CGTN: 20. Kongres Narodowy KPCh: Chiny wyznaczają przyszłość modernizacji socjalistycznej

PEKIN, 18 października 2022 r. /PRNewswire/ -- Na rozpoczęcie 20. Kongresu Narodowego KPCh, który odbył się w niedzielę, Chiny wyznaczają cele, zadania i polityki dla Komunistycznej Partii Chin (KPCh) oraz kraju na kolejne pięć lat i dalszy okres.

Na przestrzeni ostatniego dziesięciolecia KPCh oraz kraj dokonały historycznych osiągnięć i doświadczyły historycznych zmian, powiedział Xi Jinping, który przedłożył Kongresowi sprawozdanie z ramienia 19. Komitetu Centralnego KPCh.

„Kolejne pięć lat będzie miało kluczowe znaczenie dla podjęcia działań na rzecz zbudowania nowoczesnego państwa socjalistycznego we wszystkich jego aspektach i pozytywnego nowego początku" - powiedział.

„Historyczne osiągnięcia" ostatniego dziesięciolecia

Odnosząc się do ostatnich dziesięciu lat, Xi stwierdził, że kraj odniósł szereg „historycznych zwycięstw". „Obchodziliśmy stulecie istnienia Komunistycznej Partii Chin; wkroczyliśmy w nową erę chińskiego socjalizmu i wyeliminowaliśmy skrajne ubóstwo, a także ukończyliśmy budowanie średnio zamożnego społeczeństwa we wszystkich jego aspektach, a zatem osiągnęliśmy pierwszy cel stuletni" - powiedział i dodał, że są to „historyczne osiągnięcia", które na zawsze zapiszą się w historii narodu chińskiego i wywrą na świat przemożny wpływ.

Ku „chińskiej modernizacji"

Omawiając główny cel KPCh w obliczu nowej podróży, Xi powiedział, że KPCh będzie przewodzić obywatelom Chin w drodze do osiągnięcia drugiego celu stuletniego oraz popychać naprzód odnowę narodu chińskiego na wszystkich frontach, wytyczając „chińską ścieżkę ku modernizacji". Zdaniem Xi chińska modernizacja wymaga przede wszystkim utrzymania przywódczej roli KPCh i socjalizmu o chińskich cechach, kontynuowania wysokiej jakości rozwoju, stworzenia kompleksowej demokracji ludowej, wzbogacenia życia kulturowego obywateli, osiągnięcia powszechnego dobrobytu dla wszystkich, wspierania harmonii między człowiekiem i przyrodą, zbudowania społeczności współdzielącej przyszłość oraz stworzenia nowej formy rozwoju ludzkości.

„Modernizacja ta uwzględnia szereg elementów występujących powszechnie w procesie modernizacji wszystkich krajów, ale zawiera też szereg cech typowych dla chińskiego kontekstu" - powiedział.

Podkreślił również, że zbudowanie kraju socjalistycznego nowoczesnego we wszystkich aspektach obejmuje kilka istotnych elementów, między innymi stworzenie nowego wzorca rozwoju oraz kontynuowanie wysokiej jakości rozwoju, ożywienia Chin poprzez naukę i edukację, a także poprawy dobrostanu obywateli.

„Czeka nas jasna przyszłość, ale jeszcze długa droga przed nami" - powiedział Xi, wzywając Partię do pokonania przeszkód i trudności, które pojawią się w przyszłości, zagwarantowania rozwoju i bezpieczeństwa oraz podjęcia większych starań na rzecz przezwyciężenia trudności i wyzwań, które pojawią się na tej drodze.

