CGTN: 5. Targi CIIE: po 20. Kongresie Partii Chiny szerzej uchylają drzwi

PEKIN, 7 listopada 2022 r. /PRNewswire/ -- 5. Chińskie Międzynarodowe Targi Importowe (CIIE), pierwsze liczące się międzynarodowe wydarzenie wystawiennicze zorganizowane od zakończenia 20. Narodowego Kongresu Komunistycznej Partii Chin (KPCh), kolejny raz pomoże światu lepiej zrozumieć wysokiej jakości otwarcie się Chin na świat i zwycięską strategię.

Odwołując się do raportu skierowanego do 20. Narodowego Kongresu KPCH, chiński prezydent Xi Jinping przypomniał w piątek zobowiązanie Chin do promowania wysokiej jakości otwarcia.

„Otwartość to główna siła napędowa postępu ludzkiej cywilizacji i jedyna słuszna ścieżka do światowego dobrobytu i rozwoju" - powiedział Xi w przemówieniu wyemitowanym podczas ceremonii otwarcia 5. Targów CIIE.

Tegoroczna edycja targów odbędzie się w dniach od 5 do 10 listopada w chińskim hubie ekonomicznym w Szanghaju. Przewiduje się, że udział wezmą w niej wystawcy ze 145 krajów, regionów i organizacji międzynarodowych.

Otwarcie instytucjonalne

W wygłoszonym przemówieniu prezydent Xi oświadczył, że Chiny nawiążą ze wszystkimi krajami i państwami współpracę zmierzającą do wykorzystania możliwości instytucjonalnego otwarcia się tego kraju na świat. Wagę rozszerzenia otwarcia instytucjonalnego podkreślono również w raporcie skierowanym do 20. Narodowego Kongresu KPCh w kontekście promowania wysokiej jakości otwierania się Chin na świat.

Zgodnie z piątkową obietnicą złożoną przez prezydenta Chin, Chiny będą stopniowo rozszerzać otwarcie instytucjonalne w zakresie regulaminów, rozporządzeń, zarządzania i norm.

Ponadto prezydent oświadczył, że Chiny wdrożą strategię modernizacji pilotażowych obszarów wolnego handlu, przyspieszą budowę Portu Wolnego Handlu w Hainan oraz wykorzystają go jako platformę dla kompleksowej reformy i otwarcia.

Chińskie pilotażowe strefy wolnego handlu (ang. free trade zones, FTZ) cieszą się większą autonomią pod względem sprzyjania innowacyjności instytucjonalnej tego kraju; we wszystkich z nich wdrożono przepisy ustawy o inwestycjach zagranicznych mające udoskonalić system promowania inwestycji zagranicznych, system raportowania o inwestycjach zagranicznych oraz system regulacji procesu inwestycyjnego i późniejszej działalności, a także chronić uzasadnione prawa i interesy zagranicznych inwestorów.

W ramach realizacji reformy instytucjonalnej szanghajska pilotażowa strefa wolnego handlu na przykład zajmuje się koordynacją wdrażania szeregu innowacyjnych mechanizmów finansowych, w tym rozszerzeniem stosowania renminbi w transgranicznych transakcjach handlowych i ustanowieniem systemu rozliczania wolnego handlu. System ten wprowadzono w pilotażowych strefach wolnego handlu w okręgu miejskim Tianjin w prowincji Guangdong i w innych regionach Chin.

W niespełna 10 lat od uruchomienia pierwszej, chińskiej strefy wolnego handlu w Szanghaju w 2013 r. liczba tych stref poszybowała w górę do 21, w których łącznie wprowadzono 278 innowacji instytucjonalnych upowszechnionych na skalę krajową, co dowodzi niezachwianego dążenia Chin do szerszego otwarcia się na świat.

Możliwości dla wszystkich

Zgodnie z oświadczeniem organizatora w targach wezmą udział przedsiębiorstwa reprezentujące wszystkie kraje członkowskie Regionalnego Kompleksowego Partnerstwa Gospodarczego (ang. Regional Comprehensive Economic Partnership, RCEP), jak dotąd największej na świecie inicjatywy na rzecz wolnego handlu.

Na sześciodniowych targach pierwszy raz pojawią się wystawcy z Nikaragui, Dżibuti, Mauretanii, Komorów, Mozambiku, Demokratycznej Republiki Konga, Iraku i Islandii.

Jednocześnie w targach udział wezmą 284 przedsiębiorstwa notowane na liście Fortune 500, z czego niemal dziewięć na 10 to przedsiębiorstwa uczestniczące w tym wydarzeniu kolejny raz.

Podczas poprzednich czterech edycji Targów CIIE zaprezentowano ponad 1 500 nowych produktów, technologii i usług, a łączna kwota spodziewanych zysków przekroczyła 270 miliardów USD.

Rozwój Targów CIIE, jaki dokonał się w ostatnich pięciu latach, wyraźnie pokazuje, że „Targi CIIE stały się platformą prezentacji nowego paradygmatu rozwoju Chin, wysokiej jakości otwarcia i dobrem publicznym całego świata" - powiedział prezydent Xi w przemówieniu otwierającym targi.

Podkreślił również, że Chiny nawiążą ze wszystkimi krajami i stronami współpracę zmierzającą do wykorzystania możliwości, jakie stwarza ten ogromny rynek, w tym także wynikających z pogłębienia współpracy międzynarodowej.

Inicjatywa Pasa i Szlaku (ang. Belt and Road Initiative, BRI) to jasny punkt ilustrujący, jak dążenia Chin do otwarcia się na świat przekładają się na stwarzanie możliwości rozwoju, z których skorzystać mogą też inne państwa.

Do dziś w ramach Inicjatywy Pasa i Szlaku Chiny podpisały ponad 200 umów o współpracę ze 149 krajami i 32 organizacjami międzynarodowymi, a łączna wartość wymiany handlowej między Chinami a państwami Pasa i Szlaku sięgnęła niemal 12 bilionów USD (dane na czerwiec 2022 r.).

Kończąc przemówienie, prezydent Xi stwierdził, że „Chiny są gotowe na nawiązanie ze wszystkimi krajami współpracy na rzecz krzewienia multilateralizmu, wypracowania szerszego konsensusu w odniesieniu do otwarcia, wspólnego pokonania trudności i wyzwań związanych ze światowym wzrostem gospodarczym, a także zagwarantowania, że nasze zaangażowanie w otwartość otworzy przed państwami zagranicznymi szerokie perspektywy dla światowego rozwoju".

https://news.cgtn.com/news/2022-11-04/5th-CIIE-China-s-door-will-further-open-after-20th-Party-congress-1eGZgs8Gkes/index.html

Materiał filmowy - https://www.youtube.com/watch?v=mQeW53rb1vk

