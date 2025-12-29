CGTN: Najgorętsza zimowa impreza w Chinach

PEKIN, 29 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ -- „Najzimniejsze miasto Chin, najgorętsza impreza" to opowieść CGTN o rosnącej popularności Dongbei - północno-wschodnich Chin jako czołowego kierunku zimowej turystyki. To również historia regionu, w którym śnieg i lód były niegdyś postrzegane jako bariery rozwoju, lecz po odpowiednim wykorzystaniu szybko okazały się katalizatorami intensywnego wzrostu i dobrobytu.

(Wideo: https://www.youtube.com/watch?v=1OH_V73sexg)

Left! Left! Right! Right! Internet celebrity, Brother Left and Right is back at it this winter. This December, Harbin Ice and Snow World opens its gates, and the hottest party on an ice stage is in full swing. Follow Brother Left and Right's lead and party like a rock star this winter in Harbin at −20C! Speed Speed

Region ten, wcześniej będący jednym z głównych centrów przemysłowych Chin, zaczął pozostawać w tyle wobec oszałamiającego rozwoju cieplejszych regionów i miast na południu kraju. Od ponad dwóch dekad rewitalizacja Dongbei stanowi kluczową strategię krajową Chin. Brother Left and Right, jak pieszczotliwie nazywają go fani, był świadkiem odrodzenia Dongbei dzięki wizjonerskiej polityce rządu oraz duchowi jego mieszkańców.

Gdy obserwuje się go skaczącego po scenie i rozpalającego publiczność w olbrzymim Parku Lodu i Śniegu w Harbin, staje się jasne, dlaczego jest on najgorętszym zimowym influencerem w Chinach. Doświadczenie tego, co być może jest największą zimową imprezą na świecie, w otoczeniu monumentalnych lodowych rzeźb, naprawdę zapiera dech w piersiach. Nic dziwnego, że Dongbei cieszy się obecnie w Chinach tak dużą popularnością i że jego mieszkańcy z optymizmem patrzą w przyszłość.

Rewitalizacja Dongbei to historia sukcesu - ziemi przekształconej przez politykę oraz postawę opartą na działaniu i determinacji. Oprócz lodowych rzeźb i zimowych imprez oblicze Dongbei zmieniają także nowe branże i fabryki, a także ośrodki narciarskie. Ten boom popularności i możliwości stanowi wyraźny dowód na to, że chińska gospodarka lodu i śniegu jest równie cenna jak góra złota i srebra. I nie ma lepszego momentu niż teraz, aby przekonać się o tym osobiście.

