CGTN AMERICA и CGTN UN: CMG в Нью-Йорке проводит «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю»

News provided by

MediaLinks TV LLC

30 Jan, 2024, 09:48 ET

CGTN America и CGTN UN объявляют о том, что CMG в Нью-Йорке проводит «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю»

ВАШИНГТОН, 30 января 2024 года /PRNewswire/ -- Сотни высокопоставленных лиц 26 января собрались в Cipriani — историческом месте Нью-Йорка, на «Прелюдию к торжественной встрече Нового года по лунному календарю», организованную China Media Group при поддержке Постоянной миссии Китая в ООН и Генерального консульства Китая в Нью-Йорке. Среди гостей, приобщившихся к культуре Лунного Нового года — послы, высшие должностные лица ООН, лидеры бизнеса и общественности, а также художники.

Шень Хайсюн (Shen Haixiong), президент и главный редактор China Media Group, которая транслирует мероприятие, выступил с видеообращением к участникам торжества. Он отметил, что Лунный Новый год, отмечаемый одной пятой мирового населения в различных формах, является важнейшим традиционным фестивалем китайского народа.

«Просмотр Весеннего гала-фестиваля стал новогодней традицией для китайцев. Празднование проводится 41 год подряд и дарит теплые воспоминания поколениям зрителей», — сказал он.

Чжан Цзюнь (Zhang Jun), постоянный представитель Китая в Организации Объединенных Наций, приветствовал решение ООН объявить Новый год по лунному календарю плавающим праздником ООН. По его словам, это еще больше подтверждает глобальное значение фестиваля и поможет большему числу людей лучше понять Китай, китайский народ и китайскую культуру.

Мигель Анхель Моратинос (Miguel Ángel Moratinos), верховный представитель Альянса цивилизаций ООН, призвал всех вдохновиться духом дракона и работать вместе в новом году, чтобы способствовать общему благу человечества и решать глобальные проблемы.

Стефен Орлинс (Stephen Orlins), президент национальной комиссии по американо-китайским отношениям, отметил, что в прошлом году в китайско-американских отношениях были некоторые трудности. Однако он добавил: «В конце года наши лидеры встретились в Сан-Франциско и вернули американо-китайские отношения на путь взаимной выгоды для китайского и американского народов».

Также мероприятие посетил мер города, Эрик Адамс (Eric Adams). Хуан Пин (Huang Ping), Генеральный консул Китая в Нью-Йорке, выразил надежду, что в этот год Дракона Китай и США смогут совместно работать во благо общих интересов и международных обменов.

На мероприятии «Прелюдия к торжественной встрече Нового года по лунному календарю» было представлено множество ярких выступлений с живой музыкой, танцами и пением. Кульминацией вечера стало выступление модельера Энди Ю (Andy Yu) с его изысканным показом мод, вдохновленным китайской культурой, с красивым дизайном одежды, которая органично сочетает в себе гламур и устойчивое развитие. 

(Этот материал распространяется MediaLinks TV, LLC от имени CCTV. Дополнительная информация доступна в Министерстве юстиции, г. Вашингтон, округ Колумбия, США.)

Контакты:

Ду Руй (Du Rui)

[email protected]

Also from this source

CGTN AMERICA a CGTN UN: CMG organizuje v New Yorku „galavečer k začiatku lunárneho nového roka"

Stovky vysokých predstaviteľov sa zišlo 26. januára v Cipriani, významnom historickom mieste v New York City, na „galavečere k začiatku lunárneho...

CGTN AMERICA & CGTN UN : CMG organise le « Prelude to Lunar New Year Gala » à New York

Des centaines de dignitaires se sont réunis au Cipriani, un lieu historique de la ville de New York, le 26 janvier, pour le « Prelude to Lunar New...
More Releases From This Source

Explore

Image1

Entertainment

Image1

Publishing & Information Services

News Releases in Similar Topics

Sign up for Top Stories & curated News delivered to your inbox

Thank you for subscribing!

By signing up you agree to receive content from us.
Our newsletters contain tracking pixels to help us deliver unique content based on each subscriber's engagement and interests. For more information on how we will use your data to ensure we send you relevant content please visit our PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. You can withdraw your consent at any time in the footer of every email you'll receive. Mit Ihrer Anmeldung erklären Sie sich damit einverstanden, Inhalte von uns zu erhalten.
Unsere Newsletter enthalten Zählpixel, die die Lieferung einzigartiger Inhalte in Bezug auf das Abonnement und die Interessen der einzelnen Abonnenten ermöglichen. Weitere Informationen über die Verwendung Ihrer Daten im Hinblick auf die Zusendung von relevanten Inhalten, finden Sie in unserer PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Ihre Zustimmung können Sie jederzeit in der Fußzeile jeder erhaltenen E-Mail widerrufen. En vous inscrivant à la newsletter, vous consentez à la réception de contenus de notre part.
Notre newsletter contient des pixels espions nous permettant la fourniture à chaque abonné, d’un contenu unique en lien avec ses souscriptions et intérêts. Pour de plus amples informations sur l’utilisation faite de vos données en vue de l’envoi des contenus concernés, nous vous invitons à consulter la politique de confidentialité disponible à partir du lien suivant PRN Consumer Newsletter Privacy Notice. Vous pouvez à tout moment revenir sur votre consentement par le biais des informations situées au bas de chaque e-mail reçu. Регистрирайки се, Вие се съгласявате да получавате информационно съдържание от нас. Нашите бюлетини съдържат проследяващи пиксели, които ни помагат да предоставяме уникално съдържание въз основа на ангажираността и интересите на всеки абонат. За повече информация относно начина, по който ще използваме Вашите данни, за да гарантираме, че Ви изпращаме подходящо съдържание, моля, направете справка с нашето Уведомление за поверителност на потребителския бюлетин на PRN. Можете да оттеглите съгласието си по всяко време в долния колонтитул на всеки от имейлите, които ще получите.