optimus spoločnosti Tesla, ktorý využíva výkonnú technológiu počítačového videnia zhodnú s automobilmi, ako aj 3D tlačiarne od spoločnosti Evonik Industries AG na báze fotocitlivých živíc, ktoré sú vhodné na výrobu pevných a nárazuvzdorných materiálov.

Rozvíjajúci sa spotrebiteľský trh

CIIE otvára spoločnostiam z celého sveta možnosti preniknúť na čínsky trh, ktorý rýchlo rastie v dôsledku rastúcich príjmov a väčšej kúpnej sily čínskych spotrebiteľov.

Podľa oficiálnych údajov sa v roku 2021 čínsky HDP na obyvateľa zvýšil na približne 81 000 čínskych jüanov (11 203 USD) a disponibilný príjem na obyvateľa sa oproti roku 2012 viac ako zdvojnásobil.

Medzičasom sa do triedy so strednými príjmami dostáva čoraz viac ľudí, pričom v roku 2022 ich bude viac ako 400 miliónov v porovnaní so 100 miliónmi pred desiatimi rokmi.

Rastúca kúpna sila poukazuje na potenciál čínskeho trhu, na ktorý majú prístup spoločnosti, či už veľké nadnárodné spoločnosti alebo malé začínajúce podniky.

Čínsky obchod s tovarom a službami sa zvýšil zo 4,4 bilióna USD v roku 2012 na 6,9 bilióna USD v roku 2021, čím sa zaradil na prvé miesto na svete.

Za rovnaké obdobie sa skutočné využívanie zahraničných investícií v Číne zvýšilo o takmer 63 %. Podľa oficiálnych údajov vzniklo viac ako 47 000 podnikov s priamou zahraničnou investíciou (bez bankovníctva, cenných papierov a poisťovníctva), čo je o 23,5 % viac ako v predchádzajúcom roku.

Optimalizácia podnikateľského prostredia

V posledných rokoch Čína zaznamenala zlepšenie podnikateľského prostredia prostredníctvom zlepšenia služieb regulácie trhu. V správe Svetovej banky z roku 2020 o jednoduchosti podnikania sa Čína umiestnila na 31. mieste spomedzi 190 krajín a regiónov, pričom v roku 2018 bola na 78. mieste.

V roku 2019 vydala Čína nariadenie o optimalizácii podnikateľského prostredia, prvý oficiálny dokument, ktorý objasnil vzťah medzi ochranou práv duševného vlastníctva a podnikateľským prostredím.

V rámci nariadenia sú chránení domáci investori a subjekty na trhu a zahraničné fyzické a právnické osoby môžu tiež získať platný patent alebo ochrannú známku od čínskych správnych úradov duševného vlastníctva, ak spĺňajú zákonné pravidlá v oblasti práva na ochranu duševného vlastníctva.

V roku 2021 bolo vybraných šesť ekonomicky rozvinutých miest, ktoré sa ujali vedenia pri budovaní medzinárodného spotrebného centra. Vláda tiež v roku 2022 vydala nové usmernenie s cieľom zmierniť tlak na malé podniky a chrániť legitímne práva trhových subjektov.

Otváranie sa na vysokej úrovni

Od zavedenia zákona o zahraničných investíciách v roku 2020 Čína prijala opatrenia na podporu zahraničných investícií a podporu otvárania sa na vyššej úrovni vrátane uľahčenia prístupu na trh pre obchod so službami a investíciami a zvýšenia podielu obchodov s tovarom s nulovými clami.

Podľa oficiálnych údajov Čína doteraz podpísala 19 dohôd o voľnom obchode s 26 krajinami a regiónmi a objem obchodu medzi Čínou a jej partnermi vo voľnom obchode predstavuje približne 35 % celkového zahraničného obchodu krajiny.

Už v roku 2017 Čína zaviedla svoj prvý negatívny zoznam pre zahraničné investície, ktorý sa odvoláva na dokument vymedzujúci odvetvia, v ktorých sú zakázané alebo obmedzené súkromné investície spoločností.

V poslednej verzii negatívneho zoznamu, ktorá bola zverejnená v roku 2021, sa počet reštriktívnych opatrení znížil z 33 na 31 a v prípade zón voľného obchodu z 30 na 27. Skrátený zoznam je súčasťou úsilia Číny uľahčiť väčší stupeň otvárania sa s cieľom prilákať zahraničné investície.

„V uplynulom desaťročí Čína naplno využila domáce a zahraničné trhy a zdroje v nich, aby rozšírila svoj zahraničný obchod a hospodársku spoluprácu... a vytvorila novú paradigmu otvárania sa vonkajšiemu svetu," povedal pre CGTN Chen Jian'an, podpredseda Čínskej rady pre podporu medzinárodného obchodu.

Dodal, že organizovanie veľkých výstav, ako je CIIE, je dôkazom iniciatívy Číny otvoriť svoj trh svetu.

