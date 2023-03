CGTN : Une plus grande autonomie et un renforcement de la science et de la technologie sont indispensables à un développement de qualité

PÉKIN, 15 mars 2023 /PRNewswire/ -- Le développement de haute qualité, qui implique un développement innovant, coordonné, durable et ouvert, ainsi qu'un développement pour tous, a été l'un des termes à la mode lors des deux sessions qui viennent de s'achever en Chine et qui ont défini les priorités de développement pour 2023 de la deuxième plus grande économie du monde.

Au cours de la session, alors qu'il assistait à une délibération avec ses collègues députés de l'Assemblée nationale populaire (ANP) de la délégation de la province de Jiangsu, le président Xi Jinping a souligné l'importance de poursuivre un développement de grande qualité, qu'il a qualifié de tâche « primordiale » dans l'effort de modernisation de la Chine. Le président a souligné que l'accélération des efforts pour parvenir à une plus grande autonomie et à un renforcement de la science et de la technologie est le chemin que doit suivre le pays pour favoriser un développement de haute qualité.

La Chine devrait s'efforcer d'atteindre une plus grande autonomie et de renforcer ses capacités dans le domaine des sciences et des technologies, de promouvoir la transformation et la mise à niveau industrielles, de faire progresser le développement coordonné des zones urbaines, rurales et régionales, et de favoriser un développement économique et social durable et à faible émission de carbone, a réaffirmé Xi Jinping lors de son discours de clôture de la première session de la 14e ANP, lundi dernier.

Le premier ministre chinois Li Qiang s'est également engagé à concentrer ses efforts sur la promotion d'un développement de haute qualité, soulignant que la Chine renforcera ses capacités en matière de science, de technologie et d'innovation, accélérera la construction d'un système industriel moderne et fera progresser la transition vers un développement durable.

Ces dernières années, la Chine a augmenté ses dépenses en matière de recherche et de développement, renforcé sa production d'énergie propre et encouragé la création de pôles de croissance dans le cadre de stratégies de développement régional, tout en progressant dans d'autres domaines afin de parvenir à une croissance innovante, coordonnée, durable, ouverte et partagée.

L'innovation scientifique et technologique favorise le développement de haute qualité de la Chine

Dès 2014, lors d'une visite dans la province du Jiangsu, Xi Jinping a souligné le rôle de l'innovation dans le développement économique, affirmant que la Chine doit s'appuyer sur l'innovation pour parvenir à un développement économique continu et sain.

La Chine a pleinement mis en œuvre sa stratégie de développement axée sur l'innovation et a amélioré et modernisé sa structure industrielle au cours des cinq dernières années, selon le rapport d'activité du gouvernement pour 2023.

La Chine a favorisé le développement de l'économie réelle par le biais de l'innovation et a continué à promouvoir de nouveaux moteurs de croissance, indique le rapport. Le rôle prépondérant de l'innovation technologique a été renforcé, ajoute le rapport, précisant que la Chine a mis en place un certain nombre de grands projets d'innovation scientifique et technologique et a intensifié ses efforts pour assurer des avancées dans les technologies de base dans des domaines clés.

Dans sa quête d'un développement de qualité, la Chine redouble également d'efforts pour faire de l'innovation technologique le principal moteur de la croissance. En 2022, la Chine a consacré un montant record de 3 900 milliards de yuans (449 milliards de dollars) à la recherche et au développement, soit une augmentation de 10,4 % par rapport à l'année précédente, qui pourrait être attribuée aux efforts accélérés déployés par le pays pour renforcer sa capacité d'innovation afin de réaliser davantage de percées.

Le classement de la Chine dans l'indice mondial de l'innovation est passé de la 34e place en 2012 à la 11e place l'année dernière, avec une croissance économique de 6,6 % par an en moyenne entre 2013 et 2021, contribuant ainsi pour plus de 30 % à la croissance économique mondiale.

La Chine fait de l'innovation scientifique et technologique un bien public mondial

En renforçant sa puissance dans le domaine de la science et de la technologie, la Chine s'est également engagée à partager sa technologie avec des partenaires mondiaux et à coopérer pour améliorer la gouvernance mondiale de la science et de la technologie.

Dotée du réseau ferroviaire à grande vitesse le plus long et le plus utilisé au monde, la Chine a aidé de nombreux pays à construire et à moderniser leur réseau de transport ferroviaire grâce à sa technologie ferroviaire de pointe. Martin Raiser, vice-président de la Banque mondiale pour l'Asie du Sud, a déclaré que la technologie ferroviaire chinoise favoriserait le développement urbain, le tourisme et la croissance économique régionale.

Prenons l'exemple du chemin de fer entre la Chine et le Laos, un projet phare de « la Ceinture et la Route ». Depuis le début des opérations en décembre 2021, le Laos, pays enclavé, est devenu une plaque tournante en Asie du Sud-Est. La section laotienne du chemin de fer a créé plus de 110 000 emplois locaux.

Grâce à des mécanismes multilatéraux tels que l'initiative « la Ceinture et la Route » et le Partenariat économique global régional, les réalisations de la Chine dans le domaine de la science et de la technologie ont ouvert de nouvelles perspectives en matière de communications 5G, de biomédecine et dans de nombreux domaines, tout en stimulant la croissance.

Le système de navigation par satellite chinois BeiDou (BDS) est un autre exemple de produits, de technologies et de services chinois qui ont été utilisés dans plus de 120 pays et régions.

La Chine a mis en place des centres de promotion de l'application et de l'industrialisation du BDS à l'étranger et s'efforce d'établir des bases solides pour le secteur de la navigation par satellite, selon le livre blanc intitulé « China's BeiDou Navigation Satellite System in the New Era » (le système de navigation par satellite chinois BeiDou dans la nouvelle ère), publié en novembre 2022.

La Chine renforce sa coopération avec les organisations régionales telles que l'ANASE, l'Union africaine, la Ligue des États arabes et la Communauté des États d'Amérique latine et des Caraïbes, et propose des solutions basées sur le BDS dans les domaines des villes intelligentes, de la sécurité publique, de l'agriculture de précision, du transport numérique et de la prévention et de l'atténuation des catastrophes, qui sont actuellement mises à l'essai en Asie, en Afrique et en Amérique latine, d'après le livre blanc.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/Speeding-up-self-reliance-in-sci-tech-a-path-to-high-quality-development-1i8T09vixbi/index.html

