CGTN: 5. CIIE: Die Pforten von China werden nach dem 20. Parteikongress weiter geöffnet

PEKING, 7. November 2022 /PRNewswire/-- Als erste hochrangige internationale Ausstellung nach dem 20. Nationalkongress der Kommunistischen Partei Chinas (CPC) wird die 5. China international Import Expo (CIIE) der Welt erneut ein besseres Verständnis für Chinas Öffnung und seinen Win-Win-Ansatz vermitteln.

Der chinesische Präsident Xi Jinping bezog sich am Freitag erneut auf seine Vermeldung gegenüber dem 20. KPC-Nationalkongress und bekräftigte Chinas Engagement für eine Öffnung auf hohem Niveau.

CGTN: 5th CIIE: China's door will further open after 20th Party congress

„Offenheit ist eine wichtige treibende Kraft hinter dem Fortschritt menschlicher Zivilisationen und ein inhärenter Weg hin zu globalem Wohlstand und Weiterentwicklung", so Xi per Videoansprache bei der Eröffnungszeremonie der 5. CIIE.

Die diesjährige Ausstellung findet vom 5. bis zum 10. November im chinesischen Wirtschaftszentrum Shanghai statt und es werden Teilnehmer aus 145 Ländern, Regionen und internationalen Organisationen erwartet.

Institutionelle Öffnung

In seiner Rede sagte Xi, dass China mit allen Ländern und allen Parteien zusammenarbeiten werde, um die Chancen seiner institutionellen Öffnung zu teilen. Die Bedeutung der Ausweitung der institutionellen Öffnung wird auch in dem Bericht an den 20. KPC-Nationalkongress hervorgehoben und es wird auf eine hochrangige Öffnung Chinas abgezielt.

Der chinesische Präsident versprach am Freitag auch, dass China die institutionelle Öffnung in Bezug auf Regeln, Vorschriften, Management und Standards stetig ausbauen werde.

Er wies ferner darauf hin, dass China die Strategie zur Modernisierung der an einem Pilotprojekt beteiligten Freihandelszonen umsetzen, die Entwicklung des Freihafens Hainan beschleunigen und die Rolle dieser Zonen als Pilot-Plattformen für eine umfassende Reform und Öffnung nutzen wird.

Die an dem Pilotprojekt teilnehmenden Freihandelszonen (FTZ) in China genießen eine größere Autonomie bei der Erleichterung der institutionellen Innovationen des Landes. Sie haben alle das Gesetz für ausländische Investitionen umgesetzt, um das System zur Förderung ausländischer Investitionen, das Meldesystem für ausländische Investitionen und das Regulierungssystem im Prozess und danach zu verbessern und die legitimen Rechte und Interessen ausländischer Investoren zu schützen.

So übernahm die Shanghaier Pilotprojekt-FTZ die Führung bei der Einführung einer Reihe von finanziellen Innovationsmaßnahmen im Hinblick auf eine institutionelle Reform, darunter die Ausweitung der grenzüberschreitenden Nutzung von RMB und die Einrichtung eines Freihandelskontensystems. Das System wurde für Pilot-FTZs in der Stadt Tianjin, der Provinz Guangdong und anderen Regionen in China eingeführt.

In weniger als zehn Jahren nach dem Start des ersten FTZ-Pilotprojekts in Shanghai im Jahr 2013 ist die Anzahl solcher Zonen auf 21 gestiegen. Insgesamt 278 institutionelle Innovationen wurden landesweit formuliert und repliziert, was Chinas entschlossenen Willen zu einer weiteren Öffnung belegt.

Chancen für alle

Laut dem Veranstalter der Ausstellung werden Unternehmen aus allen Mitgliedstaaten der umfassenden regionalen Wirtschaftspartnerschaft (Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), dem bislang größten Freihandelsabkommen der Welt, an der Handelsmesse teilnehmen.

Nicaragua, Dschibuti, Mauretanien, die Komoren, Mosambik, die Demokratische Republik Kongo, der Irak und Island werden erstmals bei der Landesausstellung im Rahmen der sechstägigen Ausstellung vertreten sein.

So werden insgesamt 284 Fortune-500-Unternehmen an der Unternehmensausstellung teilnehmen, wobei fast neun von zehn Ausstellern mindestens zum zweiten Mal dabei sind.

Die vier vorherigen Ausgaben der CIIE brachten mehr als 1500 neue Produkte, Technologien und Dienstleistungen auf den Markt; der erwartete Gesamtumsatz betrug mehr als 270 Milliarden US-Dollar.

Die Entwicklung der CIIE in den letzten fünf Jahren hat anschaulich gezeigt, dass „die CIIE zu einem Vorzeigebeispiel für Chinas neues Entwicklungsparadigma geworden ist, eine Plattform für eine hochkarätige Öffnung und ein öffentliches Gut für die ganze Welt", so Xi im Rahmen seiner Rede.

Er betonte auch, dass China mit allen Ländern und allen Parteien zusammenarbeiten werde, um die Möglichkeiten auf seinem riesigen Markt sowie die Möglichkeiten einer vertieften internationalen Zusammenarbeit zu teilen.

Die Initiative „Neue Seidenstraße" (Belt and Road Initiative, BRI) ist ein schöner Erfolg, der zeigt, wie Chinas Öffnungsbemühungen die Entwicklungsmöglichkeiten Chinas für alle zugänglich machen.

Bislang hat China mehr als 200 Kooperationsdokumente mit 149 Ländern und 32 internationalen Organisationen im Rahmen der BRI unterzeichnet. Der kumulative Handel mit Waren zwischen China und Ländern entlang der Neuen Seidenstraße beläuft sich auf etwa 12 Billionen US-Dollar (Stand: Juni 2022).

Zum Abschluss seiner Rede sagte Xi: „China ist bereit, mit allen Ländern zusammenzuarbeiten, um einen echten Multilateralismus zu praktizieren, mehr Konsens für Offenheit zu schaffen, gemeinsam die Schwierigkeiten und Herausforderungen, denen das globale Wirtschaftswachstum gegenübersteht, zu überwinden und sicherzustellen, dass unser Engagement für Offenheit breite Perspektiven für die globale Entwicklung aufzeigen wird."

https://news.cgtn.com/news/2022-11-04/5th-CIIE-China-s-door-will-further-open-after-20th-Party-congress-1eGZgs8Gkes/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=mQeW53rb1vk

SOURCE CGTN