CGTN : la Chine élabore des plans économiques pour 2025 et promet des politiques macroéconomiques plus proactives

PÉKIN, 14 décembre 2024 /PRNewswire/ -- La Conférence centrale sur le travail économique, objet de toutes les attentions, s'est déroulée à Pékin de mercredi à jeudi et les dirigeants chinois ont décidé des priorités pour le travail économique en 2025.

Xi Jinping, secrétaire général du comité central du parti communiste chinois, président chinois et président de la commission militaire centrale, a prononcé un discours important lors de la conférence annuelle.

Selon la conférence, malgré la « situation complexe et grave due à des pressions extérieures croissantes et à des difficultés internes de plus en plus importantes », la Chine a assuré la stabilité générale et le progrès régulier de l'économie et les principaux objectifs et tâches pour le développement économique et social en 2024 devraient être accomplis.

Elle souligne que la Chine doit adopter des politiques macroéconomiques plus proactives, développer la demande intérieure et promouvoir le développement intégré de l'innovation scientifique et technologique et de l'innovation industrielle pour faire du bon travail économique en 2025.

Des efforts sont également nécessaires pour assurer le développement régulier des marchés immobiliers et boursiers, pour se prémunir contre les risques et les chocs extérieurs dans des domaines clés et les désamorcer, pour stabiliser les attentes et stimuler la vitalité afin de promouvoir une reprise économique durable, a déclaré la réunion.

De la politique budgétaire à la politique monétaire

Selon la réunion, la Chine adoptera également une politique budgétaire « plus proactive », notamment en augmentant le ratio de déficit et en émettant des obligations spéciales du Trésor à très long terme et des obligations à usage spécial des gouvernements locaux.

Selon le ministère des finances, le ratio dette publique/PIB de la Chine s'élevait à 67,5 % à la fin de 2023, ce qui est nettement inférieur à la moyenne de 118,2 % parmi les membres du G20 et de 123,4 % pour les pays du G7, selon les estimations du Fonds monétaire international (FMI). Le déficit budgétaire de la Chine est depuis longtemps inférieur à 3 %, soit nettement moins que les autres grandes économies.

Avec un ratio d'endettement faible, le budget central de la Chine a une marge de manœuvre pour augmenter les emprunts et le déficit, a déclaré en octobre le ministre des finances Lan Fo'an.

La Conférence centrale sur le travail économique a déclaré que la Chine adopterait une politique monétaire « modérément souple » et abaisserait le ratio des réserves obligatoires et les taux d'intérêt lorsque cela serait nécessaire pour garantir une liquidité adéquate.

Il s'agit de la première transition de « prudent » à « modérément souple » dans l'orientation monétaire du pays depuis 2011.

Depuis le début de l'année 2024, la banque centrale chinoise, la Banque populaire de Chine, a réduit le ratio de réserves obligatoires à deux reprises, d'un point de pourcentage au total, pour les institutions financières, libérant ainsi environ 2 000 milliards de yuans (environ 274,8 milliards de dollars) de liquidités à long terme.

De la demande intérieure à l'ouverture

La Conférence centrale sur le travail économique a dressé la liste des priorités du travail économique en 2025 dans neuf domaines, allant de la stimulation de la consommation et du développement de nouvelles forces productives de qualité, à la prévention et au traitement des risques dans des domaines clés, en passant par la consolidation des réalisations en matière de réduction de la pauvreté et la stimulation du développement vert.

La réunion a souligné la nécessité de stimuler vigoureusement la consommation, d'améliorer l'efficacité des investissements et d'accroître la demande intérieure sur tous les fronts.

La Chine reste l'un des plus grands marchés du monde. De janvier à octobre de cette année, le total des ventes au détail de biens de consommation en Chine a approché les 40 000 milliards de yuans, alors que le total de l'année dernière dépassait les 47 000 milliards de yuans, selon le Bureau national des statistiques.

Un programme national visant à promouvoir les échanges de biens de consommation, dévoilé en mars, a démontré le potentiel inexploité de la demande intérieure chinoise. Plus de 30 millions de participants ont été attirés par le programme, contribuant à des ventes totales de plus de 400 milliards de yuans.

La réunion de deux jours a également appelé à davantage d'efforts pour promouvoir une ouverture de haut niveau et assurer la croissance régulière du commerce extérieur et des investissements étrangers.

« Le développement de la Chine est ouvert et inclusif », a déclaré M. Xi lors de sa rencontre avec les dirigeants des principales organisations économiques internationales, dont le FMI, à Pékin mardi, un jour avant le début de la conférence annuelle.

La Chine mettra en place de nouveaux systèmes pour une économie ouverte de plus haut niveau, offrira davantage d'opportunités pour le développement des autres pays et partagera davantage les bénéfices du développement avec le monde, a déclaré M. Xi aux dirigeants réunis dans le Grand Hall du Peuple.

Depuis le 1er décembre, la Chine accorde un traitement tarifaire nul pour 100 % des lignes tarifaires à tous les pays les moins avancés avec lesquels elle entretient des relations diplomatiques.

Cela permettra à un plus grand nombre de produits de ces pays d'entrer sur le marché chinois, de partager les opportunités et de stimuler le développement, a déclaré Lyu Daliang, un fonctionnaire de l'administration générale des douanes de la Chine.

