CGTN AMERICA и CGTN UN: CMG в Нью-Йорке проводит «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю»

CGTN America и CGTN UN объявляют о том, что CMG в Нью-Йорке проводит «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю»

ВАШИНГТОН, 30 января 2024 года /PRNewswire/ -- Сотни высокопоставленных лиц 26 января собрались в Cipriani — историческом месте Нью-Йорка, на «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю», организованную China Media Group при поддержке Постоянной миссии Китая в ООН и Генерального консульства Китая в Нью-Йорке. Среди гостей, приобщившихся к культуре Лунного Нового года — послы, высшие должностные лица ООН, лидеры бизнеса и общественности, а также художники.

Шень Хайсюн (Shen Haixiong), президент и главный редактор China Media Group, которая транслирует мероприятие, выступил с видеообращением к участникам торжества. Он отметил, что Лунный Новый год, отмечаемый одной пятой мирового населения в различных формах, является важнейшим традиционным фестивалем китайского народа.

«Просмотр Весеннего гала-фестиваля стал новогодней традицией для китайцев. Празднование проводится 41 год подряд и дарит теплые воспоминания поколениям зрителей», — сказал он.

Чжан Цзюнь (Zhang Jun), постоянный представитель Китая в Организации Объединенных Наций, приветствовал решение ООН объявить Новый год по лунному календарю плавающим праздником ООН. По его словам, это еще больше подтверждает глобальное значение фестиваля и поможет большему числу людей лучше понять Китай, китайский народ и китайскую культуру.

Мигель Анхель Моратинос (Miguel Ángel Moratinos), верховный представитель Альянса цивилизаций ООН, призвал всех вдохновиться духом дракона и работать вместе в новом году, чтобы способствовать общему благу человечества и решать глобальные проблемы.

Стефен Орлинс (Stephen Orlins), президент национальной комиссии по американо-китайским отношениям, отметил, что в прошлом году в китайско-американских отношениях были некоторые трудности. Однако он добавил: «В конце года наши лидеры встретились в Сан-Франциско и вернули американо-китайские отношения на путь взаимной выгоды для китайского и американского народов».

Также мероприятие посетил мер города, Эрик Адамс (Eric Adams). Хуан Пин (Huang Ping), Генеральный консул Китая в Нью-Йорке, выразил надежду, что в этот год Дракона Китай и США смогут совместно работать во благо общих интересов и международных обменов.

На мероприятии «Прелюдия к торжественной встрече Нового года по лунному календарю» было представлено множество ярких выступлений с живой музыкой, танцами и пением. Кульминацией вечера стало выступление модельера Энди Ю (Andy Yu) с его изысканным показом мод, вдохновленным китайской культурой, с красивым дизайном одежды, которая органично сочетает в себе гламур и устойчивое развитие.

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