CGTN : Nouvelles approches : Pourquoi la Chine assouplit-elle ses restrictions sur le COVID-19 maintenant

BEIJING, 20 décembre 2022 /PRNewswire/ -- Le SRAS-CoV-2, le virus responsable de la COVID-19, mute constamment. Depuis le début de la pandémie il y a trois ans, le virus a frappé le monde sous différents visages (Alpha, Beta, Delta, Gamma, puis Omicron), emportant des millions de vies.

Wu Zunyou, épidémiologiste en chef au Centre chinois de contrôle et de prévention des maladies, a déclaré samedi lors d'une réunion annuelle que si les dernières mesures chinoises d'assouplissement des restrictions avaient été prises au début de cette année, 866 000 à 1 million de décès liés à la COVID seraient survenus sur le continent chinois en 2022.

En novembre, lorsque la Chine a annoncé ses nouvelles politiques visant à assouplir une série de mesures strictes destinées à surveiller et à réduire la propagation de la COVID-19, le pays avait signalé plus de 5 000 décès causés par ce virus.

Le faible nombre de morts, sur une population de 1,4 milliard d'habitants, n'a pas été facile à obtenir. Alors que de nombreux pays ont essayé et abandonné des mesures plus strictes les uns après les autres au cours des trois dernières années, la Chine n'a pas suivi.

Au cours des trois dernières années, à chaque fois qu'il y a eu une résurgence de la COVID-19, les gouvernements locaux ont tenté de couper la transmission du virus le plus rapidement possible, même si cela signifiait un ralentissement temporaire de la mobilité sociale et des activités économiques.

Le pays a publié et mis à jour neuf versions du Protocole de diagnostic et de traitement de la COVID-19, qui fournit des conseils pour contrôler la propagation et traiter en temps utile les patients atteints de la COVID-19.

Une nouvelle édition sera bientôt publiée, a déclaré la semaine dernière Zhong Nanshan, spécialiste chinois renommé des maladies respiratoires, lors d'une conférence sur la lutte contre Omicron organisée par l'université Sun Yat-sen, ajoutant que la nouvelle édition sera propice au développement économique sur la base d'une prévention et d'un contrôle actifs de la pandémie.

Toutes ces mesures, fondées sur la situation et les mutations les plus récentes du virus, ont été introduites afin de contenir la propagation du virus d'une manière plus scientifique et plus ciblée, a déclaré la Commission nationale de la santé de Chine.

Le variant Omicron moins mortel

Les chercheurs ont constaté que la pathogénicité et la virulence d'Omicron ont diminué, par rapport aux souches précédentes de la COVID-19.

Une étude menée par des chercheurs de l'Université de Hong Kong, dans la région administrative spéciale de Hong Kong, et de l'Université médicale de Hainan, dans la province de Hainan, dans le sud de la Chine, publiée dans la revue Nature le 21 janvier, a montré que la réplication et la pathogénicité du variant Omicron du virus SRAS-CoV-2 sur des souris sont atténuées par rapport à la souche de type sauvage et aux variants Alpha, Beta et Delta.

Neeltje van Doremalen, chercheuse au laboratoire de virologie de l'Institut national des allergies et des maladies infectieuses relevant des Instituts nationaux de la santé des États-Unis, a émis un avis similaire en novembre dans la revue Science Advances. Les données ont montré que le variant Omicron se réplique à des niveaux inférieurs à ceux du Delta chez les macaques rhésus, ce qui entraîne une réduction de la maladie clinique.

La prochaine étape de la Chine malgré Omicron

Les chercheurs chinois sont optimistes quant à la situation, Omicron étant pour l'instant le virus dominant.

L'épidémiologiste Wu a déclaré que la proportion de cas graves et critiques de la maladie parmi tous les cas confirmés en Chine est passée de 16,47 % en 2020 à 3,32 % en 2021. Au 5 décembre 2022, elle était de 0,18 %.

Zhang Wenhong, chef du centre des maladies infectieuses à l'hôpital Huashan de l'université Fudan, basée à Shanghai, a déclaré lors d'une conférence que le système immunitaire de l'homme parvenant progressivement à s'équilibrer avec Omicron, il était peu probable qu'une souche plus contagieuse apparaisse.

Il est « acquis » que la Chine sort de cette pandémie, et la tendance ne va pas s'inverser, a déclaré M. Zhang, mais les personnes âgées et d'autres groupes vulnérables doivent encore être correctement protégés. Il est donc important que les personnes âgées se fassent vacciner.

Le gouvernement chinois a récemment publié un plan visant à intensifier la vaccination de la population âgée afin de mieux protéger ce groupe vulnérable.

Le plan prévoit des efforts pour accélérer l'augmentation du taux de vaccination chez les personnes âgées de 80 ans et plus, et pour continuer à augmenter le taux de vaccination chez les personnes âgées de 60 à 79 ans.

Le directeur général de l'Organisation mondiale de la santé, Tedros Adhanom Ghebreyesus, a déclaré le 14 décembre qu'il avait « bon espoir » que la pandémie de la COVID-19 ne soit plus considérée comme une urgence mondiale dans le courant de l'année prochaine.

https://news.cgtn.com/news/2022-12-19/-New-Approaches-Alpha-to-Omicron-why-China-is-easing-COVID-controls-1fS73iihxZu/index.html

SOURCE CGTN