CGTN: 20º Congresso Nacional do PCC: China traça futuro da modernização socialista

PEQUIM, 18 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- A China estabeleceu metas, tarefas e políticas para a causa do Partido Comunista da China (PCC) e do país para os próximos cinco anos e além, na abertura do 20º Congresso Nacional do PCC no domingo.

O PCC garantiu conquistas históricas e tem observado mudanças históricas na causa do partido e do país na última década, disse Xi Jinping, que entregou um relatório ao Congresso em nome do 19º Comitê Central do PCC.

Segundo Xi, "os próximos cinco anos serão cruciais para levar a um bom início os esforços de construção de um país socialista moderno em todos os aspectos."

"Feitos históricos" na última década

Analisando os últimos dez anos, Xi disse que o país obteve muitos "feitos históricos."

"Nós realizamos o centenário do Partido Comunista da China; iniciamos uma nova era de socialismo com características chinesas; erradicamos a pobreza absoluta e terminamos a construção de uma sociedade moderadamente próspera em todos os aspectos, cumprindo assim o Primeiro Objetivo do Centenário", disse ele, acrescentando que esses eram "traços históricos" que ficarão gravados para sempre na história da nação chinesa e influenciarão profundamente o mundo.

Rumo à "modernização chinesa"

Expondo a tarefa central do PCC na nova jornada futura, Xi disse que o PCC levará o povo chinês a realizar o Segundo Objetivo Centenário e a promover o rejuvenescimento da nação chinesa em todas as frentes por meio de "um caminho chinês para a modernização."

De acordo com Xi, os requisitos essenciais da modernização chinesa são manter a liderança do PCC e do socialismo com características chinesas, buscar o desenvolvimento de alta qualidade, evoluir o processo completo da democracia popular, enriquecer a vida cultural do povo, obter prosperidade comum para todos, promover a harmonia entre a humanidade e a natureza, construir uma comunidade humana com um futuro compartilhado e criar uma nova forma de progresso humano.

"A modernização contém elementos comuns aos processos de modernização de todos os países, mas é mais representada pelas características únicas ao contexto chinês", disse ele.

Para construir um país socialista moderno em todos os sentidos, ele enfatizou diversos outros aspectos importantes, como criar um novo padrão de desenvolvimento e buscar um progresso de alta qualidade, revigorar a China por meio da ciência e da educação e melhorar o bem-estar das pessoas.

"Nosso futuro é brilhante, mas ainda temos um longo caminho a percorrer," disse Xi, incentivando o partido a enfrentar obstáculos e dificuldades, garantir o desenvolvimento e a segurança e se aprofundar para superar as dificuldades e os desafios no caminho a seguir.

