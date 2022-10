CGTN: Como a China está iniciando uma nova fase de desenvolvimento rural?

BEIJING, 31 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Aproveitando sua vitória na erradicação da pobreza absoluta, a China agora está pronta para uma nova rodada de desenvolvimento agrícola e rural, uma vez que os esforços para impulsionar a vitalização rural estão a pleno vapor.

O relatório para o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh) enfatizou que o país continuará a priorizar o desenvolvimento agrícola e rural, consolidar e ampliar as conquistas no combate à pobreza e reforçar as bases para a segurança alimentar em todos os aspectos.

Em sua primeira inspeção após a conclusão do 20º Congresso Nacional do PCCh, o presidente chinês, Xi Jinping, ressaltou o avanço da revitalização rural em todos os aspectos e os esforços incansáveis para conseguir a modernização agrícola e rural.

Ele disse que é necessário priorizar o desenvolvimento das áreas agrícolas e rurais e consolidar e ampliar as conquistas da China na redução da pobreza, durante sua visita a Yan'an, na província de Shaanxi, no noroeste da China, e à cidade de Anyang, na província de Henan, no centro da China, de quarta a sexta-feira.

Avanço da vitalização rural

Saindo do trem na quarta-feira à tarde, Xi foi diretamente para o vilarejo de Nangou, em Yan'an.

Em um pomar, Xi conversou com aldeões locais, perguntando detalhes sobre a forma como cultivavam macieiras e colhiam as frutas, quais espécies de maçãs plantavam, a que preços suas maçãs eram vendidas e qual era sua renda. Ele também perguntou sobre como o vilarejo desenvolveu o plantio de maçãs e outros setores.

Xi disse que viveu no norte de Shaanxi por sete anos. Durante esse período, viu aldeões vivendo em condições difíceis e ficava pensando em maneiras de melhorar suas vidas.

"Agora, os aldeões têm empregos e renda estável, enquanto as crianças têm uma boa educação e os idosos têm seguro de saúde", disse Xi. "As vidas estão cada vez melhores."

Como Xi mencionou, "as mudanças no norte de Shaanxi refletem as mudanças na China". Nos últimos anos, houve um sólido progresso na promoção dos setores rurais, fomentando a aplicação de tecnologias agrícolas e construindo belas áreas rurais na busca da vitalização rural.

De acordo com o Ministério da Agricultura e Assuntos Rurais da China, a renda per capita disponível dos residentes rurais atingiu 18.931 yuans (cerca de USD 2.981,96) em 2021, um aumento de 9,7% em termos reais.

A melhoria do ambiente de vida rural faz parte da implementação da estratégia de vitalização rural. De acordo com Hong Tianyun, vice-diretor da Administração Nacional da Revitalização Rural, mais de 40 milhões de banheiros residenciais foram reformados, e a taxa de tratamento de esgoto rural atingiu cerca de 28% desde que a China lançou uma campanha de modernização do ambiente rural de três anos em 2018.

Incentivo ao trabalho árduo

Na manhã de sexta-feira, Xi pediu o espírito empreendedor de autossuficiência e trabalho árduo quando visitou o Canal Hongqi, ou o Canal da Bandeira Vermelha, na cidade de Linzhou, na província de Henan, no centro da China.

O canal, um importante projeto de irrigação e um grande feito de engenharia da década de 60, levou quase dez anos para ser concluído pelo povo local. Ele foi construído na íngreme montanha Taihang para levar água para o condado de Linxian, que agora é conhecido como cidade de Linzhou.

De acordo com Xi, o Canal da Bandeira Vermelha em si é um monumento ao espírito heroico do povo do condado de Linxian, que não se entregou ao destino nem se deu por vencido.

Ele incentivou a geração mais jovem a levar adiante esse espírito e contribuir para a realização do Segundo Objetivo Centenário de transformar a China em um grande país socialista moderno em todos os aspectos. "Estamos vivendo em um momento extraordinário e devemos fazer jus a isso."

"Confiança cultural"

Durante sua inspeção à cidade de Anyang, no centro da China, Xi também ressaltou a importância do desenvolvimento da confiança cultural, quando visitou as ruínas de Yin na sexta-feira à tarde.

As ruínas contêm restos arqueológicos da antiga cidade de Yin, a última capital da Dinastia Shang (1600-1046 a.C.). Os escritos em ossos do oráculo descobertos nas ruínas são considerados as inscrições chinesas mais antigas.

Em 1928, arqueólogos chineses descobriram o complexo das ruínas, que foram adicionadas à lista do Patrimônio Mundial da UNESCO em 2006.

Xi disse que a cultura tradicional chinesa pode ser melhor preservada por meio da escavação, do estudo e da proteção das relíquias culturais.

Ele conclamou o povo chinês a aumentar sua confiança na cultura chinesa e a tornar-se mais confiante e orgulhoso.

https://news.cgtn.com/news/2022-10-28/Xi-stresses-rural-revitalization-in-inspections-to-Shaanxi-Henan-1eveRpINXA4/index.html

FONTE CGTN

