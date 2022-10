CGTN: Jak Chiny realizują nowy etap rozwoju obszarów wiejskich?...

PEKIN, 31 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Po pomyślnym wyeliminowaniu skrajnego ubóstwa Chiny są dziś gotowe na nowy etap rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, a działania na rzecz rewitalizacji obszarów wiejskich są realizowane pełną parą.

W raporcie skierowanym do 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh) podkreślono, że państwo będzie przede wszystkim kontynuowało działania na rzecz rozwoju rolnictwa i obszarów wiejskich, konsolidowało i rozszerzało osiągnięcia w obszarze przeciwdziałania ubóstwu oraz wzmacniało podstawy bezpieczeństwa żywności we wszystkich aspektach.

Podczas pierwszej wizyty gospodarskiej od zakończenia 20. Narodowego Kongresu KPCh prezydent Chin Xi Jinping podkreślił konieczność kontynuowania rewitalizacji obszarów wiejskich oraz podjęcia niestrudzonej walki o zmodernizowanie rolnictwa i obszarów wiejskich.

Podczas trwającej od środy do piątku wizyty w położonej w północnozachodniej prowincji Shaanxi prefekturze Yan'an oraz w leżącym w środkowo chińskiej prowincji Henan mieście Anyang oświadczył, że rozwój rolnictwa i obszarów wiejskich należy uznać za bezwzględny priorytet, trzeba też skonsolidować i rozszerzać osiągnięcia Chin w obszarze przeciwdziałania ubóstwu.

Kontynuowanie rewitalizacji obszarów wiejskich

W środę po południu Xi skierował się z pociągu, którym przybył, prosto do wioski Nangou w prefekturze Yan'an.

W tamtejszym sadzie Xi rozmawiał z mieszkańcami wioski, szczegółowo dopytywał ich o praktykowane metody sadzenia drzew i zbiory owoców, gatunki uprawianych jabłek, ich ceny i osiągane dochody. Był też ciekawy, jak doszło do tego, że w wiosce rozwinięto uprawę jabłek i inne rodzaje działalności.

Xi oświadczył, że siedem lat spędził w północnym Shaanxi. Właśnie wtedy miał okazję zobaczyć, w jak trudnych warunkach przyszło żyć mieszkańcom wioski i nieustannie myślał o tym, jak poprawić warunki ich bytowania.

„Dziś mieszkańcy wioski mają pracę i stały dochód, dzieci dostęp do dobrej jakości edukacji, a osoby starsze są objęte ubezpieczeniem medycznym – powiedział Xi. - Warunki bytowe ulegają systematycznej poprawie".

Jak wspomniał Xi, „zmiany zachodzące w północnym Shaanxi odzwierciedlają zmiany zachodzące w całych Chinach". Ostatnie lata to czas stabilnego postępu w rozwijaniu przemysłu rolnego, promowaniu wykorzystywania technologii w rolnictwie i budowania pięknej wsi, a także rewitalizacji obszarów wiejskich.

Według danych chińskiego Ministerstwa Rolnictwa i Spraw Rolnych, dochód netto mieszkańców wsi w przeliczeniu na jednego mieszkańca wzrósł z 18 931 juanów (około 2981,96 dolarów amerykańskich) w 2021 r., co stanowi realny wzrost o 9,7 procent.

Poprawa warunków bytowych mieszkańców wsi jest częścią wdrażania strategii rewitalizacji obszarów wiejskich. Według Hong Tianyuna, wiceprzewodniczącego Administracji Krajowej ds. Rewitalizacji Obszarów Wiejskich (National Rural Revitalization Administration), ponad 40 milionów wiejskich gospodarstw domowych wyposażono w toalety, a odkąd Chiny uruchomiły w 2018 r. trzyletnią kampanię na rzecz poprawy warunków bytowania na obszarach wiejskich, odsetek wsi posiadających kanalizację wzrósł o około 28 procent.

Wezwanie do ciężkiej pracy

W piątkowy poranek podczas wizyty w akwedukcie Hongqi znajdującym się w mieście Linzhou leżącym w środkowo chińskiej prowincji Henan, zwanym również Kanałem Czerwonej Flagi, Xi wezwał do wprowadzenia w życie ducha samodzielności i ciężkiej pracy.

Budowa tego kanału, czołowego projektu irygacyjnego i najważniejszego osiągnięcia inżynierii wodnej lat 60., zajęła lokalnym mieszkańcom niemal 10 lat. Wybudowano go u podnóża góry Taihang, aby dostarczał wodę do spalonego słońcem okręgu Linxian, nazywanego również Miastem Linzhou.

Kanał Czerwonej Flagi to pomnik heroizmu mieszkańców okręgu Linxian, którzy nie poddali się losowi i nie dali się pokonać, powiedział Xi.

Wezwał młodsze pokolenie do podtrzymania tego ducha i przyczynienia się do osiągnięcia drugiego celu stuletniego, jakim jest przekształcenie Chin w wielkie, nowoczesne państwo socjalistyczne we wszystkich jego wymiarach. „Żyjemy w wyjątkowych czasach i powinniśmy im stawić czoła".

„Pewność kulturowa"

W piątkowe popołudnie podczas wizyty gospodarskiej w mieście Anyang w środkowych Chinach przy okazji zwiedzania Ruin Yin Xi podkreślił też wagę zbudowania pewności kulturowej.

Ruiny obejmują pozostałości archeologiczne starożytnego miasta Yin, ostatniej stolicy Dynastii Shang (1600-1046 p.n.e.). Napisy odkryte w ruinach uznaje się za najstarsze chińskie inskrypcje.

W 1928 r., chińscy archeolodzy odkryli kompleks ruin, który w 2006 r. trafił na listę światowego dziedzictwa UNESCO.

Xi powiedział, że wyjątkową tradycyjną chińską kulturę można zachować dzięki prowadzeniu wykopalisk archeologicznych, badaniom i ochronie reliktów kultury.

Wezwał chiński naród do większej wiary w chińską kulturę, pewności i dumy.

