CGTN : Comment la Chine inaugure-t-elle une nouvelle étape du développement rural ?

PÉKIN, 31 octobre 2022 /PRNewswire/ -- Après la capitalisation sur sa victoire dans l'éradication de la pauvreté absolue, la Chine est maintenant prête pour un nouveau cycle de développement agricole et rural alors que les efforts pour propulser la vitalisation rurale battent leur plein.

Le rapport au 20e Congrès national du Parti communiste chinois (PCC) souligne que le pays continuera à accorder la priorité au développement agricole et rural, à consolider et à étendre les réalisations en matière de lutte contre la pauvreté et à renforcer les bases de la sécurité alimentaire sur tous les fronts.

Lors de sa première inspection après la conclusion du 20e Congrès national du PCC, le président chinois Xi Jinping a souligné l'importance de faire progresser la revitalisation rurale dans tous les domaines et de s'efforcer sans relâche de réaliser la modernisation agricole et rurale.

Lors de sa visite à Yan'an, dans la province du Shaanxi (nord-ouest de la Chine), et dans la ville d'Anyang, dans la province du Henan (centre de la Chine), de mercredi à vendredi, il a déclaré qu'il fallait donner la priorité au développement des zones agricoles et rurales, et consolider et étendre les réalisations de la Chine en matière de lutte contre la pauvreté.

Faire progresser la vitalité rurale

En descendant du train le mercredi après-midi, Xi s'est rendu directement dans le village de Nangou à Yan'an.

Dans un verger, Xi a discuté avec des villageois, leur demandant en détail comment ils cultivaient les pommiers et cueillaient les fruits, quelles espèces de pommes ils plantaient, à quels prix leurs pommes étaient vendues et quels étaient leurs revenus. Il s'est également enquis de la manière dont le village a développé la culture des pommes et d'autres industries.

Xi a dit qu'il avait vécu dans le nord du Shaanxi pendant sept ans. Pendant cette période, il a vu les villageois vivre dans des conditions difficiles, et il n'a cessé de réfléchir à des moyens d'améliorer leur vie.

« Désormais, les villageois ont un emploi et un revenu stable, tandis que les enfants ont une bonne éducation et que les personnes âgées sont couvertes par une assurance médicale », a déclaré Xi. « Les conditions de vie sont de mieux en mieux. »

Comme l'a mentionné Xi, « les changements dans le nord du Shaanxi reflètent les changements en Chine. » Ces dernières années, de solides progrès ont été réalisés dans la promotion des industries rurales, la promotion de l'application des technologies agricoles et la construction de beaux paysages dans le cadre de la vitalisation rurale.

Selon le ministère chinois de l'Agriculture et des Affaires rurales, le revenu disponible par habitant des résidents ruraux a atteint 18 931 yuans (environ 2 981,96 dollars américains) en 2021, soit une augmentation de 9,7 % concrètement.

L'amélioration du cadre de vie rural fait partie de la mise en œuvre de la stratégie de vitalisation des campagnes. Selon Hong Tianyun, chef adjoint de l'Administration nationale de la revitalisation rurale, plus de 40 millions de toilettes domestiques rurales ont été remises à neuf, et le taux de traitement des eaux usées rurales a atteint environ 28 % depuis que la Chine a lancé une campagne triennale de modernisation du cadre de vie rural en 2018.

Il faut travailler dur

M. Xi a appelé à l'esprit d'entreprise, à l'autonomie et au travail acharné lors de sa visite du canal Hongqi, ou canal du Drapeau rouge, dans la ville de Linzhou, dans la province centrale du Henan, vendredi matin.

Le canal, un projet d'irrigation clé et un exploit d'ingénierie majeur des années 1960, a nécessité près de 10 ans de travail pour la population locale. Il a été construit sur la montagne escarpée de Taihang pour apporter de l'eau au comté de Linxian, aujourd'hui connu sous le nom de ville de Linzhou.

Le canal du Drapeau rouge lui-même est un monument à l'esprit héroïque des habitants du comté de Linxian qui ne se sont pas résignés au destin ou n'ont pas cédé à la défaite, a déclaré M. Xi.

Il a exhorté la jeune génération à perpétuer l'esprit et à contribuer à la réalisation de l'objectif du deuxième centenaire, qui consiste à faire de la Chine un grand pays socialiste moderne à tous égards. « Nous vivons une époque extraordinaire et nous devons être à la hauteur. »

« La confiance culturelle »

Au cours de son inspection dans la ville d'Anyang, dans le centre de la Chine, M. Xi a également souligné l'importance du renforcement de la confiance culturelle lorsqu'il a visité les ruines Yin, vendredi après-midi.

Les ruines abritent des vestiges archéologiques de l'ancienne ville de Yin, la dernière capitale de la dynastie Shang (1600-1046 av. J.-C.). Les écritures en os d'oracle découvertes dans les ruines sont considérées comme les plus anciennes inscriptions chinoises.

En 1928, des archéologues chinois ont découvert le complexe des ruines, qui ont été ajoutées à la liste du patrimoine mondial en 2006 par l'UNESCO.

M. Xi a déclaré que la culture traditionnelle chinoise pouvait être mieux préservée grâce aux fouilles, à l'étude et à la protection des reliques culturelles.

Il a demandé au peuple chinois de renforcer sa confiance dans la culture chinoise et à devenir plus confiant et fier.

