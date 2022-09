CGTN: 2022 Mid-Autumn Festival Gala: ein Familienfest für Chinesen weltweit

BEIJING, 12. September 2022 /PRNewswire/ -- Das Mittherbstfest, auch bekannt als Mondfest, wird von Millionen von Menschen am 15. Tag des achten Monats des chinesischen Mondkalenders gefeiert. In diesem Jahr fällt der Tag auf den 10. September.

Beim Mittherbstfest geht es nicht nur um Familienzusammenkünfte. Es geht auch um die Freude an der Ernte, um Romantik und um die Harmonie zwischen Mensch und Natur.

CGTN: 2022 Mid-Autumn Festival Gala: a family feast for Chinese worldwide

Das Mittherbstfest ist eine Synthese der jahreszeitlichen Bräuche im Herbst, und die meisten Elemente des Festes haben antike Ursprünge. Ein wesentlicher Bestandteil des Festes ist die Mondanbetung. In den alten Agrargesellschaften glaubten die Menschen, dass das Funktionieren des Mondes eng mit der landwirtschaftlichen Produktion und den jahreszeitlichen Veränderungen zusammenhängt, und so wurde das Mondfest zu einer wichtigen rituellen Aktivität.

Seit dem Altertum gibt es in China viele Legenden über den Mond. Für die Chinesen ist der Mond ein Symbol für das Heilige, Reine und Edle. Über Zehntausende von Gedichten, die den Mond beschreiben, sind überliefert.

Es gibt viele interessante Geschichten, die den Ursprung des Festes erklären. Die Geschichte von Chang'e und Hou Yi ist die von den Chinesen am meisten akzeptierte. Vor langer Zeit gab es eine schöne Frau, Chang'e, deren Mann ein tapferer Bogenschütze, Hou Yi, war. Doch eines Tages trank sie eine Flasche mit einem Elixier, das sie unsterblich machte, um die Anweisungen ihres Mannes zu befolgen, es sicher aufzubewahren. Dann wurde sie von ihrem geliebten Mann getrennt, schwebte in den Himmel und landete schließlich auf dem Mond, wo sie bis heute lebt.

In der Neuzeit hat sich das Fest so weit entwickelt, dass das Essen von Mondkuchen in ganz China zu einem Brauch geworden ist. Zu den volkstümlichen Bräuchen gehören eine Reihe von festlichen Aktivitäten wie das Betrachten des Mondes mit der Familie, das Erraten von Laternenrätseln, das Tragen von hell erleuchteten Laternen, die Aufführung von Drachen- und Löwentänzen und vieles mehr.

CMGs Mittherbstfest-Gala

Die von der China Media Group (CMG) präsentierte jährliche Gala, auf Chinesisch auch Qiuwan genannt, begann am 10. September um 20 Uhr Pekinger Zeit und dauerte mehr als zwei Stunden, um dem Publikum aus aller Welt ein kreatives und exzellentes Spektakel zu bieten.

Die Gala war in drei Abschnitte unterteilt, beginnend mit der Kunqu-Oper und Pingtan (eine regionale musikalisch-mündliche Darbietungskunst). Sie präsentierte eine einzigartige Mittherbstfest-Show im Stil von Suzhou mit den kulturellen Merkmalen der Hafenstädte südlich des Jangtse-Flusses.

Die Gala war hochkarätig besetzt. Im Jiyang Lake Park in Zhangjiagang in der Provinz Jiangsu, dem Hauptveranstaltungsort, traten chinesische Stars wie Li Yugang, Huang Ling und Na Ying mit verschiedenen Gesangsstilen auf. Unter den vielen Liedern zum Thema Mond befanden sich auch Neuinterpretationen traditioneller chinesischer Gedichte großer Dichter der Vergangenheit.

Die Shenzhou-14-Taikonauten Chen Dong, Liu Yang und Cai Xuzhe verbrachten das erste „Mittherbstfest im All" auf Chinas Raumstation. Die drei Taikonauten haben für die Gala ein exklusives Video aufgenommen, in dem sie dem chinesischen Volk weltweit ihre Mittherbstwünsche und einen „Glücksstern" übermitteln.

Als jährliches Ereignis, das Chinesen auf der ganzen Welt vereint, hat die Mittherbstfest-Gala der CMG seit ihrer offiziellen Ankündigung große Aufmerksamkeit in den nationalen und internationalen Medien erregt.

Überglücklich - CGTNs Live-Show zum Herbstfest

Am Tag des Festes präsentierte CGTN dem weltweiten Publikum von 16 bis 22 Uhr die Live-Show „Over the Moon - Mid Autumn Festival", in der die Vitalität und der Charme der traditionellen chinesischen Kultur gezeigt wurden.

Die Live-Show reihte eine Reihe von Sondersendungen aneinander, darunter The Chat Room, die Mittherbst-Sonderausgabe von VIBE, die Mittherbstnacht in Dunhuang und die Mittherbstfest-Gala von CMG.

Seit Tausenden von Jahren sind der Vollmond und die Wiedervereinigung die beständigen Themen des Mittherbstfestes, zusammen mit dem Schlürfen von Tee, dem Rezitieren von Gedichten, dem Sprechen über verschiedene Traditionen in verschiedenen Ländern, dem Genießen des „Mondes" und sogar der Interaktion mit dem „Jade-Kaninchen" in der virtuellen XR-Szene und der Reise durch alte und moderne Zeiten, um das Fest zu feiern; die sechsstündige Live-Show zeigte einige der besten Mittherbstfest-Programme und Videos, die von CGTN und fortschrittlicher audiovisueller Technologie produziert wurden.

