CGTN: Jak Čína zahajuje novou etapu rozvoje venkova?

PEKING, 1. listopadu 2022 /PRNewswire/ -- Čína staví na svém vítězství v boji s extrémní chudobou a v rámci vrcholících snah o podporu oživení venkovských oblastí vstupuje do další fáze rozvoje zemědělství a venkova.

Zpráva pro 20. celostátní sjezd Komunistické strany Číny (KS Číny) zdůrazňuje, že země bude i nadále klást rozvoj zemědělství a venkova na první místo, upevňovat a rozšiřovat úspěchy v oblasti zmírňování chudoby a posilovat základy potravinové bezpečnosti na všech frontách.

Čínský prezident Si Ťin-pching při své první inspekční cestě po skončení 20. celostátního sjezdu KS Číny zdůraznil, že je třeba pokročit v revitalizaci venkovských oblastí ve všech oblastech a neúnavně usilovat o modernizaci zemědělství a venkova.

Během své návštěvy města Jen-an v severozápadní čínské provincii Ša-an-si a města An-jang v centrální provincii Che-nan, která se uskutečnila od středy do pátku, prohlásil, že rozvoj zemědělských a venkovských oblastí je nutné upřednostnit a současně upevnit a rozšířit čínské úspěchy v boji s chudobou.

Pokrok v oživení venkova

Ve středu odpoledne Si zamířil z vlaku přímo do vesnice Nan-kou v Jen-anu.

Zde si v ovocném sadu pohovořil s místními vesničany a podrobně se zajímal o to, jak pěstují jabloně a sklízejí ovoce, jaké druhy jablek pěstují, za jaké ceny je prodávají a jaké jsou jejich příjmy. Zajímalo ho také, jak se ve vesnici vyvíjí pěstování ovoce a další druhy podnikání.

Si připomněl, že na severu Ša-an-si strávil sedm let. Během svého pobytu sledoval, v jak drsných podmínkách vesničané žijí, a neustále přemýšlel, jak by bylo možné jejich životy zlepšit.

„Nyní mají vesničané práci a stabilní příjem, děti dostávají kvalitní vzdělání a starší lidé jsou zdravotně pojištěni," řekl Si. „Životní úroveň se stále zlepšuje."

Podle jeho slov „změny v severním Ša-an-si odrážejí změny v celé Číně". V posledních letech se v rámci úsilí o revitalizaci venkova podařilo dosáhnout značných pokroků v podpoře venkovského průmyslu, uplatňování zemědělských technologií a budování krásného venkova.

Podle údajů čínského ministerstva zemědělství a venkova dosáhl v roce 2021 disponibilní příjem na obyvatele venkova 18.931 jüanů (asi 2981,96 amerických dolarů), což představuje reálný nárůst o 9,7 %.

Součástí strategie oživení venkova je i zlepšení životního prostředí na vesnici. Podle zástupce vedoucího Národní správy pro revitalizaci venkova Chung Tchien-jüna bylo od roku 2018, kdy Čína zahájila tříletou kampaň za zlepšení životního prostředí na venkově, modernizováno více než 40 milionů toalet a podíl čištění odpadních vod na venkově dosáhl přibližně 28 procent.

Výzva k tvrdé práci

Při své páteční návštěvě kanálu Chung-čchi neboli Kanálu rudé vlajky ve městě Lin-Čou uprostřed provincie Che-nan vyzvedl Si podnikavého ducha soběstačnosti a tvrdou práci.

Kanál, který je klíčovým zavlažovacím projektem a významným inženýrským počinem 60. let 20. století, budovali místní lidé téměř deset let. Podařilo se jim tak překonat překážku strmé hory Tchaj-chang a přivést vodu do vyprahlého okresu Lin-sien, dnešního města Lin-čou.

Samotný kanál Rudé vlajky je pomníkem hrdinského ducha obyvatel okresu Lin-sien, kteří se odmítli podřídit osudu a nikdy se nevzdali, připomněl Si.

Poté vyzval mladou generaci, aby v tomto duchu pokračovala a přispěla k naplnění cíle druhého stého výročí – vybudovat Čínu ve velkou, moderní socialistickou zemi ve všech ohledech. „Žijeme v mimořádné době a měli bychom jí být hodni."

„Kulturní sebevědomí"

Během návštěvy města An-jang v centrální Číně zdůraznil Si při páteční prohlídce archeologické lokality Jin také význam budování kulturního sebevědomí.

Tuto lokalitu tvoří pozůstatky starověkého města Jin, posledního hlavního sídla dynastie Šang (1600-1046 př.n.l.). Nápisy na věšteckých kostech, které zde byly nalezeny, se považují za nejstarší čínské písemné památky.

Komplex městských ruin objevili v roce 1928 čínští archeologové a v roce 2006 byl zapsán na Seznam světového dědictví UNESCO.

Si zde připomněl, že archeologie, studium a ochrana kulturních památek přispívají k lepší ochraně ušlechtilé tradiční čínské kultury.

Vyzval také čínský lid k hrdosti na svou kulturu a větší sebedůvěře a jistotě.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-28/Xi-stresses-rural-revitalization-in-inspections-to-Shaanxi-Henan-1eveRpINXA4/index.html

