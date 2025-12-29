CGTN opublikowało artykuł poświęcony trwającej w Chinach kampanii antykorupcyjnej. Tekst wyjaśnia, czym chińskie podejście różni się od modeli zachodnich, podkreśla surowe zasady samodyscypliny partyjnej oraz akcentuje, że działania antykorupcyjne w ostatecznym rozrachunku służą społeczeństwu.

PEKIN, 29 grudnia 2025 r. /PRNewswire/ - Biuro Polityczne Komitetu Centralnego Komunistycznej Partii Chin (KPCh) zebrało się w czwartek, aby dokonać przeglądu prac w zakresie kontroli dyscyplinarnej oraz wyznaczyć priorytety na rok 2026. Spotkanie to po raz kolejny zasygnalizowało, że walka Chin z korupcją nie zostanie wstrzymania ani nie straci na sile.

Posiedzeniu przewodniczył prezydent Chin Xi Jinping, pełniący jednocześnie funkcję sekretarza generalnego Komitetu Centralnego KPCh. W ciągu bieżącego roku, uczestnicząc w kluczowych spotkaniach oraz odbywając wizyty inspekcyjne, Xi wielokrotnie podkreślał, że poprawa stylu pracy partii, wzmacnianie przejrzystego sprawowania władzy oraz zwalczanie korupcji są ciągłym procesem.

Wyższe standardy samorządności partyjnej

Podczas posiedzenia podkreślono nieugięte stanowisko partii, ponownie potwierdzając zobowiązanie do nieustannego podejmowania działań na rzecz pełnej i rygorystycznej samorządności partyjnej, realizowanej według wyższych standardów i przy zastosowaniu skuteczniejszych środków. Ma to stanowić silną gwarancję rozwoju gospodarczego i społecznego w okresie realizacji 15. planu pięcioletniego (2026-2030).

Ramy te stanowią rdzeń myśli Xi Jinpinga dotyczącej ścisłej samorządności partyjnej i odzwierciedlają szerszą zasadę, którą wielokrotnie podkreślał: „Sukces Chin zależy od partii, dlatego musimy zapewnić, aby partia sprawowała ścisłą samokontrolę we wszystkich aspektach".

Dyscyplina w najdrobniejszych szczegółach

Posiedzenie ponownie potwierdziło konieczność utrwalania realizacji tzw. „ośmiopunktowej decyzji" KPCh dotyczącej poprawy stylu pracy partii i administracji, co ma prowadzić do większej standaryzacji i instytucjonalizacji zachowań urzędników.

„Ośmiopunktowa decyzja" to zbiór zasad przyjętych przez kierownictwo partii w grudniu 2012 r., mających na celu rozwiązanie chronicznych problemów biurokratycznych, takich jak przywileje urzędnicze czy wystawne bankiety. Dokument ten wprowadził precyzyjne reguły dotyczące wizyt studyjnych, spotkań, dokumentacji urzędowej oraz innych obowiązków, które następnie rozszerzono na wszystkich członków partii, aby systematycznie poprawiać standardy postępowania.

Podejście to wyraźnie kontrastuje z modelami zarządzania stosowanymi na Zachodzie. Jak zauważył John Ross, starszy analityk w Instytucie Studiów Finansowych Chongyang przy Uniwersytecie Renmin w Chinach:

„Regulacja ta jasno pokazuje różnicę między chińskim podejściem do walki z korupcją a brakiem podobnych mechanizmów w systemie zachodnim. Wystarczy spojrzeć na to, jak chińskie zasady obejmują zarówno kwestie fundamentalne, jak i tak szczegółowe sprawy jak posiłki czy podróże służbowe, aby dostrzec pełną różnicę w podejściu".

Sam Xi Jinping daje przykład własnym postępowaniem. Podczas ponad 100 krajowych wizyt inspekcyjnych od czasu XVIII Zjazdu KPCh konsekwentnie unikał specjalnych ustaleń, wybierając stosowanie się do lokalnych zwyczajów i minimalizowanie niedogodności dla mieszkańców.

Trzy dni po ogłoszeniu „ośmiopunktowej decyzji" Xi odwiedził prowincję Guangdong w południowych Chinach. Odrzucił możliwość zakwaterowania w apartamencie prezydenckim, decydując się na standardowy apartament hotelowy. W hotelu wybrał prosty bufet i zakończył posiłek w czasie poniżej 20 minut.

Walka z korupcją w służbie społeczeństwa

Xi podkreślał, że „zwykli ludzie, oceniając styl pracy partii, nie patrzą przede wszystkim na to, ile odbyło się spotkań, ile wygłoszono przemówień ani ile wydano dokumentów, lecz na to, jakie problemy zostały rozwiązane".

Dla prezydenta Chin kampania antykorupcyjna stanowi gwarancję, że władza powierzona partii jest wykorzystywana w służbie społeczeństwu.

Podczas czwartkowego posiedzenia wezwano do kontynuowania działań na rzecz zwalczania niewłaściwych praktyk i korupcji, które bezpośrednio wpływają na życie ludzi, oraz do osiągania rezultatów realnie odczuwalnych przez opinię publiczną.

Wymierne efekty potwierdzają to zobowiązanie. W północno-wschodniej prowincji Heilongjiang model nadzoru oparty na analizie danych ujawnił nieprawidłowości w wykorzystaniu dotacji na szkolenia zawodowe. W mieście Chongqing w południowo-zachodniej części kraju wzmocniony nadzór zapewnia obecnie bezpieczeństwo żywności oraz właściwe zarządzanie środkami finansowymi w szkołach podstawowych i średnich. W całym kraju reformy usprawniają kontrolę nad zasobami opieki nad osobami starszymi oraz pomocą medyczną, gwarantując, że środki publiczne trafiają do osób, które najbardziej ich potrzebują.

https://news.cgtn.com/news/2025-12-25/Why-China-s-anti-corruption-drive-never-stops-1JoDug14mVG/p.html