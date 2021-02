CGTN: 98,99 millones de personas fuera de la destitución

"Se trata de una gran gloria para el pueblo chino, el PCCh y nuestra nación", indicó Xi en una reunión celebrada con el fin de conmemorar los logros del país en la erradicación de la pobreza extrema, elogiando los modelos a seguir en esa causa, además de alabar el logro como "un milagro en la tierra que debería escribirse como parte de la historia".

El evento se celebró en el Great Hall of the People en la capital, Pekín, la mañana del jueves.

La reforma necesita de tiempo y de un trabajo duro

El inicio no fue sencillo.

Cuando tenía 30 años, Xi fue a trabajar a principios de la década de los años 80 como funcionario de nivel de base en el condado de Zhengding, en el norte de la provincia de Hebei, dentro del marco del denominado país para programas de alivio de la pobreza a gran escala. Es allí donde comenzó con sus experimentos en relación a la reforma: contratos de tierras rurales. Después se convirtió en secretario del comité del partido de la prefectura en Ningde, situado en el sureste de la provincia de Fujian.

"Siempre he tenido una especie de sensación de malestar", recordó Xi en su libro titulado "Up and Out of Poverty". "El alivio de la pobreza es una tarea inmensa que necesita de los esfuerzos en marcha llevados a cabo por varias generaciones".

En las siguientes dos décadas, llevó Adelante su sueño de eliminación de la pobreza hasta el centro de la vida política de China.

"La reforma de Xi procede de su experiencia", afirmó Shi Zhihong, antiguo ayudante del director de la Policy Research Office del Comité Central del PCCh. "Sabía que los antiguos caminos inflexibles no conducirían a ninguna parte, por lo que era imprescindible realizar la reforma".

Desde el año 2012, el presidente de China ha viajado mucho para sacar de la pobreza a las comunidades más de 50 veces, aprendiendo acerca de las vidas de las personas.

Medidas destinadas basadas en las situaciones prácticas

La precisión ha sido una de las claves del éxito de China. Xi presentó la estrategia de alivio selectivo de la pobreza a finales de 2013, comparando la adopción de enfoques indiscriminados como si fuera "matar pulgas con una granada de mano".

Xi, en su discurso del jueves, lo denominó "el camino de la erradicación de la pobreza con características propias de China". De un hogar a otro hogar, se dieron respuesta a las preguntas de quién necesita exactamente ayuda, quién debería proporcionarla, cómo debería prestarse la ayuda y cuáles son las normas y procedimientos que deberían adoptarse si se busca salir de la pobreza.

Para dar un paso más, el gobierno central envió a millones de funcionarios de la ciudad al frente – pasando por las zonas más desfavorecidas y trabajando con personas en circunstancias físicas complicadas.

"Así que, de nuevo, ¿cómo puede China erradicar la pobreza absoluta? Gracias a la filosofía del partido del gobierno, el objetivo de la prosperidad común", comentó Zheng Yongnian, decano del Advanced Institute of Global and Contemporary China Studies de la Chinese University of Hong Kong, Shenzhen, según explicó a CGTN.

Se llevó a cabo la mejora de la infraestructura rural, la educación y la atención médica. Los datos oficiales han demostrado que más de 9,6 millones de personas se mudaron de sus pequeñas casas construidas en adobe que pueden plantear problemas de seguridad. Algunos hospitales rurales se han asociado con sus similares metropolitanas de cara a ofrecer servicios médicos de alta calidad destinados a los residentes rurales.

"Uno de los problemas más graves en las zonas rurales es la pobreza inducida por enfermedades", destacó Hu Yi, director del hospital público del condado de Zhenxiong, situado en la provincia de Yunnan. "Ahora no hace falta viajar muy lejos para recibir tratamiento, ni siquiera en caso de tratarse de una enfermedad grave".

Revitalización rural: Consolidar los logros

Pekín ya apunta a más, además de consolidar sus resultados que ya ha alcanzado. Se ha fijado metas para conseguir la modernización básica de la agricultura y las áreas rurales para el año 2035, siendo esta la principal meta de una industria agrícola fuerte, con campos preciosos y disponiendo de unos agricultores acomodados para el año 2050.

Se ha acuñado un término: vitalización rural.

"Con el fin de acelerar la formación de un nuevo patrón de desarrollo de 'circulación dual' en el que los mercados nacionales y extranjeros puedan reforzarse entre sí, disponiendo de un pilar como el mercado interno, es obligatorio que la agricultura, las zonas rurales y los agricultores desempeñen un papel de estabilización de apoyo en el mantenimiento del desarrollo económico y social para con China", explicó Li Guoxiang, investigador del Rural Development Institute de la Chinese Academy of Social Sciences dentro del artículo de opinión del CGTN.

Para todas aquellas poblaciones en las que se comercializan los productos de agricultura únicamente dentro de su municipio, sus mercados son amplios gracias a la utilización del servicio de e-commerce de rápido desarrollo.

Luo Huimin, una persona nativa del condado de Wannian, situado en la provincia de Jiangxi, llevó a cabo el análisis de las demandas de productos agrícolas en las ciudades y optimizó el suministro de productos agrícolas. En la actualidad abre cadenas de tiendas que distribuyen cultivos y aceite para los residentes situado en el país, abarcando desde Nanchang, capital provincial de Jiangxi, hasta el sur de la provincia de Guangdong.

Con más de 90 personas empleadas – todas ellas en la ciudad natal de Luo – ya están recibiendo cada una de ellas hasta 15.000 yuanes (2.172 dólares) al mes.

Según una encuesta realizada entre 3.378 trabajadores migrantes y que se puso en marcha a principios del año 2019, más del 60% de los encuestados afirmaron que creen que mejorar los recursos públicos como la salud, la educación y la infraestructura sirve como argumento para quedarse en el campo o regresar de las zonas de costa.

Las dificultades para con la revitalización rural son como mínimo la erradicación de la pobreza extrema, según explicó Xi en el discurso del jueves. "Pero vamos a mantener el momento de trabajo duro y seguir avanzando hacia adelante".

