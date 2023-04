CGTN: 50 anos depois, China e Espanha têm amizade profunda, alcançam prosperidade comum

PEQUIM, 1º de abril de 2023 /PRNewswire/ -- O presidente chinês Xi Jinping e o primeiro-ministro espanhol Pedro Sanchez discutiram importantes tópicos sobre paz global e cooperação econômica na sexta-feira. Ambos concordaram que a China e a Espanha devem continuar mantendo o multilateralismo, protegendo a paz mundial e enfrentando vários desafios globais por meio do diálogo e da cooperação.

Sanchez está visitando a China como parte do 50° aniversário das relações diplomáticas. Antes da reunião de alto nível, ele também participou do Boao Forum for Asia, na província de Hainan, no sul da China.

Nos últimos 50 anos, a China e a Espanha construíram uma amizade profunda, por meio de reuniões frequentes de alto nível e intercâmbios interpessoais, e o volume comercial entre os dois países contaram com uma expansão significativa, quase dobrando entre 2017 e 2022, de 32 bilhões de euros (cerca de $34,8 bilhões) para 57,7 bilhões de euros (cerca de $62,9 bilhões).

Resolver os desafios globais por meio de diálogo e cooperação

Xi expressou esperança de que a Espanha possa desempenhar um papel positivo na promoção do diálogo e da cooperação entre China-EU, e os dois lados possam realizar um diálogo e cooperação abrangentes no espírito de independência, respeito e benefício mútuo.

A Espanha está se preparando para assumir a presidência rotativa da UE em julho e será responsável por coordenar o trabalho do Conselho e trabalhar com outros estados-membros para desenvolver uma posição comum em questões diplomáticas.

"O desenvolvimento sólido das relações entre a China e a União Europeia exige a aderência da UE à independência estratégica", disse Xi na reunião de sexta-feira. Ele disse que a China e a UE compartilham muitas coisas em comum: manter as ordens internacionais e defender a resolução pacífica de disputas internacionais, para que as duas partes possam cooperar para enfrentar os desafios globais.

Sanchez concordou que o mundo de hoje está cheio de incertezas e somente por meio da cooperação podemos enfrentar vários desafios de forma mais eficaz e promover a paz e o desenvolvimento mundiais.

Os dois lados também abordaram a crise da Ucrânia. A China promoveu consistentemente conversas sobre paz e assentamento político sobre a crise da Ucrânia, esperando que as partes relevantes abandonem a mentalidade da Guerra Fria e o confronto, e desistam de sanções extremas.

"Espera-se que as partes relevantes possam construir uma estrutura de segurança europeia equilibrada, eficaz e sustentável por meio de diálogo e consulta", disse Xi.

Sanchez apresentou a postura da Espanha a respeito do problema e falou positivamente do artigo chinês de 12 pontos sobre a posição da na Ucrânia, publicado em fevereiro. Ele disse que apreciou o papel construtivo da China no assentamento político da crise ucraniana.

Amplo escopo para colaboração econômica

A China está empenhada em alcançar a modernização e o rejuvenescimento da nação chinesa por meio do desenvolvimento de alta qualidade, o que oferecerá à Espanha e a outros países um espaço de mercado mais amplo e mais oportunidades de cooperação.

Xi enfatizou a importância da cooperação mutuamente benéfica, dizendo que os dois países devem planejar relações bilaterais a partir de uma perspectiva estratégica e de longo prazo e apoiar uns aos outros em questões críticas relacionadas a seus interesses centrais, como soberania, segurança e desenvolvimento.

Para sinergizar as estratégias de desenvolvimento dos dois lados, a China e a Espanha precisam aproveitar o potencial de cooperação, disse Xi. Ele acrescentou que a China está disposta a importar mais produtos de alta qualidade da Espanha e espera-se que a Espanha possa oferecer um ambiente de negócios justo para as empresas chinesas.

A Espanha está disposta a manter uma comunicação sincera com a China e aprofundar a cooperação mutuamente benéfica, especialmente nas áreas de veículos elétricos, energia verde e economia digital, disse Sanchez. Ele também espera que a China e a Espanha possam fortalecer a comunicação e a coordenação em questões internacionais e regionais, como as mudanças climáticas.

Como em breve a Espanha assumirá a presidência rotativa da UE, Sanchez disse que o país desempenhará um papel positivo na promoção do diálogo e da cooperação entre a China e a UE.

Nos últimos anos, o comércio bilateral entre a China e a Espanha manteve um crescimento constante, mostrando forte resiliência e vitalidade. A China é agora o maior parceiro comercial da Espanha fora da UE, enquanto a Espanha é a sexta maior parceira comercial da China na UE.

Dados oficiais mostram que, em fevereiro de 2022, o investimento total da Espanha na China ultrapassou 3,8 bilhões de euros, com mais de 790 empresas estabelecidas na China, enquanto as empresas chinesas investiram 16 bilhões de euros na Espanha de 2016 para 2020.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Chinese-President-Xi-Jinping-meets-Spanish-Prime-Minister-Pedro-Sanchez-1iCPo5yhr4A/index.html

FONTE CGTN

SOURCE CGTN