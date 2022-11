CGTN : 5ème CIIE : La porte de la Chine s'ouvrira davantage après le 20ème congrès du Parti

PÉKIN, 7 novembre 2022 /PRNewswire/ -- En tant que première exposition internationale de premier plan après le 20ème Congrès national du Parti communiste chinois (PCC), la 5ème Exposition internationale d'importation de Chine (CIIE) aidera une fois de plus le monde à mieux comprendre l'ouverture et l'approche gagnant-gagnant de haut niveau de la Chine.

Faisant écho à son rapport au 20ème Congrès national du PCC, le président chinois Xi Jinping a réitéré vendredi les engagements de la Chine à promouvoir une ouverture de haut niveau.

« L'ouverture est un moteur clé du progrès des civilisations humaines et une voie intrinsèque vers la prospérité et le développement mondiaux », a déclaré M. Xi lors de la cérémonie d'ouverture de la 5ème CIIE par vidéo.

L'exposition de cette année est prévue du 5 au 10 novembre à Shanghai, le centre économique de la Chine, et devrait accueillir des participants de 145 pays, régions et organisations internationales.

Ouverture institutionnelle

Dans son allocution, M. Xi a déclaré que la Chine travaillera avec tous les pays et toutes les parties pour partager les opportunités de son ouverture institutionnelle. L'importance de l'élargissement de l'ouverture institutionnelle est également soulignée dans le rapport au 20ème Congrès national du PCC en termes de promotion de l'ouverture de haut niveau de la Chine.

Comme le président chinois l'a promis vendredi, la Chine élargira progressivement l'ouverture institutionnelle en ce qui concerne les règles, les réglementations, la gestion et les normes.

Il a en outre noté que la Chine mettrait en œuvre la stratégie visant à moderniser les zones de libre-échange pilotes, à accélérer le développement du port de libre-échange de Hainan et à tirer parti de leur rôle de plateformes pilotes pour une réforme et une ouverture globales.

Les zones franches pilotes (FTZ) en Chine jouissent d'une plus grande autonomie pour faciliter l'innovation institutionnelle du pays, qui ont toutes mis en œuvre la loi sur les investissements étrangers pour améliorer le système de promotion des investissements étrangers, le système de déclaration des informations sur les investissements étrangers et le système de réglementation en cours et après coup, et protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs étrangers.

A titre d'exemple, la zone franche pilote de Shanghai a pris l'initiative d'introduire une série de mesures d'innovation financière dans la réforme institutionnelle, notamment l'élargissement de l'utilisation transfrontalière du RMB et la mise en place d'un système de compte de libre-échange. Le système a été introduit dans des zones franches pilotes dans la municipalité de Tianjin, la province du Guangdong et d'autres régions de Chine.

Moins de 10 ans après le lancement par la Chine de sa première zone franche pilote à Shanghai en 2013, le nombre de ces zones a bondi à 21, avec un total de 278 innovations institutionnelles formulées et reproduites à l'échelle nationale, démontrant la ferme détermination de la Chine à s'ouvrir plus largement.

Des opportunités pour tous

Selon l'organisateur de l'exposition, des entreprises de tous les États membres du Partenariat économique global régional (RCEP), le plus grand accord de libre-échange au monde à ce jour, seront impliquées dans la foire commerciale.

Le Nicaragua, Djibouti, la Mauritanie, les Comores, le Mozambique, la République démocratique du Congo, l'Irak et l'Islande seront pour la première fois à l'exposition nationale de l'exposition de six jours.

Ainsi, un total de 284 entreprises Fortune 500 rejoindront l'exposition des entreprises, avec près de neuf sur 10 étant des exposants réguliers.

Les quatre éditions précédentes de la CIIE ont lancé plus de 1 500 nouveaux produits, technologies et services, avec un chiffre d'affaires total attendu supérieur à 270 milliards d'euros (270 milliards de dollars).

Le développement de la CIIE au cours des cinq dernières années a clairement montré que « la CIIE est devenue une vitrine du nouveau paradigme de développement de la Chine, une plateforme pour une ouverture de haut niveau et un bien public pour le monde entier », comme l'a dit Xi Jinping à l'adresse.

Il a également souligné que la Chine travaillerait avec tous les pays et toutes les parties pour partager les opportunités de son vaste marché ainsi que les opportunités d'une coopération internationale approfondie.

Les nouvelles routes de la soie (BRI) est un point positif montrant comment les efforts d'ouverture de la Chine partagent les opportunités de développement de la Chine pour tous.

Jusqu'à présent, la Chine a signé plus de 200 documents de coopération avec 149 pays et 32 organisations internationales dans le cadre des nouvelles routes de la soie, et le commerce cumulé de marchandises entre la Chine et les pays le long des nouvelles routes de la soie est d'environ 12 020 milliards d'euros (12 000 milliards de dollars) (en juin 2022).

Concluant son discours, M. Xi a déclaré : « La Chine est prête à travailler avec tous les pays pour pratiquer un véritable multilatéralisme, construire plus de consensus pour l'ouverture, surmonter conjointement les difficultés et les défis auxquels est confrontée la croissance économique mondiale, et s'assurer que notre engagement à l'ouverture apportera une large perspectives de développement mondial. »

