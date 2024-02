CGTN : Troisième sondage du CGTN sur l'économie chinoise : « La prochaine Chine est toujours la Chine ! »

BEIJING, 27 février 2024 /PRNewswire/ -- « La prochaine Chine est toujours la Chine ! » Le président chinois Xi Jinping a fait ce commentaire devant la communauté d'affaires chinoise pour souligner les possibilités qu'offre la Chine sur le marché mondial au Sommet des chefs d'entreprise de la Coopération économique Asie-Pacifique (APEC) 2023. Selon des enquêtes menées par CGTN et l'Université Renmin de Chine (RUC) par le biais du New Era International Communication Research Institute, 90,6 % des personnes interrogées dans le monde considèrent la Chine comme un pays important et sont d'avis que le renforcement de la coopération mutuellement bénéfique avec la Chine est dans leur propre intérêt, un concept qui fait maintenant consensus au sein de la communauté internationale.

La Chine ne peut se développer indépendamment du reste du monde, et le monde a besoin de la Chine pour assurer sa prospérité. Aux yeux des répondants mondiaux, la Chine n'est pas seulement un moteur de la croissance économique mondiale et une occasion de développement mondial, mais aussi un partenaire stable et fiable de la communauté internationale. Selon les résultats du sondage, 84,5 % des répondants à l'échelle mondiale affirment que la Chine est l'acteur économique le plus influent du monde. 81,9 % des répondants considèrent la Chine comme un pays offrant une foule de possibilités et que le développement de la Chine offrira des possibilités au monde. 75,6 % des personnes interrogées espèrent que leur pays d'origine pourra maintenir de bonnes relations avec la Chine, estimant que la participation active de la Chine aux affaires internationales peut contribuer à maintenir un ordre international juste et raisonnable. Selon les personnes interrogées, sur les huit principaux pays du monde, dont la Chine et les États-Unis, les relations économiques et commerciales avec la Chine sont les plus avantageuses pour leur pays. À leurs yeux, la Chine est aussi le partenaire le plus digne de confiance.

La confiance et les attentes du monde à l'égard de l'économie chinoise proviennent du vaste marché stable de la Chine et du concept de développement équilibré, coordonné et inclusif auquel la Chine adhère dans le cadre de ses opérations de change. À cet égard, 63,2 % des personnes interrogées dans le monde apprécient la cohérence et la stabilité de l'orientation de la politique étrangère de la Chine, estimant que la Chine a injecté un « stabilisateur » dans un monde turbulent. De plus, 64,6 % des personnes interrogées affirment que la Chine est un pays responsable qui joue un rôle de plus en plus important et constructif dans la gouvernance mondiale.

Des concepts d'une communauté mondiale de l'avenir commun, l'initiative « la Ceinture et la Route », l'Initiative pour le développement mondial, l'Initiative pour la sécurité mondiale, l'Initiative pour la civilisation mondiale, le processus médiateur de la Chine entre l'Arabie saoudite et l'Iran pour parvenir à une réconciliation historique et la promotion de la Conférence des Nations Unies sur le changement climatique pour atteindre le « Consensus des Émirats arabes unis », ainsi que les idées, les plans et la sagesse de la Chine gagnent de plus en plus la confiance de la communauté internationale et répondent de plus en plus aux attentes de cette dernière. Dans l'enquête, 76,5 % des répondants étaient d'accord pour dire que la Chine est un pays digne de respect. Au total, 84,2 % des personnes interrogées dans le monde ont salué le succès de la Chine. Parallèlement, 80,1 % des personnes interrogées sont d'avis que l'influence internationale de la Chine est en croissance et s'attendent à ce que la Chine fournisse une expérience plus précieuse à la gouvernance mondiale.

Les sondages ont été menés à l'échelle mondiale, auprès de 15 037 répondants de pays développés comme les États-Unis, la France, le Japon et la Corée du Sud, ainsi que de pays en développement comme le Pérou, le Mexique, la Thaïlande et le Nigéria.