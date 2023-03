CGTN: Podľa predsedu vlády je sebaistota Číny základom svetového mieru a rozvoja

PEKING, 31. marca 2023 /PRNewswire/ -- Vo svete neistoty je sebaistota Číny základom, ktorý chráni svetový mier a rozvoj, povedal vo štvrtok čínsky predseda vlády Li Čchiang, ktorý to nazval ako „skutočnosť, ktorá bola v minulosti pravdivá, no o to viac platí dnes a v budúcnosti."

„Bez ohľadu na to, ako sa svet zmení, Čína bude dodržiavať reformy a otvárať sa a podporovať rozvoj zameraný na inovácie," povedal Li vo štvrtok na otváracom ceremoniály výročnej konferencie fóra Boao pre Áziu 2023.

Čína tým nielenže vnesie do svetovej ekonomiky nový impulz a vitalitu, ale aj umožní svetu zdieľať príležitosti a podiely z rozvoja Číny, zdôraznil v hlavnom prejave.

Ekonomický skok Číny

Ako ukazujú údaje národného štatistického úradu (NBS), čínsky maloobchodný predaj, miera rastu spotreby, sa v období od januára do februára medziročne zvýšila o 3,5 %, pričom došlo k zvráteniu poklesu zaznamenaného v predchádzajúcich troch mesiacoch.

V prvých dvoch mesiacoch roka sa priemyselná produkcia Číny s pridanou hodnotou medziročne zvýšila o 2,4 %, zatiaľ čo index, na základe ktorého sa podľa NBS meria produkcia odvetvia služieb v krajine, vzrástol o 5,5 %.

Li spomenul dobrý trend v oživovaní čínskeho hospodárstva v dôsledku hroziacich účinkov pandémie COVID-19 v priebehu predchádzajúcich mesiacov a spomenul, že v marci zaznamenal ešte lepšie výsledky ako v januári a februári, pričom kľúčové ukazovatele sa neustále zlepšujú a silný rast naberá na dynamike.

Čínska ekonomika je odolná, s veľkým potenciálom a vitalitou, povedal predseda vlády v Boao, pobrežnom meste v čínskej ostrovnej provincii Chaj-nan.

Dodal, že Čína predstaví sériu nových opatrení na rozšírenie prístupu na trh, optimalizáciu podnikateľského prostredia a uľahčenie realizácie projektov.

„Máme dôveru a schopnosť zlepšovať čínsku ekonomiku, aby sme prelomili ťažkosti, udržali stabilný a udržateľný rast a viac prispeli k rozvoju svetového hospodárstva."

Na tom istom fóre povedal singapurský predseda vlády, Lee Hsien Loong, že Čína sa stala najväčším obchodným partnerom takmer každej krajiny v Ázii, a privítal regionálne a globálne iniciatívy navrhnuté Čínou, ako je iniciatíva Jedno pásmo, jedna cesta a Globálna rozvojová iniciatíva.

„Tešíme sa na účasť na nových možnostiach rastu v rámci dynamickej ekonomiky Číny," povedal Lee.

Pokojné a stabilné prostredie pre rozvoj

Čínsky predseda vlády vo štvrtok tiež vyzval na úsilie o spoločnú ochranu mierového a stabilného prostredia pre rozvoj a vnášanie väčšej istoty do nestabilného globálneho prostredia.

„Ázia nesmie zažívať chaos alebo vojny, ak chce v budúcnosti dosiahnuť väčší rozvoj," povedal Li.

Zopakoval, že Čína je naďalej odhodlaná riešiť rozdiely a spory medzi krajinami mierovými prostriedkami a spoločne chrániť svetový mier a stabilitu, a dodal, že je proti zneužívaniu jednostranných sankcií a jurisdikcie dlhého dosahu (tzv. „long arms"), vyberaniu strán, konfrontácii blokov alebo „novej studenej vojne".

Krajiny by mali podporovať vzájomný rešpekt a dôveru, otvorenosť a inkluzívnosť, brať ohľad na nezávisle zvolené rozvojové cesty iných krajín a byť proti obrazu „stretu civilizácií" a ideologickej konfrontácii, povedal Li.

Čína si stanovila za svoju hlavnú úlohu transformovať sa na veľkú modernú socialistickú krajinu vo všetkých aspektoch a napredovať v obnove čínskeho národa na všetkých frontoch prostredníctvom čínskej cesty k modernizácii.

Pre svet je neobvyklá úloha Číny modernizovať krajinu s 1,4 miliardou ľudí alebo takmer jednou pätinou svetovej populácie.

Čína je odhodlaná dosiahnuť modernizáciu prostredníctvom mieru a rozvoja, čo vytvorí silnú hybnú silu pre hospodársky rast v Ázii a vo svete ako celku, povedal Li.

„Čína sa nikdy nebude usilovať o modernizáciu prostredníctvom vojny, kolonizácie alebo drancovania."

https://news.cgtn.com/news/2023-03-30/Premier-Li-urges-safeguarding-peace-and-stability-for-development-1iACDkMx2nK/index.html

