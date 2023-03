CGTN: „Stabilność Chin jest filarem pokoju na świecie i rozwoju" - premier

PEKIN, 31 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- „W świecie pełnym niepewności, stabilność Chin jest filarem, który zabezpiecza pokój na świecie i rozwój" - powiedział w czwartek premier Chin, Li Qiang, stwierdzając, że „jest to fakt, który odnosi się zarówno do przeszłości, jak i do teraźniejszości i przyszłości, w jeszcze większym stopniu".

„Nie ważne jak zmieni się świat, Chiny nie zejdą z drogi reform, otwarcia i rozwoju napędzanego innowacjami" - powiedział premier Li podczas ceremonii otwarcia dorocznej konferencji organizacji Boao Forum for Asia, która odbyła się w czwartek.

Postępując w ten sposób, Chiny nie tylko dostarczą nowego bodźca i energii światowej gospodarce, lecz również umożliwią innym krajom udział w możliwościach i korzyściach płynących z rozwoju Chin - podkreślił w swoim wystąpieniu.

Skok gospodarczy Chin

Wartość chińskiej sprzedaży detalicznej, wskaźnika wzrostu konsumpcji, jest wyższa o 3,5 % rok do roku w okresie obejmującym styczeń i luty, odwracając trend spadkowy odnotowany w poprzednich trzech miesiącach, na co wskazują dane z Krajowego Urzędu Statystycznego Chin (National Bureau of Statistics, NBS).

W okresie pierwszych dwóch miesięcy bieżącego roku chińska produkcja przemysłowa z uwzględnieniem wartości dodanej wzrosła o 2,4% rok do roku, podczas gdy wskaźnik wykazujący produkcję usług jest wyższy o 5,5%, według danych NBS.

Li Qiang podkreślił pozytywne tendencje odbudowy gospodarki Chin po pandemii COVID-19, które odnotowano w minionych miesiącach i dodał, że marzec charakteryzuje się jeszcze lepszymi wynikami niż styczeń i luty, przy czym wartości kluczowych wskaźników ulegają poprawie, a tempo wzrostu jest stabilne.

Gospodarka Chin charakteryzuje się odpornością, znaczącym potencjałem i żywotnością - powiedział premier Chin w Boao, nadmorskim mieście w wyspiarskiej prowincji Hajnan.

Dodał, że Chiny wprowadzą szereg nowych środków w celu poszerzenia dostępu do rynku, optymalizacji otoczenia biznesowego i wspierania realizacji inwestycji.

„Mamy pewność i możliwości rozwoju chińskiej gospodarki, w celu przełamania, utrzymania stabilnego i trwałego wzrostu oraz zapewnienia większego wkładu w rozwój gospodarczy świata".

Przemawiając podczas tego samego forum, premier Singapuru, Lee Hsien Loong powiedział, że Chiny stały się największym partnerem handlowym dla niemal wszystkich krajów Azji i z radością przyjął regionalne i globalne inicjatywy proponowane przez Chiny, takie jak Inicjatywa Pasa i Drogi (Belt and Road Initiative) czy Globalna Inicjatywa Rozwoju (Global Development Initiative).

„Z niecierpliwością czekamy na udział w nowych możliwościach rozwoju w ramach dynamicznej gospodarki Chin" - powiedział premier Lee.

Pokojowe, stabilne środowisko sprzyjające rozwojowi

Premier Chin zachęcał w czwartek do podjęcia działań na rzecz wspólnego zapewnienia pokojowego i stabilnego środowiska dla rozwoju i wprowadzenia większej pewności do tego zmiennego globalnego otoczenia.

„Azja nie może doświadczać chaosu i wojen, jeśli chce dążyć do większego rozwoju w przyszłości" - powiedział Li Qiang.

Podkreślił ponownie, że Chiny podtrzymują swoje zaangażowanie w rozwiązywanie różnic i kwestii spornych pomiędzy krajami drogą pokojową i we wspólną gwarancję pokoju i stabilności na świecie, dodając, że kraj sprzeciwia się nadużywaniu jednostronnych sankcji, jurysdykcji o szerokim zasięgu, opowiadaniu się po jednej ze stron i konfrontacji bloków „nowej zimnej wojny".

Li Quiang stwierdził również, że kraje powinny zachować wzajemny szacunek i zaufanie, otwartość i inkluzywność, poszanowanie dla ścieżek rozwoju wybranych niezależnie przez inne kraje, oraz sprzeciwiać się narracji „starcia pomiędzy cywilizacjami" i konfrontacji ideologicznej.

Chiny wyznaczyły sobie za główne zadanie budowę wspaniałego nowoczesnego państwa socjalistycznego pod każdym względem i przyspieszenie odnowy narodu chińskiego na wszystkich frontach poprzez chińską drogę do modernizacji.

Modernizacja kraju, który zamieszkuje 1,8 miliarda ludzi, czyli niemal jedna piąta ludności świata, jest bezprecedensowym zadaniem, którego podjęły się Chiny.

Li dodał, że Chiny z zaangażowaniem dążą do modernizacji poprzez pokój i rozwój, tworząc znaczącą siłę napędową wzrostu gospodarczego w Azji i na całym świecie.

„Chiny nigdy nie będą dążyć do modernizacji poprzez wojnę, kolonizację czy grabież".

