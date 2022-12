CGTN: aprofundamento da cooperação energética entre China e Arábia nasce de cenários em que todos ganham

PEQUIM, 12 de dezembro de 2022 /PRNewswire/ -- Os países árabes localizados na junção da Ásia, África e Europa são universalmente reconhecidos por sua localização geográfica única e reservas abundantes de energia.

A cooperação energética, um dos principais componentes da parceria China e Arábia, tem se desenvolvido continuamente nos últimos anos, com um relacionamento profundo nascido de inúmeras conquistas onde todos ganham.

Setenta por cento dos suprimentos de petróleo da China são importados. Em 2021,, a China importou 265 milhões de toneladas de petróleo bruto de países árabes, respondendo por 51,6 % do total nacional.

Até o momento, mais de 200 projetos de cooperação em larga escala de energia e infraestrutura foram implementados, beneficiando quase 2 bilhões de pessoas.

Cooperação entre China e Arábia para novas energias

O Oriente Médio possui a maior taxa de exposição ao sol do mundo, sendo a Arábia Saudita a maior base fotovoltaica eólica do mundo.

Os países da região estão buscando por uma diversificação energética por meio de projetos de novas energias em larga escala. No último mês de Março, a Arábia Saudita reafirmou o seu compromisso de cinco anos para converter metade de toda a sua energia para fontes renováveis até 2030.

Isso poderia estabelecer uma base sólida para a cooperação entre China e Oriente Médio, uma vez que as empresas chinesas dominam os principais estágios de fabricação de painéis solares.

A China é a maior parceira comercial da Arábia Saudita, e este é o fornecedor de energia mais importante para a China e o maior parceiro comercial na região do oeste da Ásia e África.

De acordo com o Ministério do Exterior da China, o comércio entre os dois atingiu $87.31 bilhões em 2021,, um aumento de 30,1 % em relação ao ano anterior.

Acordo China-Qatar de 27 anos para GNL

Na área de energia, o Catar é o maior exportador de Gás Natural Liquefeito (GNL) do mundo.

Enquanto os olhos do mundo estavam na cerimônia de abertura da Copa do Mundo do Catar de 2022 em 21 de novembro,, a gigante chinesa de energia Sinopec e a QatarEnergy assinaram um acordo de GNL de 27 anos por meio do qual a QatarEnergy fornecerá 4 milhões de toneladas de GNL anualmente para a Sinopec.

Esse acordo é o primeiro contrato de compra e venda de longo prazo do projeto North Field East do Catar, que deverá entrar em produção em 2026.

O Diretor da Sinopec Ma Yongsheng afirmou que o acordo ajudará a China a atender à sua demanda por gás natural e otimizar a estrutura energética do país. O lado Qatari também está satisfeito com o acordo de longo prazo.

O Made-in-China brilha na Copa do Mundo Verde

O Catar é um país onde "a água é mais cara do que o petróleo".

Com o apoio da China, o país construiu 15 tanques super largos para armazenamento de água em todo o país para garantir a manutenção da água durante a Copa do Mundo.

Construída por uma empresa chinesa, a Al Kharsah a usina de energia solar de 800-megawatt do Catar é uma das maiores do Oriente Médio, aumentando a participação de energia renovável no misto de energia do Catar e contribuindo para uma "Copa do Mundo verde".

