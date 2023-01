CGTN : Le secteur privé aide à relancer l'économie chinoise touchée par le virus

PÉKIN, 30 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Les plus hauts dirigeants de la Chine ont promis un soutien indéfectible au secteur privé pour relancer l'économie frappée par la COVID-19, car le secteur privé à croissance rapide a joué un rôle important dans la création de nouveaux emplois, la promotion des innovations technologiques et la stabilisation de la croissance économique.

La Conférence centrale de travail économique , qui s'est tenue à la mi-décembre pour fixer les priorités économiques pour 2023, a appelé à l'égalité de traitement des entreprises privées et a souligné la protection, fondée sur la loi, des droits de propriété des entreprises privées et des intérêts des entrepreneurs.

La conférence s'attend à une amélioration globale de l'économie et à une forte impulsion du marché l'année prochaine, et elle a encouragé davantage de capitaux privés à participer à la construction de projets nationaux clés.

L'économie privée a continué à connaître une forte croissance malgré les défis posés par la COVID-19. De janvier 2020 à août 2022, le nombre d'entreprises privées chinoises est passé de 35,2 millions à 47,0 millions. En 2021, elles représentaient 92,1 % de toutes les entreprises.

En 2021, le secteur privé a contribué à 48,6 % du commerce extérieur, 56,5 % des investissements en actifs fixes, 59,6 % des recettes fiscales, plus de 60 % du PIB, plus de 70 % des innovations technologiques et plus de 80 % des emplois urbains.

La valeur du commerce extérieur des entreprises privées a atteint 19 000 milliards de yuans (2 700 milliards de dollars) en 2021, avec une augmentation de 26,7 % en glissement annuel. Elle a dépassé les 14,03 billions de yuans des entreprises à investissement étranger et les 5,94 billions de yuans des entreprises d'État.

Les 500 plus grandes entreprises privées de Chine

Les 500 plus grandes entreprises privées de Chine affichent des performances plus solides, le seuil d'entrée par les revenus d'exploitation passant de 20,2 milliards de yuans en 2019 à 26,4 milliards de yuans en 2021.

Elles ont également injecté une forte dynamique de croissance dans le commerce extérieur. La valeur de leurs exportations a doublé, passant de 121,2 milliards de yuans en 2019 à 245,4 milliards de yuans en 2021.

En 2021, le chiffre d'affaires total des 500 premières entreprises a atteint 38 300 milliards de yuans, avec des bénéfices nets de 1 730 milliards de yuans. Elles ont versé 1,37 billion de yuans d'impôts et fourni 10,9 millions d'emplois.

Plus de 60 % des 500 premières entreprises se sont concentrées sur l'industrie secondaire, les fabricants représentant 60,2 % des entreprises et 58,8 % des revenus.

Parmi les 500 premières entreprises, 393 sont situées dans l'est de la Chine, dont 107 dans la province du Zhejiang et 92 dans celle du Jiangsu. La liste compte 60 entreprises du centre de la Chine, 40 de l'ouest de la Chine et sept du nord-est de la Chine.

Les 500 premières entreprises privées de Chine ont stimulé l'innovation technologique, le nombre total de brevets valides passant de 398 215 en 2019 à 633 922 en 2021. L'année dernière, le nombre de brevets valides totaux a bondi de 53,6 % par rapport à l'année précédente, tandis que les brevets valides internationaux ont grimpé de 474,7 % en glissement annuel.

Les géants chinois de la technologie Huawei, Alibaba et Tencent ont été les trois principaux investisseurs dans la plupart des activités de recherche et développement en 2021, avec des investissements atteignant respectivement 142,7 milliards de yuans, 57,8 milliards de yuans et 51,9 milliards de yuans.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-29/Graphics-Private-sector-helps-boost-COVID-19-hit-economy-in-China-1g9TpKJsCXK/index.html

Photo : https://mma.prnewswire.com/media/1975398/image_5009787_56177457.jpg

SOURCE CGTN