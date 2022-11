CGTN : La Chine et la Mongolie donnent un nouvel élan à leurs relations à travers trois moteurs

PEKIN, 29 novembre 2022 /PRNewswire/ -- Le président mongol Ukhnaagiin Khurelsuh effectue une visite d'État en Chine deux jours seulement après la mise en service, le 25 novembre, de la ligne ferroviaire Zuunbayan-Khangi, la troisième voie ferrée reliant la Mongolie à la Chine.

Outre le renforcement de la connectivité, les deux voisins ont uni leurs efforts pour lutter contre l'épidémie de COVID-19 en s'offrant mutuellement des moutons et du thé, et ont approfondi leur coopération et leurs échanges dans divers domaines.

Les deux pays ont donné un bon exemple de relations d'État à État, a souligné lundi le président chinois Xi Jinping lors de son entretien avec le président Khurelsuh.

Face à la recrudescence de l'instabilité et de l'incertitude dans l'environnement international, la Chine est prête à travailler avec la Mongolie pour construire une communauté ayant un avenir commun et promouvoir le partenariat stratégique global bilatéral dans l'intérêt des peuples des deux pays, a promis M. Xi.

Trois moteurs

M. Xi a exhorté les deux parties à approfondir les trois alignements entre l'Initiative « la Ceinture et la Route » et la stratégie de développement mongole « Route de la prairie », entre l'Initiative pour le développement mondial et la nouvelle politique de relance de la Mongolie, et entre le plan stratégique « en deux étapes » de la Chine et la politique de développement à long terme de la Mongolie, en vue de créer trois moteurs pour le développement futur de leurs relations bilatérales.

M. Xi a proposé en 2013 l'initiative « la Ceinture et la Route » pour améliorer la connectivité régionale et l'intégration économique. La stratégie de développement « Route de la prairie », un plan économique mis en place par la Mongolie, vise à stimuler le commerce avec les marchés voisins.

La nouvelle politique de relance de la Mongolie comprend entre autres des réformes globales dans les domaines du port, de l'énergie, de l'industrie et du développement vert. Alors que Xi a exprimé lundi la volonté de la Chine d'approfondir la coopération bilatérale dans des domaines tels que l'économie et le commerce, l'énergie et l'exploitation minière, la connectivité, les technologies de l'information et la transformation profonde des produits de l'élevage.

M. Xi a déclaré que la Chine soutenait le plan mongol « Planter un milliard d'arbres » et qu'elle était prête à étudier avec la Mongolie la possibilité de créer un centre de coopération sino-mongol pour la lutte contre la désertification.

Le président chinois a également appelé à promouvoir la construction du corridor économique Chine-Mongolie-Russie et le projet de pose du gazoduc Chine-Russie passant par la Mongolie.

Le premier train de marchandises Chine-Europe reliant le port de Jinzhou, dans la province du Liaoning (nord-est de la Chine), à Helsinki (Finlande), via la ville de Choibalsan (Mongolie), a été lancé en août dernier. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la construction du corridor économique Chine-Mongolie-Russie.

Plus de 10 milliards de dollars

Alors que la Chine poursuit son rajeunissement national en suivant la voie chinoise de modernisation, M. Xi a déclaré à Khurelsuh que la Chine n'assurera pas seulement sa propre prospérité et son propre développement, mais qu'elle offrira également davantage de dividendes de développement à ses voisins et au monde.

La Chine est la première source d'investissement et le premier partenaire commercial de la Mongolie depuis 18 années consécutives. L'année dernière, le volume des échanges a dépassé les 10 milliards de dollars pour la première fois.

Le total des échanges entre la Chine et la Mongolie représente plus de 60 % du volume du commerce extérieur de la Mongolie, selon les données de l'Académie des sciences sociales de Mongolie intérieure.

Les données douanières montrent également que le commerce bilatéral a atteint 9,68 milliards de dollars au cours des 10 premiers mois de cette année.

Des efforts conjoints en faveur de la paix et du développement dans le monde

Les deux dirigeants ont convenu lundi de conjuguer leurs efforts pour promouvoir la paix et le développement dans le monde.

Le président chinois a exhorté les deux parties à faire équipe pour favoriser un nouveau type de relations internationales et contribuer à la construction d'une communauté porteuse d'un avenir commun pour l'humanité.

La Chine et la Mongolie sont toutes deux des pays en développement de la région Asie-Pacifique qui partagent de nombreux intérêts communs dans le domaine des affaires internationales et régionales, a souligné M. Xi, ajoutant que la Chine est prête à coordonner étroitement ses efforts avec ceux de la Mongolie pour défendre ensemble un véritable multilatéralisme, résister aux rivalités entre blocs et maintenir la solidarité et la coopération internationales.

Soulignant que la situation internationale et régionale actuelle connaît une évolution profonde et complexe, M. Khurelsuh estime que les deux parties doivent promouvoir les valeurs asiatiques et travailler ensemble pour maintenir la paix, la stabilité et le développement en Asie.

La Mongolie apprécie hautement la contribution positive de la Chine au maintien de la paix, de la stabilité et du développement dans le monde, ainsi que du système international avec les Nations unies en son centre, et souhaite renforcer la communication et la coopération avec la Chine dans les affaires internationales et contribuer au maintien de la paix et du développement de la région.

Il a ajouté que la Mongolie soutient l'Initiative de développement mondial et l'Initiative de sécurité mondiale proposées par la Chine.

