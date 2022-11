CGTN: Chiny zapewniają bardziej sprzyjające otoczenie biznesowe i szerzej otwierają się na świat

PEKIN, 4 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- 5. Międzynarodowe Targi Importowe w Chinach (ang. China International Import Expo ‒ CIIE), które będą się odbywać w Szanghaju w dniach od 5 do 10 listopada, będą gościć najważniejsze spółki z całego świata.

Udział w wydarzeniu weźmie 280 najlepszych na świecie przedsiębiorstw notowanych w rankingu Fortune 500, a także giganci przedsiębiorczości, spośród których, zgodnie z danymi Biura CIIE i Generalnej Administracji Celnej, 90 procent to uczestnicy ubiegłorocznej edycji targów.

Doroczne targi od 2018 r. są kanałem otwarcia na inwestycje i zamówienia z zagranicy, jedną z sił napędzających Chiny do otwarcia chińskiego rynku na świat.

W raporcie przedłożonym 20. Narodowemu Kongresowi KPCh szczególny nacisk położono na „promowanie wysokiej jakości otwarcia się na świat" oraz stwierdzono, że Chiny powinny „systematycznie rozszerzać zakres instytucjonalnego otwierania się na świat w obszarze reguł, regulacji, zarządzania i norm".

Według danych Ministerstwa Handlu wystawcy uczestniczący we wcześniejszych czterech edycjach targów wprowadzili na rynek ponad 1500 nowych produktów, technologii, usług, wstępnie zawarli również transakcje o wartości ponad 270 miliardów USD.

Na targach zadebiutuje szereg zaawansowanych technologicznie produktów, między innymi stworzony przez koncern Tesla robot humanoidalny Optimus, w którym wykorzystano potężną technologię wizualizacji komputerowej stosowaną dotąd w pojazdach, a także stworzone przez Evonik Industries AG światłoczułe żywiczne drukarki 3D wykorzystywane do produkcji tworzyw o wysokiej wytrzymałości i odporności na uderzenia.

Rozkwitający rynek konsumencki

CIIE otwiera przed spółkami z całego świata możliwości przeniknięcia na chiński rynek przeżywający gwałtowny rozkwit wynikający ze wzrostu dochodów i siły nabywczej chińskich konsumentów.

Jak pokazują oficjalne dane, w 2021 r. PKB Chin w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł do około 81 000 juanów (11 203 USD), a dochód rozporządzalny w przeliczeniu na jednego mieszkańca podwoił się w porównaniu do 2012 r.

Jednocześnie wzrasta liczebność klasy średniozamożnej, która w 2022 r. liczyła ponad 400 milionów osób w porównaniu do 100 milionów dziesięć lat wcześniej.

Rosnąca siła nabywcza świadczy o potencjale chińskiego rynku, na który mogą wkroczyć zarówno koncerny międzynarodowe cieszące się powszechną renomą, jak i małe startupy.

Wartość chińskiego handlu towarami i usługami wzrosła z 4,4 biliona USD w 2012 r. do 6,9 biliona USD w 2021 r., co czyni go największym na świecie.

Według oficjalnych danych w tym samym okresie wskaźnik rzeczywistego wykorzystania inwestycji zagranicznych w Chinach wzrósł o niemal 63 procent. W kraju osiedliło się ponad 47 000 przedsiębiorstw z bezpośrednim kapitałem zagranicznym (nie licząc banków, spółek zajmujących się obrotem papierami wartościowymi i ubezpieczeniami), niemal 23,5 procent więcej niż w poprzednim roku.

Optymalizacja otoczenia biznesowego

Na przestrzeni ostatnich kilku lat w Chinach odnotowano poprawę otoczenia biznesowego wynikającą ze sprawniejszego funkcjonowania służb zajmujących się regulacją rynku. Według raportu Banku Światowego z 2020 r. w sprawie łatwości prowadzenia działalności gospodarczej, Chiny znalazły się na 31. miejscu wśród 190 krajów i regionów, natomiast w 2018 r. zajmowały 78. lokatę.

W 2019 r. Chiny opublikowały Rozporządzenie w sprawie optymalizacji otoczenia biznesowego – pierwszy oficjalny dokument objaśniający zależność między ochroną praw własności intelektualnej a otoczeniem biznesowym.

Przepisy rozporządzenia zapewniają ochronę krajowym inwestorom i podmiotom rynkowym, a przedsiębiorcy i korporacje z zagranicy mogą zatwierdzić swój patent lub znak towarowy w chińskich urzędach ds. własności intelektualnej, o ile spełnią wymagania określone w ustawie o prawach własności intelektualnej.

W 2021 r. wybrano sześć gospodarczo rozwiniętych miast, aby kierowały rozwojem międzynarodowego ośrodka ds. konsumpcji. W 2022 r. władze państwowe opublikowały również nowe wytyczne ułatwiające działalność małym przedsiębiorstwom oraz chroniące prawa podmiotów rynkowych.

Wysokiej jakości otwarcie się na świat

Od wdrożenia w 2020 r. Ustawy o inwestycjach zagranicznych Chiny przedsięwzięły środki mające przyciągnąć inwestycje zagraniczne i promować otwarcie się na świat o wyższej jakości, w tym ułatwiające dostęp do rynku w obszarze obrotu usługami i inwestycjami, a także zwiększania wartości obrotu towarami bezcłowymi.

Jak dotąd Chiny podpisały 19 umów o wolnym handlu z 26 krajami i regionami, a według oficjalnych danych wartość wymiany handlowej między Chinami a partnerami wolnego handlu stanowi około 35 procent łącznej wartości zagranicznej wymiany handlowej.

Chiny wprowadziły pierwszą w historii czarną listę inwestycji zagranicznych odnoszącą się do dokumentu z 2017 r., gdzie wskazano branże, w których spółki nie mogą dokonywać inwestycji lub zakres takich inwestycji jest ograniczony do inwestycji prywatnych.

W najnowszej czarnej liście opublikowanej w 2021 r. ograniczono liczbę środków ograniczających z 33 do 31, a w przypadku stref wolnocłowych z 30 do 27. Skrócona lista stanowi część działań podjętych przez Chiny na rzecz umożliwienia wyższej jakości otwarcia się na przyciągnięcie inwestycji zagranicznych.

„W ostatnich dziesięciu latach Chiny w pełni wykorzystały potencjał rynku krajowego i zagranicznego oraz ich zasoby, by rozszerzyć prowadzoną wymianę handlową i współpracę gospodarczą, a także stworzyć nowy paradygmat otwierania się na świat zewnętrzny" – powiedział CGTN Chen Jian'an, wiceprezes Chińskiej Rady Promocji Handlu Międzynarodowego.

Dodał, że organizacja tak ważnych targów jak CIIE dowodzi, że Chiny realizują inicjatywę na rzecz otwarcia rynku dla świata.

