CGTN: como a China, um país multiétnico unificado, abordará os assuntos étnicos na nova era?

A conferência central sobre assuntos étnicos, realizada em Beijing na sexta e no sábado, foi a quinta conferência desse tipo desde a reforma e abertura da China, após as conferências realizadas em 1992, 1999, 2005 e 2014.

Consolidação do senso de comunidade para a nação chinesa na nova era

Ao resumir experiências anteriores, Xi declarou que o trabalho do PCC em assuntos étnicos deve atender ao objetivo de conquistar o grande rejuvenescimento da nação chinesa, e devem-se dedicar esforços para melhorar a unidade étnica e promover a prosperidade comum entre todos os grupos étnicos. Ele também destacou a importância de salvaguardar a soberania, a segurança e os interesses de desenvolvimento da China, o que demanda esforços para fortalecer o patriotismo entre todos os grupos étnicos.

Conforme ele declarou no encontro de sábado, a consolidação do senso de comunidade para a nação chinesa é necessária para proteger os interesses fundamentais de todos os grupos étnicos, possibilitar o rejuvenescimento nacional e desenvolver relações étnicas socialistas caracterizadas pela igualdade, unidade, assistência mútua e harmonia.

O senso de comunidade para a nação chinesa não é uma noção nova. Foi apresentado por Xi na segunda conferência central sobre trabalho em Xinjiang, em maio de 2014. Mais uma vez, ele destacou a importância de se estabelecer uma base sólida para o senso de comunidade para a nação chinesa na conferência central sobre assuntos étnicos realizada em setembro de 2014. A ideia foi consagrada na Constituição do Partido no 19º Congresso Nacional do PCC em outubro de 2017.

Xi demandou inovação e desenvolvimento no trabalho do PCC em assuntos étnicos para melhor proteger os direitos legítimos e os interesses de todos os grupos étnicos. Segundo declarado por ele no sábado, um dos princípios importantes é melhorar as comunalidades, respeitando e tolerando as diferenças.

Todos os grupos étnicos devem priorizar os interesses da nação chinesa, e o senso de cada grupo étnico deve ser subordinado e servir ao senso de comunidade para a nação chinesa, ele enfatizou. Enquanto isso, os interesses específicos de cada grupo étnico devem ser bem abordados no processo de realização dos interesses da nação chinesa como um todo, acrescentou.

Xi demandou esforços para acelerar a modernização socialista entre todos os grupos étnicos. Segundo ele, devem ser criadas políticas diferenciadas para apoiar a reforma e a abertura em regiões étnicas minoritárias. Ele enfatizou que o senso de ganho, felicidade e segurança devem ser intensificados para pessoas de todos os grupos étnicos e

que devem-se incentivar os intercâmbios e a integração entre os grupos étnicos. Ele declarou, ainda, que devem-se adotar medidas para criar um ambiente onde pessoas de diferentes grupos étnicos possam se incorporar de forma espacial, econômica, social e psicológica.

Xi ressaltou a importância de prevenir grandes riscos relacionados a assuntos étnicos. Em sua fala, o presidente declarou que as questões ideológicas que envolvam elementos étnicos devem ser tratadas de forma ativa e adequada, acrescentando que são necessários esforços contínuos para erradicar ideias separatistas e extremistas. Ele também pediu o fortalecimento da cooperação internacional no combate ao terrorismo.

