CGTN: Chiny i Hiszpania łączą ugruntowana 50-letnia przyjaźń i wspólne dążenie do dobrobytu

PEKIN, 3 kwietnia 2023 r. /PRNewswire/ -- W piątek prezydent Chin Xi Jinping i premier Hiszpanii Pedro Sanchez odbyli debatę poświęconą najważniejszym zagadnieniom związanym z pokojem na świecie i współpracą gospodarczą. Zgodnie oświadczyli, że Chiny i Hiszpania powinny podtrzymywać multilateralizm, stać na straży pokoju na świecie oraz stawiać czoła różnorodnym globalnym wyzwaniom poprzez dialog i współpracę.

Sanchez przebywa w Chinach z wizytą związaną z obchodami 50. rocznicy nawiązania stosunków dyplomatycznych między oboma krajami. Przed spotkaniem na wysokim szczeblu wziął on udział w dorocznej konferencji organizacji Boao Forum for Asia w Boao, mieście położonym w południowochińskiej prowincji Hainan.

Przez ostatnie 50 lat Chiny i Hiszpania zdołały nawiązać ugruntowaną przyjaźń, w ramach której odbyło się wiele posiedzeń wysokiego szczebla oraz wymian obywatelskich, natomiast wartość wymiany handlowej między oboma krajami uległa znacznemu zwiększeniu, a w latach 2017-2022 niemal podwojeniu z 32 miliardów euro (około 34,8 miliarda USD) do 57,7 miliarda euro (około 62,9 miliarda USD).

Pokonywanie globalnych wyzwań poprzez dialog i współpracę

Xi wyraził nadzieję, że Hiszpania odegra pozytywną rolę w promowaniu dialogu i współpracy między Chinami a UE, a także, że obie strony zdołają nawiązać kompleksowy dialog i współpracę w duchu suwerenności, wzajemnego poszanowania i obopólnych korzyści.

Hiszpania intensywnie przygotowuje się do przejęcia w lipcu rotacyjnej prezydencji w UE, w ramach której będzie odpowiadać za koordynowanie prac Rady oraz współpracować z pozostałymi państwami członkowskimi na rzecz wypracowania wspólnego stanowiska dyplomatycznego.

„Pomyślny rozwój stosunków między Chinami i Unią Europejską wymaga od UE przestrzegania suwerenności strategicznej" - powiedział Xi podczas piątkowego spotkania. Oświadczył też, że Chiny i UE mają ze sobą wiele wspólnego: stoją na straży porządku międzynarodowego i nawołują do pokojowego rozstrzygnięcia sporów międzynarodowych, a zatem - obie strony są w stanie nawiązać współpracę na rzecz pokonania globalnych wyzwań.

Sanchez przyznał, że dzisiejszy świat jest przepełniony niepewnością, a współpraca jest jedynym sposobem na skuteczniejsze pokonanie różnorodnych wyzwań oraz propagowanie pokoju na świecie i rozwoju.

Obie strony odniosły się również do kryzysu na Ukrainie. Chiny nieprzerwanie opowiadają się za podjęciem rozmów pokojowych oraz rozstrzygnięciem kryzysu w Ukrainie na gruncie politycznym, mając nadzieję, że strony zaangażowane w konflikt porzucą mentalność zimnowojenną i konfrontację na polu walki oraz odstąpią od restrykcyjnych sankcji.

„Trzeba mieć nadzieję, że strony zainteresowane zdołają stworzyć ramy dla wyważonego, efektywnego i zrównoważonego bezpieczeństwa europejskiego poprzez dialog i konsultacje" - powiedział Xi.

Sanchez przedstawił stanowisko Hiszpanii w tej sprawie i pozytywnie wypowiedział się o opublikowanym w lutym dwunastopunktowym stanowisku Chin w sprawie konfliktu w Ukrainie. Oświadczył, że docenia konstruktywną rolę Chin w politycznym rozstrzygnięciu kryzysu w Ukrainie.

Szeroki zakres współpracy gospodarczej

Chiny podejmują działania na rzecz modernizacji i odnowy narodu chińskiego poprzez wysokiej jakości rozwój, który przed Hiszpanią i innymi krajami otworzy większą przestrzeń rynkową i możliwości nawiązania współpracy.

Xi zwrócił uwagę na znaczenie współpracy korzystnej dla obu stron; oświadczył, że oba kraje powinny zaplanować stosunki dwustronne z perspektywy długoterminowej i strategicznej oraz wspierać się wzajemnie w odniesieniu do zagadnień kluczowych dla ich interesów podstawowych, takich jak suwerenność, bezpieczeństwo i rozwój.

„Aby ujednolicić strategie rozwojowe obu krajów, Chiny i Hiszpania muszą wykorzystać potencjał na nawiązanie współpracy" - oświadczył Xi. Dodał, że Chiny są skłonne importować więcej wysokiej jakości wyrobów z Hiszpanii oraz ma nadzieję, że Hiszpania zagwarantuje sprawiedliwe i godziwe otoczenie biznesowe spółkom chińskim.

„Hiszpania wyraża wolę podtrzymania otwartej komunikacji z Chinami i pogłębienia obopólnie korzystnej współpracy, zwłaszcza w dziedzinie pojazdów elektrycznych, energii ekologicznej i gospodarki cyfrowej" - powiedział Sanchez. Wyraził też nadzieję, że Chiny i Hiszpania są w stanie wzmocnić komunikację i koordynację w odniesieniu do zagadnień międzynarodowych i regionalnych, takich jak zmiany klimatu.

Ponieważ Hiszpania wkrótce przejmie rotacyjną prezydencję w UE, Sanchez oświadczył, że Hiszpania będzie wnosić pozytywny wkład we wspieranie dialogu i współpracy między Chinami a UE.

W ostatnich latach odnotowano stabilny wzrost dwustronnej wymiany handlowej między Chinami a Hiszpanią, co dowodzi jej wysokiej odporności i witalności. Chiny są dziś największym partnerem handlowym Hiszpanii spoza UE, natomiast Hiszpania jest szóstym co do wielkości partnerem handlowym w UE.

Oficjalne dane wskazują, że w lutym 2022 r. łączna wartość inwestycji hiszpańskich w Chinach przekroczyła kwotę 3,8 miliarda euro, w Chinach powstały siedziby 790 spółek hiszpańskich, a w latach 2016-2020 spółki chińskie zainwestowały w Hiszpanii 16 miliardów euro.

https://news.cgtn.com/news/2023-03-31/Chinese-President-Xi-Jinping-meets-Spanish-Prime-Minister-Pedro-Sanchez-1iCPo5yhr4A/index.htm

