CGTN: Ako bude Čína, zjednotená multietnická krajina, riešiť etnické záležitosti v novej ére?

Ústredná konferencia o etnických záležitostiach, ktorá sa konala v Pekingu v piatok a sobotu, bola piatou konferenciou tohto druhu od reformy Číny a jej otvorenia, a nasledovala po konferenciách v rokoch 1992, 1999, 2005 a 2014.

Upevnenie zmyslu pre komunitu pre čínsky národ v novej ére

Keď prezident Si zhrnul minulé skúsenosti, uviedol, že práca KSČ v oblasti etnických záležitostí by mala slúžiť cieľu realizácie veľkého omladenia čínskeho národa a malo by sa vyvinúť úsilie na posilnenie etnickej jednoty a podporu spoločnej prosperity medzi všetkými etnickými skupinami. Zdôraznil tiež dôležitosť zabezpečenia suverenity, bezpečnosti a rozvojových záujmov Číny a vyzval na úsilie o posilnenie vlastenectva medzi všetkými etnickými skupinami.

Upevnenie pocitu komunity pre čínsky národ je potrebné na ochranu základných záujmov všetkých etnických skupín, realizáciu národného omladenia a rozvoj socialistických etnických vzťahov charakterizovaných rovnosťou, jednotou, vzájomnou pomocou a harmóniou, povedal na sobotňajšom stretnutí.

Pocit komunity pre čínsky národ nie je novým pojmom. Si to uviedol na druhej ústrednej pracovnej konferencii o Sin-ťiangu v máji 2014. Na ústrednej konferencii o etnických záležitostiach, ktorá sa konala v septembri 2014, opäť zdôraznil, že je dôležité položiť pevný základ pre čínsky národ. Táto myšlienka bola zakotvená v ústave strany na 19. národnom kongrese KSČ v októbri 2017.

Si vyzval k inovácii a rozvoju práce KSČ v oblasti etnických záležitostí, aby sa lepšie chránili legitímne práva a záujmy všetkých etnických skupín. Ako uviedol v sobotu, dôležitou zásadou je zlepšiť spoločné znaky pri rešpektovaní a tolerovaní rozdielov.

Všetky etnické skupiny by mali uprednostniť záujmy čínskeho národa a zmysel pre každé etnikum by mal byť podriadený a slúžiť zmyslu komunity v čínskom národe, zdôraznil. Medzitým by sa v procese realizácie záujmov čínskeho národa ako malo zaoberať špecifickými záujmami každej etnickej skupiny, dodal.

Si vyzval na úsilie o urýchlenie socialistickej modernizácie medzi všetkými etnickými skupinami. Podľa neho by sa mali vytvoriť diferencované politiky na podporu reformy a otvárania sa v oblastiach etnických menšín. Zdôraznil, že pocit zisku, šťastia a bezpečia by mal byť posilnený u ľudí všetkých etnických skupín.

Podľa neho by sa mali podporovať výmeny a integrácia medzi etnickými skupinami. Mali by byť prijaté opatrenia na vytvorenie prostredia, v ktorom sa ľudia rôznych etnických skupín môžu priestorovo, ekonomicky, sociálne a psychologicky usadiť, povedal.

Si zdôraznil dôležitosť prevencie veľkých rizík spojených s etnickými záležitosťami. Ideologické problémy, ktoré zahŕňajú etnické prvky, by mali byť podľa neho aktívne a správne riešené a dodal, že na odstránenie separatistických a extrémistických myšlienok je potrebné neustále úsilie. Vyzval tiež na posilnenie medzinárodnej spolupráce v boji proti terorizmu.

