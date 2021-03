CGTN: 98,99 milióna ľudí sa vymanilo z biedy: Ako dosiahla Čína nulovú extrémnu chudobu 10 rokov pred termínom?

Podľa čínskeho prezidenta Si Ťin-pchinga je to o 10 rokov skôr, ako bol stanovený plán najľudnatejšej krajiny na svete na uskutočnenie cieľov Agendy OSN pre trvalo udržateľný rozvoj do roku 2030. Tento úspech sa dosiahol v tom istom roku, v ktorom Komunistická strana Číny (KSČ) oslavuje storočnicu od svojho založenia.

„Je to veľká sláva pre čínsky ľud, KSČ a náš národ!" povedal prezident Si na zhromaždení pri príležitosti oznamovania úspechov krajiny v oblasti extrémneho odstránenia chudoby a uviedol vzory v tejto oblasti a ocenil tento úspech ako „zázrak na zemi, ktorý by sa mal zapísať do histórie".

Udalosť sa konala vo štvrtok ráno vo Veľkej sále ľudu v hlavnom meste Pekingu.

Reforma si vyžaduje čas, náročnú prácu

Začiatok nebol ľahký.

V svojich tridsiatich rokoch, na začiatku 80. rokov, bol Si poslaný pracovať ako úradník na miestnej úrovni v okrese Zhengding v severnej provincii Che-pej, v rozsiahlych programov krajiny, ktoré požadovali zmiernenie chudoby. Tam začal svoje reformné experimenty: zmluvy o pôde na vidieku. Neskôr sa stal tajomníkom výboru strany prefektúry v Ningde v juhovýchodnej provincii Fujian.

„Vždy som cítil pocit nepokoja," spomínal Si vo svojej knihe „Preč z chudoby". „Zmiernenie chudoby je nesmierny záväzok, ktorý si vyžaduje úsilie niekoľkých generácií."

Počas nasledujúcich dvoch desaťročí preniesol svoj sen o odstránení chudoby do centra politického života v Číne.

„Reforma prezidenta Si je odvodená z jeho skúseností," uviedol Shi Zhihong, bývalý zástupca riaditeľa Úradu pre výskum politiky v Ústrednom výbore KSČ. „Vedel, že rigidné staré cesty nikam nevedú, a reforma bola nevyhnutnosťou."

Od roku 2012 čínsky prezident cestoval do chudobných spoločenstiev viac ako 50-krát a dozvedel sa o živote ľudí.

Opatrenia na mieru založené na praktických situáciách

Presnosť bola kľúčom k úspechu Číny. Stratégiu cieleného zmierňovania chudoby predstavil Si koncom roku 2013, kde porovnal prijatie neadresných prístupov k „zabíjaniu bĺch ručným granátom".

Prezident Si to vo svojom štvrtkovom prejave nazval ako „cesta za odstránením chudoby s čínskymi charakteristikami". Boli zodpovedané otázky zameriavajúce sa na jednotlivé domácnosti, zisťujúce kto presne potrebuje potrebuje, kto by ju mal poskytovať, ako by sa mala byť poskytovaná a aké normy a postupy by sa mali prijať pri prekonávaní chudoby.

Aby sa dosiahol posun, centrálna vláda poslala tiež milióny úradníkov z mesta do prvej línie - k najchudobnejším obyvateľom a ich úlohou bolo pracovať s jednotlivcami v zložitých fyzických podmienkach.

"Takže znova, ako môže Čína dostrániť absolútnu chudobu? Je to vďaka filozofii vládnucej strany, cieľu spoločnej prosperity," pre CGTN povedal Zheng Yongnian, dekan inštitútu Advanced Institute of Global and Contemporary China Studies na Čínskej univerzite v Hongkongu, Shenzhen.

Zlepšila sa vidiecka infraštruktúra, vzdelávanie aj zdravotná starostlivosť. Oficiálne údaje ukazujú, že viac ako 9,6 milióna ľudí sa vysťahovalo zo svojich malých domčekov postavených z hlinených tehál, ktoré môžu predstavovať riziko z hľadiska bezpečnosti. Niektoré vidiecke nemocnice uzavreli partnerstvo so svojimi metropolitnými partnermi a ponúkli obyvateľom vidieka vysokokvalitné lekárske služby.

„Chudoba spôsobená chorobami je jedným z najťažších problémov vo vidieckych oblastiach," uviedol Hu Yi, šéf verejnej nemocnice v kraji Zhenxiong v provincii Yunnan. „Teraz nemusia cestovať ďaleko, aby sa liečili, a to ani kvôli vážnej chorobe."

Revitalizácia vidieka: Konsolidácia dosiahnutých výsledkov

Peking si teraz kladie za cieľ viac konsolidovať už dosiahnuté výsledky. Stanovil si ciele v dosiahnutí základnej modernizácie poľnohospodárstva a vidieckych oblastí do roku 2035 a hlavný cieľ silného poľnohospodárskeho priemyslu, krásnej prírody a dobrých poľnohospodárov do roku 2050.

Vznikol pojem: vitalizácia vidieka.

„Na urýchlenie formovania nového modelu rozvoja „duálneho obehu ", v ktorom sa domáci a zahraničný trh navzájom posilňujú, pričom hlavným trhom je domáci trh, je nevyhnutné, aby poľnohospodárstvo, vidiecke oblasti a poľnohospodári zohrávali stabilizačnú a podpornú úlohu pri udržiavaní čínskeho hospodárskeho a sociálneho rozvoja," uviedol v stanovisku pre CGTN Li Guoxiang, vedecký pracovník Inštitútu pre rozvoj vidieka pri Čínskej akadémii sociálnych vied.

Tie dediny, ktoré poľnohospodárske výrobky predávajú výhradne vo svojej blízkosti, a majú široké trhy sa rýchlo rozvíjajú vďaka elektronickému obchodu.

Luo Huimin, rodák z okresu Wannian v provincii Jiangxi, analyzoval dopyt po poľnohospodárskych výrobkoch v mestách a optimalizoval dodávky poľnohospodárskych výrobkov. Teraz otvára obchodné reťazce dodávajúce plodiny a olej pre obyvateľov po celej krajine - od Nanchangu, hlavného mesta provincie Jiangxi, až po južnú provinciu Guangdong.

Zamestnal viac ako 90 ľudí - všetci sú z Luovho rodného mesta – a teraz dostávajú každý mesiac až 15 000 juanov (2 172 dolárov).

Podľa prieskumu medzi 3 378 migrujúcimi pracovníkmi, ktorý sa uskutočnil začiatkom roka 2019, viac ako 60 percent respondentov uviedlo, že sú presvedčení, že zlepšenie verejných zdrojov, ako sú zdravie, vzdelávanie a infraštruktúra, by ich presvedčilo, aby zostali na vidieku alebo sa vrátili z pobrežných oblastí.

Ťažkosti s revitalizáciou vidieka nie sú ničím iným ako odstránením extrémnej chudoby, uviedol vo štvrtkovom prejave Si. „Ale udržíme si usilovnú dynamiku a budeme kráčať vpred!"

