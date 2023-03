CGTN: przewaga i większa samowystarczalność naukowo-techniczna kluczem do wysokiej jakości rozwoju

PEKIN, 14 marca 2023 r. /PRNewswire/ -- Wysokiej jakości rozwój obejmujący innowacje, koordynację, ekologię, otwartość, ale też rozwój jednostki to jedno z haseł przewodnich właśnie zakończonych w Chinach dwóch sesji, w ramach których wyznaczono priorytety rozwoju drugiej największej na świecie gospodarki na 2023 r.

Prezydent Xi Jinping, uczestniczący w odbywających się w ramach sesji obradach deputowanych Narodowego Kongresu Ludowego (ang. National People's Congress, NPC) z prowincji Jiangsu, zwrócił uwagę na konieczność nieustawania w dążeniach do wysokiej jakości rozwoju i uznał go za „nadrzędne i najważniejsze" zadanie na drodze do modernizacji Chin. Prezydent podkreślił, że aby osiągnąć wysokiej jakości rozwój, kraj musi przyspieszyć działania prowadzące do osiągnięcia większej samowystarczalności i przewagi w dziedzinie nauki i technologii.

Podczas poniedziałkowego przemówienia wygłoszonego na zakończenie pierwszej sesji 14. NKL Xi powtórzył, że Chiny powinny podjąć działania na rzecz osiągnięcia większej samowystarczalności i przewagi naukowo-technologicznej promujące transformację i modernizację przemysłową, rozszerzające skoordynowany rozwój obszarów miejskich i wiejskich oraz regionów, a także sprzyjające ekologicznemu i niskoemisyjnemu rozwojowi społeczno-gospodarczemu.

Premier Chin Li Qiang również zobowiązał się do podjęcia działań skoncentrowanych przede wszystkim na promowaniu wysokiej jakości rozwoju i podkreślił, że Chiny będą rozszerzać zdolności naukowo-technologiczne i innowacyjne, wspierać przejście na rozwój ekologiczny oraz przyspieszą budowanie nowoczesnego systemu przemysłowego.

Dążąc do innowacyjnego, skoordynowanego, ekologicznego, otwartego i powszechnego wzrostu, w ostatnich latach Chiny zwiększyły wydatki na działalność naukowo-badawczą, rozszerzyły ją, upowszechniły ekologiczne formy produkcji, wdrożyły regionalne strategie rozwoju sprzyjające kultywowaniu „biegunów wzrostu", osiągnęły też ogromne postępy w innych obszarach.

Innowacje naukowo-techniczne wspierają wysokiej jakości rozwój Chin

Już w 2014 r. podczas wizyty gospodarskiej w prowincji Jiangsu Xi zwracał uwagę na rolę innowacji w rozwoju gospodarczym i podkreślał, że Chiny muszą wykorzystać innowacje do osiągnięcia trwałego i zdrowego rozwoju gospodarczego.

Według raportu z prac rządu za 2023 r. w ciągu ostatnich pięciu lat Chiny w pełni wdrożyły strategię rozwoju opartego na innowacjach, a także udoskonaliły i zmodernizowały strukturę przemysłową.

Jak stwierdzono w raporcie, Chiny podjęły działania na rzecz promowania rozwoju gospodarki realnej poprzez innowacje i kontynuowały wprowadzanie nowych sił napędowych wzrostu. Według raportu wzmocniono znaczenie innowacji technologicznych, a ponadto Chiny zrealizowały kilka fundamentalnych projektów związanych z innowacjami naukowo-badawczymi oraz przyspieszyły wdrażanie inicjatyw gwarantujących przełomowe odkrycia w kluczowych technologiach w najważniejszych dziedzinach.

Dążąc do wysokiej jakości rozwoju, Chiny podwoiły też wydatki na innowacje technologiczne stanowiące główną siłę napędową wzrostu. W 2022 r. Chiny przeznaczyły na badania i rozwój rekordową kwotę 3,09 biliona juanów (449 miliardów USD), o 10,4 procent więcej rok do roku, którą można było uzyskać dzięki przyspieszeniu ogólnokrajowych działań na rzecz zwiększenia zdolności innowacyjnych gwarantujących większą liczbę przełomowych osiągnięć.

W Globalnym Indeksie Innowacji (ang. Global Innovation Index) Chiny przeskoczyły z 34. miejsca w 2012 r. na 11. w ubiegłym roku, a średnioroczny wskaźnik wzrostu gospodarki chińskiej w latach 2013-2021 wyniósł 6,6 procent i stanowił 30 procent światowego wzrostu gospodarczego.

Chińskie innowacje naukowo-techniczne globalnym dobrem publicznym

Oprócz wzmacniania zdolności naukowo-technologicznych Chiny zaangażowały się również w wymianę technologii z partnerami z całego świata oraz nawiązały z nimi współpracę na rzecz udoskonalenia globalnego otoczenia naukowo-technologicznego.

Najdłuższa i najbardziej na świecie użytkowana sieć kolei dużych prędkości, duma i chluba Chin, stała się dla innych krajów inspiracją i bodźcem do zbudowania i zmodernizowania ich własnych sieci kolejowych opartych na zaawansowanej technologii. Martin Raiser, wiceprezes Banku Światowego w Azji Południowej, stwierdził, że chińska technologia kolejowa może się przyczynić do rozwoju obszarów miejskich, turystyki i gospodarki regionalnej.

Doskonałym tego przykładem jest sieć kolejowa Chiny-Laos, flagowy projekt Inicjatywy Pasa i Szlaku. Od chwili oddania jej do eksploatacji, w grudniu 2021 r., nieposiadający dostępu do morza Laos stał się hubem transportu lądowego w Azji Południowo-Wschodniej. Laotański odcinek sieci zapewnił pracę 110000 pracowników lokalnych.

Dzięki takim mechanizmom wielostronnym jak Inicjatywa Pasa i Szlaku oraz Regionalne Kompleksowe Partnerstwo Gospodarcze chińskie osiągnięcia naukowo-techniczne otworzyły nowe możliwości w obszarze komunikacji 5G, biomedycyny oraz w wielu innych obszarach, a ponadto przyspieszyły wzrost.

Innym przykładem chińskiego produktu, technologii i usług wykorzystywanych w ponad 120 krajach i regionach jest chiński system nawigacji satelitarnej BeiDou (ang. BeiDou Navigation Satellite System, BDS).

Zgodnie z zapisami opublikowanej w listopadzie 2022 r. białej księgi zatytułowanej „Chiński system nawigacji satelitarnej BeiDou w nowej erze" Chiny zrealizowały zagraniczne projekty oparte na BDS oraz stworzyły ośrodki promocji przemysłu, a oprócz tego starają się zbudować solidne podwaliny pod branżę nawigacji satelitarnej.

Według białej księgi Chiny umacniają też współpracę z organizacjami regionalnymi takimi jak ASEAN, Unia Afrykańska, Liga Państw Arabskich czy Wspólnota Państw Ameryki Łacińskiej i Karaibów oraz wdrażają w Azji, Afryce i Ameryce Łacińskiej, pilotażowe rozwiązania oparte na BDS w takich obszarach, jak inteligentne miasta, bezpieczeństwo publiczne, rolnictwo precyzyjne, transport cyfrowy oraz zapobieganie i ograniczanie skutków katastrof naturalnych.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-13/Speeding-up-self-reliance-in-sci-tech-a-path-to-high-quality-development-1i8T09vixbi/index.html

SOURCE CGTN