CGTN : La Chine adopte un meilleur environnement commercial avec une ouverture aux normes plus élevées

PÉKIN, 4 novembre 2022 /PRNewswire/ -- La 5e Exposition internationale d'importation de la Chine (CIIE), qui se tiendra du 5 au 10 novembre à Shanghai, est prête à accueillir de grandes entreprises du monde entier.

Plus de 280 des 500 premières entreprises et géants de l'industrie du monde participeront à l'événement, parmi lesquels près de 90 % sont des participants de retour de l'année dernière, selon le Bureau de la CIIE et l'Administration générale des douanes.

Depuis 2018, la foire annuelle sert de canal ouvert pour les investissements et les achats internationaux, dans le cadre de la volonté de la Chine d'ouvrir son marché au monde.

« Promouvoir une ouverture de haut niveau » est souligné dans un rapport au 20e Congrès national du PCC, qui a déclaré que la Chine devrait « élargir régulièrement l'ouverture institutionnelle en ce qui concerne les règles, les règlements, la gestion et les normes. »

Selon le ministère du commerce, les exposants des quatre événements précédents ont lancé plus de 1 500 nouveaux produits, technologies et services et conclu des accords provisoires d'une valeur de plus de 270 milliards de dollars.

De nombreux produits de haute technologie feront leurs débuts, notamment le robot humanoïde Optimus de Tesla, qui applique une puissante technologie de vision par ordinateur compatible avec les voitures, ainsi que les imprimantes 3D en résine photosensible d'Evonik Industries AG, qui permettent de fabriquer des matériaux solides et résistants aux chocs.

Un marché de consommation en plein essor

La CIIE offre aux entreprises du monde entier la possibilité d'exploiter le marché chinois, qui connaît une croissance rapide en raison de la hausse des revenus et du pouvoir d'achat accru des consommateurs chinois.

En 2021, le PIB par habitant de la Chine est passé à environ 81 000 yuans (11 203 dollars) et le revenu disponible par habitant a plus que doublé par rapport à 2012, selon les données officielles.

Parallèlement, de plus en plus de personnes accèdent à la classe des revenus moyens, avec plus de 400 millions de salariés à revenus moyens en 2022, contre 100 millions il y a dix ans.

L'augmentation du pouvoir d'achat indique le potentiel du marché chinois, auquel les sociétés, qu'il s'agisse de multinationales de renom ou de petites start-ups, peuvent accéder.

Le commerce de biens et de services de la Chine est passé de 4,4 mille milliards de dollars en 2012 à 6,9 mille milliards de dollars en 2021, ce qui la place au premier rang mondial.

Sur la même période, le recours effectif de la Chine aux investissements étrangers a augmenté de près de 63 %. Plus de 47 000 entreprises ont été créées avec des investissements directs étrangers (à l'exclusion des banques, des titres et des assurances), soit une augmentation de 23,5 % par rapport à l'année précédente, selon les données officielles.

Optimisation de l'environnement des affaires

Au cours des dernières années, la Chine a assisté à une amélioration de son environnement commercial en améliorant les services de régulation du marché. Dans un rapport de la Banque mondiale en 2020 sur la facilité de faire des affaires, la Chine s'est classée 31e sur 190 pays et régions, contre 78e en 2018.

En 2019, la Chine a publié le règlement sur l'optimisation de l'environnement des affaires, le premier document officiel qui clarifie la corrélation entre la protection des droits de propriété intellectuelle et l'environnement des affaires.

Dans le cadre de ce règlement, les investisseurs nationaux et les entités du marché sont protégés et les personnes et sociétés étrangères peuvent également obtenir un brevet ou une marque valide auprès des bureaux administratifs de la propriété intellectuelle de Chine s'ils répondent aux règles statutaires du droit de la propriété intellectuelle.

En 2021, six villes économiquement développées ont été sélectionnées pour prendre la tête du développement d'un centre de consommation international. Le gouvernement a également publié une nouvelle directive en 2022 pour alléger les contraintes pesant sur les petites entreprises et protéger les droits légitimes des entités du marché.

Une ouverture de haut niveau

Depuis la mise en œuvre de la loi sur les investissements étrangers en 2020, la Chine a pris des mesures pour encourager les investissements étrangers et promouvoir l'ouverture à un niveau plus élevé, notamment en facilitant l'accès au marché pour le commerce des services et des investissements et en augmentant la proportion des échanges de biens à droits nuls.

Jusqu'à présent, la Chine a signé 19 accords de libre-échange avec 26 pays et régions, et le volume des échanges entre la Chine et ses partenaires de libre-échange représente environ 35 % du commerce extérieur total du pays, selon les données officielles.

La Chine a introduit sa première liste négative pour les investissements étrangers, qui désigne un document délimitant les industries interdites ou restreintes aux investissements privés des sociétés, dès 2017.

La dernière version de la liste négative, publiée en 2021, a réduit le nombre de mesures restrictives de 33 à 31 et, pour les zones franches, de 30 à 27. La liste raccourcie fait partie des efforts de la Chine pour faciliter un plus haut degré d'ouverture afin d'attirer les investissements étrangers.

« Au cours de la dernière décennie, la Chine a pleinement utilisé les marchés et les ressources intérieures et extérieures pour développer son commerce extérieur et sa coopération économique... et créer un nouveau paradigme d'ouverture au monde extérieur », a déclaré Chen Jian'an, vice-président du Conseil chinois pour la promotion du commerce international, à la CGTN.

L'accueil d'expositions majeures comme la CIIE démontre l'initiative de la Chine d'ouvrir son marché au monde, a-t-il ajouté.

