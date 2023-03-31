CGTN: Уверенность Китая является залогом мира и развития (Премьер-министр КНР).

ПЕКИН (Китай), 31 марта 2023 г. /PRNewswire/ -- "В мире неопределенностей уверенность Китая является основой, обеспечивающей защиту мира и развития всей нашей планеты", – заявил в четверг Ли Цян, Премьер-министр КНР, назвав эту информацию "фактом, который соответствовал действительности в прошлом и, уж тем более, соответствует ей в настоящем и будет соответствовать в будущем".

"Независимо от того, как изменится мир, Китай будет придерживаться реформ, открытости и курса инновационного развития", заявил в четверг г-н Цян на церемонии открытия ежегодной Азиатской конференции 2023 года в рамках Боаоского Азиатского Форума.

В своей вступительной речи он подчеркнул, что Китай не только придаст новый импульс и жизнеспособность мировой экономике, но и позволит миру пользоваться возможностями и дивидендами, возникающими в процессе развития Китая.

Экономический подъем Китая

Согласно данным Государственного статистического управления КНР, на протяжении периода с января по февраль объем розничных продаж Китая, который является показателем роста потребления, увеличился на 3,5 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, что позволило обратить вспять снижение этого показателя, наблюдавшееся в течение последних трех месяцев.

По данным Государственного статистического управления КНР, за первые два месяца этого года объем промышленного производства Китая вырос на 2,4 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а показатель, использующийся для оценки объема производства в сфере услуг в масштабах страны, вырос на 5,5 %.

Г-н Цян отметил хорошую тенденцию к оживлению экономики Китая на фоне вырисовывающихся на горизонте последствий пандемии COVID-19 за последние несколько месяцев, заявив, что в марте наблюдаются еще более высокие показатели, чем в январе и феврале, с непрерывным улучшением ключевых показателей и устойчивой динамикой роста.

"Экономика Китая устойчива, она обладает огромным потенциалом и жизнеспособностью", – сообщил Премьер-министр во время своего пребывания в Боао, прибрежном городе китайской островной провинции Хайнань.

Он также добавил, что Китай примет целый ряд новых мер по расширению доступа к рынкам, оптимизации деловой среды и содействию процессу реализации проектов.

"У нас есть уверенность и возможность развивать китайскую экономику стремительными темпами, поддерживать устойчивый рост и вносить еще больший вклад во всемирное экономическое развитие".

В процессе выступления на этом форуме Премьер-министр Сингапура Ли Сяньлун заявил, что Китай стал крупнейшим торговым партнером практически для всех стран Азии, и очень тепло воспринял предложенные Китаем региональные и глобальные инициативы, такие как инициатива "Один пояс — один путь" и "Инициатива глобального развития".

"Мы с нетерпением ожидаем новых возможностей для роста в рамках динамично развивающейся экономики Китая", – отметил г-н Сяньлун.

Мирные и стабильные условия для развития

В четверг Премьер-министр Китая также настоятельно призвал к совместным усилиям по созданию мирных и стабильных условий для развития, а также формированию большей уверенности в условиях неустойчивой глобальной среды.

"Если в будущем Азия хочет добиться большего уровня развития, она не должна погрязнуть в хаосе или войнах", – заявил г-н Сяньлун.

Китай в очередной раз заявил, что он по-прежнему является приверженцем урегулирования разногласий и споров между странами мирными средствами, а также совместной защиты мира и стабильности во всем мире, добавив, что страна выступает против злоупотребления односторонними санкциями и юрисдикции длинной руки, выбора какой-то одной стороны, блоковой конфронтации или "новой холодной войны".

Согласно сообщению г-на Ли, страны должны поддерживать взаимное уважение и доверие, открытость и инклюзивность, уважать самостоятельно выбранные пути развития других стран и избегать нарратива, способствующего "столкновению цивилизаций" и идеологической конфронтации.

Китай поставил перед собой главную задачу, заключающуюся в превращении в великую современную социалистическую страну во всех отношениях, а также в содействии возрождению китайской нации на всех фронтах с помощью китайского пути к модернизации.

Для всего мира задача Китая по модернизации страны с населением 1,4 миллиардов человек, что составляет почти одну пятую часть населения всего мира, является беспрецедентной.

Китай привержен принципам достижения модернизации за счет мира и развития, в результате которого планируется создать мощную движущую силу для экономического роста в Азии и во всем мире", – отметил г-н Сяньлун.

"Китай никогда не будет стремиться к модернизации посредством войны, колонизации или грабежа".

https://news.cgtn.com/news/2023-03-30/Premier-Li-urges-safeguarding-peace-and-stability-for-development-1iACDkMx2nK/index.html

SOURCE CGTN