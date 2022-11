CGTN: 5ª CIIE: a porta da China abrirá ainda mais após o 20º Congresso do Partido

PEQUIM, 7 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Como a primeira exposição internacional de destaque após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), a 5ª China International Import Expo (CIIE) ajudará mais uma vez o mundo a entender melhor a abertura de alto padrão e a abordagem de ganho mútuo da China.

Ao anunciar seu relatório para o 20º Congresso Nacional do PCCh, o presidente chinês, Xi Jinping, reiterou na sexta-feira os compromissos da China em promover uma abertura de alto padrão.

"A abertura é uma força motriz fundamental por trás do progresso das civilizações humanas e um caminho intrínseco para a prosperidade e o desenvolvimento globais", disse Xi ao discursar na cerimônia de abertura da 5ª CIIE por videoconferência.

A exposição deste ano está programada para 5 a 10 de novembro no centro econômico da China, em Xangai, e espera receber participantes de 145 países, regiões e organizações internacionais.

Abertura institucional

Em seu discurso, Xi disse que a China trabalhará com todos os países e todas as partes para compartilhar as oportunidades de sua abertura institucional. A importância de expandir a abertura institucional também foi destacada no relatório enviado ao 20º Congresso Nacional do PCCh em termos de promoção da abertura de alto padrão da China.

Conforme o presidente chinês prometeu na sexta-feira, a China expandirá continuamente a abertura institucional em relação às regras, regulamentações, gestão e padrões.

Ele observou ainda que a China implementará a estratégia para atualizar áreas piloto de livre comércio, acelerar o desenvolvimento do Porto de Livre Comércio de Hainan e explorar seu papel como plataformas piloto para uma reforma e abertura abrangentes.

As zonas piloto de livre comércio (FTZ) na China desfrutam de maior autonomia na facilitação da inovação institucional do país, as implementaram a lei de investimento estrangeiro para melhorar o sistema de promoção de investimentos estrangeiros, o sistema de relatórios de informações sobre investimentos estrangeiros e o sistema de regulamentação em processo e posteriormente, proteger os direitos e interesses legítimos dos investidores estrangeiros.

Por exemplo, a FTZ piloto de Xangai assumiu a liderança na introdução de uma série de medidas de inovação financeira na reforma institucional, incluindo a ampliação do uso internacional do RMB e o estabelecimento de um sistema de contas de livre comércio. O sistema foi introduzido para FTZs piloto no município de Tianjin, na província de Guangdong e em outras regiões da China.

Em menos de dez anos após a China lançar sua primeira FTZ piloto em Xangai em 2013, o número dessas zonas aumentou para 21, com um total de 278 inovações institucionais sendo formuladas e replicadas em todo o país, demonstrando a firme determinação da China em abrir mais.

Oportunidades para todos

De acordo com o organizador da exposição, empresas de todos os estados membros da Parceria Econômica Regional Abrangente (RCEP), o maior acordo de livre comércio do mundo até hoje, estarão envolvidas na feira de negócios.

Nicarágua, Djibuti, Mauritânia, Comores, Moçambique, República Democrática do Congo, Iraque e Islândia estarão pela primeira vez na feira nacional de exposição de seis dias.

Desta forma, um total de 284 empresas da Fortune 500 participarão da feira comercial, dos quais cerca de nove em cada dez expositores estão retornando ao evento.

As quatro edições anteriores da CIIE lançaram mais de 1.500 novos produtos, tecnologias e serviços, com um faturamento total esperado superior a USD 270 bilhões.

O desenvolvimento da CIIE nos últimos cinco anos demonstrou claramente que "a CIIE se tornou uma vitrine do novo paradigma de desenvolvimento da China, uma plataforma para abertura de alto padrão e um bem público para o mundo inteiro", conforme Xi mencionou em seu discurso.

Ele também enfatizou que a China trabalhará com todos os países e todas as partes para compartilhar as oportunidades em seu vasto mercado, bem como compartilhar as oportunidades de uma cooperação internacional aprofundada.

A Iniciativa Cinturão e Rota (BRI) é um ponto positivo que mostra como os esforços de abertura da China estão compartilhando as oportunidades de desenvolvimento da China para todos.

Até o momento, a China assinou mais de 200 documentos de cooperação com 149 países e 32 organizações internacionais sob a BRI, e o comércio acumulado de mercadorias entre a China e os países ao longo do Cinturão e Rota é de cerca de USD 12 trilhões (em junho de 2022).

Finalizando seu discurso, Xi disse: "A China está pronta para trabalhar com todos os países para praticar o verdadeiro multilateralismo, construir mais consenso para a abertura, superar conjuntamente as dificuldades e desafios enfrentados pelo crescimento econômico global e garantir que nosso compromisso com a abertura resulte em amplas perspectivas para o desenvolvimento global."

https://news.cgtn.com/news/2022-11-04/5th-CIIE-China-s-door-will-further-open-after-20th-Party-congress-1eGZgs8Gkes/index.html

Vídeo - https://www.youtube.com/watch?v=mQeW53rb1vk

FONTE CGTN

