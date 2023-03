CGTN: a certeza da China é um dos pilares da paz e desenvolvimento mundial, diz primeiro-ministro

PEQUIM, 31 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Em um mundo de incertezas, a certeza da China é um esteio que protege a paz e o desenvolvimento mundiais, disse o primeiro-ministro chinês Li Qiang na quinta-feira, chamando-o de "um fato que foi verdadeiro no passado e ainda mais no presente e no futuro."

"Não importa como o mundo mudará, a China aderirá à reforma, à abertura e ao desenvolvimento impulsionado pela inovação", disse Li na cerimônia de abertura da conferência anual do Fórum Boao para a Ásia 2023, na quinta-feira.

Ao fazer isso, a China não só injetará novo ímpeto e vitalidade na economia mundial, mas também permitirá que o mundo compartilhe as oportunidades e dividendos do desenvolvimento da China, enfatizou ele em um discurso de abertura.

Salto econômico da China

As vendas de varejo da China, um indicador de crescimento do consumo, aumentaram 3,5 % em relação ao ano anterior no período de janeiro a fevereiro, revertendo quedas observadas nos três meses anteriores, segundo os dados do Escritório Nacional de Estatísticas (em inglês: National Bureau of Statistics, NBS).

Nos dois primeiros meses do ano, a produção industrial de valor agregado da China aumentou 2,4% em relação ao ano anterior, enquanto o índice que mede a produção da indústria de serviços do país subiu 5,5%, de acordo com o NBS.

Li observou a boa tendência na recuperação econômica da China dos efeitos iminentes da pandemia de COVID-19 nos meses anteriores, dizendo que março está tendo um desempenho ainda melhor do que janeiro e fevereiro, com indicadores-chave melhorando continuamente e um forte impulso de crescimento.

A economia da China é resiliente, com grande potencial e vitalidade, disse o primeiro-ministro em Boao, uma cidade costeira na província insular de Hainan, na China.

Ele acrescentou que a China introduzirá uma série de novas medidas para expandir o acesso ao mercado, otimizar o ambiente de negócios e facilitar a implementação de projetos.

"Temos a confiança e a capacidade de fazer a economia chinesa avançar, manter um crescimento estável e sustentado e fazer maiores contribuições para o desenvolvimento econômico mundial".

Ao discursar no mesmo fórum, o primeiro-ministro de Singapura, Lee Hsien Loong, disse que a China se tornou o maior parceiro comercial de quase todos os países da Ásia e acolheu as iniciativas regionais e globais propostas pela China, como a Iniciativa do Cinturão e Rota e a Iniciativa de Desenvolvimento Global.

"Esperamos participar de novas oportunidades de crescimento na economia dinâmica da China", disse Lee.

Ambiente pacífico e estável para o desenvolvimento

Na quinta-feira, o primeiro-ministro chinês também pediu esforços para proteger em conjunto um ambiente pacífico e estável para o desenvolvimento e injetar mais certeza no ambiente global volátil.

"A Ásia não deve ter caos ou guerras se quiser alcançar um maior desenvolvimento no futuro", disse Li.

A China permanece comprometida em resolver as diferenças e disputas entre os países por meios pacíficos e proteger conjuntamente a paz e a estabilidade mundial, reiterou, acrescentando que o país se opõe ao abuso de sanções unilaterais e jurisdição de longo alcance, escolhendo lados, confronto em bloco ou "uma nova Guerra Fria".

Os países devem manter o respeito e a confiança mútuos, a abertura e a inclusão, respeitar os caminhos de desenvolvimento escolhidos de outros países e opor-se à narrativa de "conflito de civilizações" e ao confronto ideológico, disse Li.

A China estabeleceu como sua tarefa central, se transformar em um grande país socialista moderno em todos os aspectos e promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por meio de um caminho chinês para a modernização.

Para o mundo, a tarefa da China de modernizar um país de 1,4 bilhão de pessoas, ou quase um quinto da população global, não tem precedentes.

A China está empenhada em alcançar a modernização por meio da paz e do desenvolvimento, o que criará uma forte força motriz para o crescimento econômico na Ásia e no mundo como um todo, disse Li.

"A China nunca buscará modernização por meio de guerra, colonização ou pilhagem".

https://news.cgtn.com/news/2023-03-30/Premier-Li-urges-safeguarding-peace-and-stability-for-development-1iACDkMx2nK/index.html

FONTE CGTN

