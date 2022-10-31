CGTN: В Китае начинается новый этап развития сельских районов

ПЕКИН, 31 октября 2022 г. /PRNewswire/ -- После успешного искоренения крайней нищеты Китай готов к новому витку развития сельского хозяйства и сельских районов, и работа по возрождению села идет полным ходом.

В докладе 20-му Всекитайскому съезду Коммунистической партии Китая (КПК) отмечается, что Китай продолжит уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, закреплять и расширять достижения в борьбе с бедностью и укреплять основы продовольственной безопасности по всем направлениям.

В ходе своей первой инспекции после завершения 20-го Всекитайского съезда КПК Председатель КНР Си Цзиньпин подчеркнул важность повсеместного возрождения сельских районов и постоянной модернизации сельского хозяйства и сельских районов.

Во время своего визита в Яньань в провинции Шэньси на северо-западе Китая и город Аньян в центральной китайской провинции Хэнань, прошедшего со среды по пятницу, он заявил, что необходимо уделять приоритетное внимание развитию сельского хозяйства и сельских районов, а также закреплять и расширять достижения Китая в борьбе с бедностью.

Возрождение сельских районов

В среду днем, сойдя с поезда, Си Цзиньпин направился прямо в деревню Наньгоу в Яньань.

В одном из фруктовых садов Си Цзиньпин пообщался с местными жителями, подробно расспросив их о том, как они выращивают яблони и собирают плоды, какие сорта яблонь они сажают, по каким ценам продают яблоки и каков их доход. Он также поинтересовался, как в селе развивается разведение яблок и других культур.

Си Цзиньпин рассказал, что семь лет прожил в северной провинции Шэньси. Все это время он видел, что сельские жители живут в суровых условиях, и постоянно думал о том, как сделать их жизнь лучше.

«Теперь у сельских жителей есть работа и стабильный доход, их дети получают хорошее образование, а пожилые люди имеют медицинскую страховку, — заявил Си Цзиньпин. — Их жизнь становится все лучше и лучше».

Си Цзиньпин отметил, что «изменения в северной провинции Шэньси отражают изменения в Китае». За последние годы был достигнут значительный прогресс в развитии сельских отраслей, внедрении сельскохозяйственных технологий и строительстве прекрасных сельских районов в ходе работ по возрождению села.

По данным Министерства сельского хозяйства и сельских районов реальный доход сельских жителей на душу населения в 2021 году достиг 18 931 юаня (около 2981,96 долларов США), увеличившись на 9,7% в реальном выражении.

Улучшение условий жизни в сельских районах является частью стратегии возрождения сельских районов. По словам заместителя руководителя Национального управления возрождения сельских районов Хун Тяньюня (Hong Tianyun) более 40 миллионов сельских домашних туалетов были отремонтированы, а уровень очистки сточных вод в сельской местности достиг примерно 28 процентов с тех пор, как в 2018 году Китай начал трехлетнюю кампанию по улучшению условий жизни в сельской местности.

Призыв к усердному труду

Во время посещения в пятницу утром канала Хунци, или канала Красного флага, в городе Линьчжоу центральной китайской провинции Хэнань Си Цзиньпин призвал к предприимчивости, уверенности в своих силах и усердному труду.

Для завершения строительства канала — ключевого ирригационного проекта и крупного инженерного достижения 1960-х годов — местным жителям потребовалось почти 10 лет. Он проходит через крутую гору Тайхан, неся воду в засушливый округ Линьсянь, который сегодня известен как город Линьчжоу.

По словам Си Цзиньпина, канал Красного флага сам по себе является памятником героическому духу жителей уезда Линьсянь, которые не покорились судьбе и не сдались.

Он настоятельно призвал молодое поколение сохранить этот дух и внести свой вклад в достижение цели второго столетия, заключающейся в превращении Китая в великую современную во всех отношениях социалистическую страну. «Мы живем в необыкновенное время и должны ему соответствовать».

«Гордость за культуру»

Во время своего визита в город Аньян в центральном Китае Си Цзиньпин также посетил археологической памятник Иньсюй во второй половине дня в пятницу и подчеркнул, что необходимо гордиться своей культурой.

Здесь находятся руины древнего города Инь, последней столицы династии Шан (1600-1046 гг. до н.э.). Обнаруженные в руинах надписи на гадальных костях считаются самыми древними образцами китайской письменности.

В 1928 году китайские археологи обнаружили комплекс руин, которые были включены в список Всемирного наследия ЮНЕСКО в 2006 году.

Си Цзиньпин заявил, что прекрасную традиционную китайскую культуру можно сохранить путем раскопок, изучения и защиты культурных ценностей.

Он призвал китайский народ гордиться китайской культурой и быть более уверенным в себе.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-28/Xi-stresses-rural-revitalization-in-inspections-to-Shaanxi-Henan-1eveRpINXA4/index.html

SOURCE CGTN