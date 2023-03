CGTN: maior autossuficiência e força em ciência e tecnologia são essenciais para um desenvolvimento de alta qualidade

PEQUIM, 14 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Desenvolvimento de alta qualidade, que envolve crescimento e desenvolvimento inovador, coordenado, verde e aberto para todos, foi um dos chavões durante as Duas Sessões recém-concluídas da China, que mapearam as prioridades de desenvolvimento de 2023 da segunda maior economia do mundo.

Ao participar de um debate com seus colegas deputados da Assembleia Popular Nacional (APN) da delegação da província de Jiangsu durante a sessão, o presidente Xi Jinping enfatizou a importância de buscar o desenvolvimento de alta qualidade, chamando-o de "primeira e principal" tarefa no esforço de modernização da China. O presidente destacou que a aceleração dos esforços para alcançar maior autossuficiência e força em ciência e tecnologia é o caminho que o país deve seguir para promover o desenvolvimento de alta qualidade.

A China deve trabalhar para alcançar maior autossuficiência e força em ciência e tecnologia, promover a transformação e atualização industrial, promover o desenvolvimento urbano-rural e regional coordenado e promover o desenvolvimento econômico e social verde e de baixo carbono, reiterou Xi ao discursar na reunião de encerramento da primeira sessão da 14ª APN na segunda-feira.

O primeiro-ministro chinês, Li Qiang, também prometeu concentrar esforços na promoção do desenvolvimento de alta qualidade, observando que a China aumentará a capacidade em ciência e tecnologia, bem como a inovação, acelerará a construção de um sistema industrial moderno e avançará na transição para o desenvolvimento verde.

A China fez avanços nos últimos anos ao impulsionar os gastos em pesquisa e desenvolvimento, expandir a produção de energia limpa e estimular polos de crescimento com estratégias de desenvolvimento regional, juntamente com o progresso em outras áreas para buscar crescimento inovador, coordenado, verde, aberto e compartilhado.

A inovação científica e tecnológica sustenta o desenvolvimento de alta qualidade da China

Já em 2014, em uma viagem de inspeção à província de Jiangsu, Xi destacou o papel da inovação no desenvolvimento econômico, dizendo que a China deve contar com a inovação para alcançar um desenvolvimento econômico contínuo e saudável.

A China implementou totalmente a estratégia de desenvolvimento impulsionada pela inovação e melhorou e atualizou a estrutura industrial nos últimos cinco anos, de acordo com o relatório de trabalho do governo de 2023.

A China promoveu o desenvolvimento da economia real por meio da inovação e continuou à promover novos impulsionadores de crescimento, de acordo com o relatório. O papel de liderança da inovação tecnológica foi reforçado, de acordo com o relatório, acrescentando que a China lançou uma série de grandes projetos de inovação científica e tecnológica e intensificou os esforços para garantir avanços nas principais tecnologias em campos-chave.

Na busca pelo desenvolvimento de alta qualidade, a China também está apostando na inovação tecnológica como um dos principais impulsionadores do crescimento. Em 2022, a China gastou um recorde de 3,09 trilhões de yuans (US$ 449 bilhões) em pesquisa e desenvolvimento, um aumento de 10,4% em relação ao ano anterior que pode ser creditado aos esforços acelerados do país para aprimorar sua capacidade de inovação para mais avanços.

A China viu sua classificação no Índice Global de Inovação (Global Innovation Index) saltar de 34º em 2012 para 11º no ano passado, com a economia crescendo a uma taxa média anual de 6,6% entre 2013 e 2021, contribuindo com mais de 30% para o crescimento econômico mundial.

A China faz da inovação científica e tecnológica um bem público global

Ao reforçar sua força em ciência e tecnologia, a China também se comprometeu a compartilhar sua tecnologia com parceiros mundiais e cooperar para melhorar a governança global de ciência e tecnologia.

Ostentando a rede ferroviária de alta velocidade mais longa e amplamente utilizada do mundo, a China tem ajudado vários países a construir e atualizar seu transporte ferroviário com sua avançada tecnologia ferroviária. O vice-presidente do Banco Mundial para o sul da Ásia, Martin Raiser, disse que a tecnologia ferroviária da China traria desenvolvimento urbano, turismo e crescimento econômico regional.

A Ferrovia China-Laos, um projeto histórico do Cinturão e Rota é um exemplo. Desde que as operações começaram em dezembro de 2021, Laos, sem litoral, se tornou um centro de ligação terrestre no sudeste asiático. A seção ferroviária em Laos criou mais de 110.000 empregos locais.

Por meio de mecanismos multilaterais, como a Iniciativa do Cinturão e Rota e a Parceria Econômica Abrangente Regional, as conquistas de ciência e tecnologia da China ofereceram novas opções em comunicações 5G, biomedicina e vários domínios, ao mesmo tempo em que fornecem impulso de crescimento.

O Sistema de Navegação por Satélite BeiDou (BDS) da China é outro exemplo de produtos, tecnologia e serviços chineses que têm sido utilizados em mais de 120 países e regiões.

A China estabeleceu centros de promoção de aplicação e industrialização de BDS no exterior e se esforça para construir bases sólidas para o setor de navegação por satélite, de acordo com o artigo intitulado "Sistema de navegação por satélite BeiDou da China na nova era", publicado em novembro de 2022.

A China está fortalecendo a cooperação com organizações regionais como a ASEAN, a União Africana, a Liga dos Estados Árabes e a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe, e lançando soluções baseadas em BDS nas áreas de cidades inteligentes, segurança pública, agricultura de precisão, transporte digital e prevenção e mitigação de desastres, que estão sendo testados na Ásia, África e América Latina, de acordo com o artigo.

FONTE CGTN

