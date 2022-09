BEIJING, 12 de setembro de 2022 /PRNewswire/ -- O Festival de Meados do Outono, também conhecido como o Festival da Lua, é celebrado por milhões de pessoas no 15º dia do oitavo mês do calendário lunar chinês. Este ano, o dia cai em 10 de setembro.

O festival de Meados do Outono não gira apenas em torno de reuniões familiares, mas também da alegria da colheita, do romance e da harmonia entre os seres humanos e a natureza.

CGTN: Gala do Festival de Meados do Outono 2022: um banquete familiar para a grande família mundial chinesa

O Festival de Meados do Outono é uma síntese dos costumes outonais, e a maioria dos elementos festivos que contém têm origens muito antigas. Uma parte essencial da celebração da festa é o culto à lua. Nas antigas sociedades agrárias, as pessoas acreditavam que o funcionamento da lua estava intimamente relacionado com a produção agrícola e às mudanças sazonais, de forma que o Festival da Lua se tornou uma atividade ritual fundamental.

Desde a antiguidade, tem havido muitas lendas sobre a lua na China. Para os chineses, a lua é considerada sagrada, pura e nobre. Há dezenas de milhares de poemas que versam sobre este astro.

Há muitas histórias interessantes que explicam a origem do festival. A história de Chang'e e Hou Yi é a mais aceita pelo povo chinês. Em uma época muito remota, havia uma linda dama, Chang'e, cujo esposo era um arqueiro valente, Hou Yi. Um dia, entretanto, ela bebeu um elixir que a tornou imortal a mando de seu marido para mantê-la a salvo. Como resultado, ela foi separada de seu amado esposo, flutuou até o céu, e finalmente aterrissou na lua, onde mora até hoje.

Na atualidade, o festival evoluiu até o ponto em que comer bolinhos de lua se tornou um costume em toda a China. Os costumes populares apresentam uma série de atividades festivas, como apreciar a lua com a família, adivinhar charadas de lanternas, carregar lanternas iluminadas, realizar danças de dragões e leões e muito mais.

Gala do Festival de Meados do Outono do CMG

A gala anual, também conhecida como Qiuwan em chinês, é apresentada pelo China Media Group (CMG), e este ano começou às 20h (horário de Pequim) do dia 10 de setembro e se estendeu por mais de duas horas, apresentando um grande espetáculo criativo de excelente qualidade para públicos de todo o mundo.

A gala foi dividida em três capítulos, começando com a Ópera Kunqu e Pingtan (uma arte musical/oral regional). O tema principal era apresentar um espetáculo único do "Festival de Meados do Outono de Suzhou" com as características culturais das cidades costeiras ao sul do rio Yangtze.

A gala contou com um elenco estelar. O cenário principal se instalou no parque do lago Jiyang, em Zhangjiagang, província de Jiangsu. Ali, estrelas chinesas como Li Yugang, Huang Ling e Na Ying, interpretaram vários estilos de músicas. Entre as muitas canções com temas lunares, havia novas interpretações da poesia tradicional chinesa de grandes poetas do passado.

Os taikonautas da Shenzhou-14, Chen Dong, Liu Yang e Cai Xuzhe passaram seu primeiro "Festival de Meados do Outono no espaço" na estação espacial da China. Os três taikonautas gravaram um vídeo exclusivo para a gala, enviando seus melhores desejos pela festividade e uma "estrela da sorte" para o povo chinês em todo o mundo.

Sendo um evento anual que une o povo chinês em todo o mundo, a Gala do Festival de Meados do Outono do CMG atraiu a atenção dos meios de comunicação nacionais e internacionais desde seu anúncio oficial.

Sobre a lua – o espetáculo ao vivo do Festival de Meados do Outono do CGTN

No dia do festival, o CGTN também levou para o público mundial o espetáculo ao vivo "Sobre a lua - Festival de Meados de Outono" para mostrar ao público global o vigor e o encanto da cultura tradicional chinesa das 16h às 22h.

O espetáculo ao vivo reuniu uma série de programas de destaque que incluem "The Chat Room", a edição especial de Meados do Outono da VIBE, a Noite de Meados do Outono em Dunhuang e a gala do Festival de Meados do Outono do CMG.

Durante milhares de anos, a lua cheia e a reunião familiar têm sido os temas consistentes do Festival de Meados do Outono, juntamente com tomar chá, recitar poemas, falar sobre diferentes tradições em vários países, desfrutar da "lua" e até mesmo interagir com "o coelho de jade" na cena virtual de XR e viajar pelos tempos antigos e modernos para comemorar o festival; o programa ao vivo de seis horas de duração apresentou algumas das melhores produções e vídeos do Festival de Meados do Outono produzidos pela CGTN mediante o uso da tecnologia audiovisual mais avançada.

https://news.cgtn.com/news/2022-09-10/2022-Mid-Autumn-Festival-Gala-A-family-feast-for-Chinese-worldwide-1ddwAiyY0sU/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=n0heyitXKEA

FONTE CGTN

SOURCE CGTN