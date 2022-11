CGTN: China adota um ambiente de negócios melhor com abertura de alto padrão

PEQUIM, 4 de novembro de 2022 /PRNewswire/- - A 5ª China International Import Expo (CIIE), que será realizada de 5 a 10 de novembro em Xangai, está pronta para receber empresas importantes de todo o mundo.

Mais de 280 das 500 maiores empresas e gigantes da indústria do mundo participarão do evento, entre os quais quase 90% são participantes do ano passado que estão retornando, de acordo com o CIIE Bureau e a Administração Geral Alfandegária.

Desde 2018, a feira anual tem sido um canal aberto para investimentos e compras internacionais, parte do esforço da China para abrir seu mercado para o mundo.

"Promover a abertura de alto padrão" está enfatizado em um relatório para o 20º Congresso Nacional do PCCh, que mencionava que a China deveria "expandir continuamente a abertura institucional em relação às regras, regulamentações, gestão e padrões."

Os expositores dos quatro eventos anteriores lançaram mais de 1.500 novos produtos, tecnologias, itens de serviço e fecharam acordos provisórios no valor de mais de USD 270 bilhões, de acordo com o Ministério do Comércio.

Muitos produtos de alta tecnologia farão uma estreia, incluindo o robô humanoide Optimus da Tesla, que aplica poderosa tecnologia de visão por computador compatível com automóveis, bem como as impressoras 3D de resina fotossensível da Evonik Industries AG, que são adequadas para a fabricação de materiais duros e resistentes a impactos.

Um crescente mercado consumidor

A CIIE abre oportunidades para empresas do mundo todo explorarem o mercado chinês, que está crescendo rapidamente como resultado do aumento da renda e do maior poder de compra dos consumidores chineses.

Em 2021, o PIB per capita da China aumentou para cerca de 81 mil yuans (USD 11.203) e a renda disponível per capita mais do que dobrou a partir de 2012, segundo dados oficiais.

Além disso, mais pessoas estão migrando para a classe de renda média, com mais de 400 milhões de pessoas com rendimentos médios em 2022, em comparação com 100 milhões na década anterior.

O crescente poder de compra indica o potencial do mercado chinês que pode ser acessado por empresas multinacionais de grandes marcas ou pelas start-ups de menor porte.

O comércio de mercadorias e serviços da China aumentou de USD 4,4 trilhões em 2012 para USD 6,9 trilhões em 2021, ficando em primeiro lugar no mundo.

No mesmo período, o uso real de investimentos estrangeiros da China aumentou quase 63%. Mais de 47 mil empresas se estabeleceram com investimento direto estrangeiro (excluindo bancos, títulos e seguros), um aumento de 23,5% em relação ao ano anterior, segundo dados oficiais.

Otimização do ambiente de negócios

Nos últimos anos, a China testemunhou uma melhoria em seu ambiente de negócios, aperfeiçoando os serviços de regulamentação do mercado. Em um relatório do Banco Mundial de 2020 sobre a facilidade de fazer negócios, a China classificou-se em 31º lugar entre 190 países e regiões, contra o 78º lugar em 2018.

Em 2019, a China emitiu a Regulamentação sobre a Otimização do Ambiente de Negócios, o primeiro documento oficial que esclareceu a correlação entre a proteção dos direitos de propriedade intelectual e o ambiente de negócios.

Pela regulamentação, os investidores nacionais e entidades de mercado estão protegidos e pessoas físicas e jurídicas estrangeiras também podem obter uma patente válida ou uma marca registrada dos escritórios administrativos de propriedade intelectual da China se atenderem às regras estatutárias na lei de propriedade intelectual.

Em 2021, seis cidades economicamente desenvolvidas foram selecionadas para assumirem a liderança no desenvolvimento de um centro de consumo internacional. O governo também lançou uma nova diretriz em 2022 para reduzir as dificuldades em pequenas empresas e proteger os direitos legítimos das entidades de mercado.

Abertura de alto padrão

Desde que a lei de investimentos estrangeiros foi implementada em 2020, a China adotou medidas para incentivar o investimento estrangeiro e promover a abertura em um nível mais alto, incluindo a facilitação do acesso ao mercado para o comércio de serviços e investimentos e o aumento da proporção de comércio de mercadorias com tarifas zero.

Até o momento, a China assinou 19 acordos de livre comércio com 26 países e regiões, e o volume de comércio entre a China e seus parceiros de livre comércio representa cerca de 35% do total do comércio exterior do país, mostram os dados oficiais.

A China apresentou, em 2017, sua primeira lista negativa relativa a investimentos estrangeiros, que se refere a um documento que delineia setores proibidos ou restritos a investimentos privados por empresas.

A versão mais recente da lista negativa, lançada em 2021, reduziu o número de medidas restritivas de 33 para 31 e, para as zonas de livre comércio, de 30 para 27. A lista reduzida faz parte dos esforços da China para facilitar um maior grau de abertura para atrair investimentos estrangeiros.

"Na última década, a China fez uso pleno dos mercados interno e externo e dos recursos para expandir seu comércio exterior e cooperação econômica, criando um novo paradigma de abertura para o mundo exterior," disse à CGTN Chen Jian'an, vice-presidente do Conselho da China para a Promoção do Comércio Internacional.

A realização de grandes exposições como a CIIE demonstra a iniciativa da China para abrir seu mercado ao mundo, acrescentou Chen Jian'an.

