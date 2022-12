CGTN: Vertiefung der chinesisch-arabischen Zusammenarbeit im Energiebereich auf der Grundlage von Win-Win-Szenarien

PEKING, 12. Dezember 2022 /PRNewswire/ -- Die arabischen Länder, die an der Schnittstelle zwischen Asien, Afrika und Europa liegen, sind allgemein für ihre einzigartige geografische Lage und ihre reichhaltigen Energiereserven bekannt.

Die Zusammenarbeit im Energiebereich, eine der wichtigsten Komponenten der chinesisch-arabischen Partnerschaft, hat sich in den letzten Jahren stetig weiterentwickelt, und die Beziehungen wurden durch zahlreiche Erfolge, von denen beide Seiten profitieren, vertieft.

Siebzig Prozent des Erdöls für die Versorgung Chinas werden importiert. Im Jahr 2021 importierte China 265 Millionen Tonnen Rohöl aus arabischen Ländern, was 51,6 Prozent des nationalen Gesamtbedarfs entspricht.

Bis heute wurden mehr als 200 groß angelegte Kooperationsprojekte in den Bereichen Energie und Infrastruktur durchgeführt, von denen fast 2 Milliarden Menschen profitieren.

Chinesisch-arabische Zusammenarbeit im Bereich neuer Energien

Der Nahe Osten hat die stärkste Sonneneinstrahlung der Welt, und Saudi-Arabien hat die größten Wind-Photovoltaik-Anlagen der Welt.

Die Länder der Region streben eine Diversifizierung der Energieversorgung durch groß angelegte neue Energieprojekte an. Im vergangenen März bekräftigte Saudi-Arabien seine Fünfjahresverpflichtung, bis 2030 die Hälfte seiner gesamten Energie auf erneuerbare Quellen umzustellen.

Dies könnte eine solide Grundlage für die Zusammenarbeit zwischen China und dem Nahen Osten bilden, da chinesische Unternehmen die wichtigsten Produktionsstufen für Solarpaneele dominieren.

China ist der größte Handelspartner Saudi-Arabiens, und Saudi-Arabien ist Chinas wichtigster Energielieferant und größter Handelspartner in der Region Westasien und Afrika.

Nach Angaben des chinesischen Außenministeriums erreichte der Handel zwischen den beiden Ländern im Jahr 2021 ein Volumen von 87,31 Milliarden US-Dollar, was einem Anstieg von 30,1 Prozent gegenüber dem Vorjahr entspricht.

LNG-Vertrag zwischen China und Katar für 27 Jahre

Im Energiebereich ist Katar der weltweit führende Exporteur von Flüssigerdgas (LNG).

Während am 21. November alle Augen auf die Eröffnungszeremonie der Fußballweltmeisterschaft 2022 in Katar gerichtet waren, unterzeichneten der chinesische Energieriese Sinopec und QatarEnergy einen LNG-Vertrag mit einer Laufzeit von 27 Jahren, kraft dessen QatarEnergy jährlich 4 Millionen Tonnen LNG an Sinopec liefern wird.

Es handelt sich um die erste langfristige Verkaufs- und Abnahmevereinbarung im Rahmen des North-Field-East-Projekts von Katar, das voraussichtlich 2026 in Produktion gehen wird.

Der Vorstandsvorsitzende von Sinopec, Ma Yongsheng, erklärte, dass der Vertrag China helfen wird, seinen Erdgasbedarf zu decken und die Energiestruktur des Landes zu optimieren. Auch auf katarischer Seite ist man mit dem langfristigen Vertrag sehr zufrieden.

„Made in China" glänzt bei der „grünen Weltmeisterschaft"

Katar ist ein Land, in dem „Wasser teurer ist als Öl".

Mit Unterstützung Chinas baute das Land 15 supergroße Wasserspeicher im ganzen Land, um die Wassersicherheit während der Fußballweltmeisterschaft zu gewährleisten.

Das von einem chinesischen Unternehmen gebaute 800-Megawatt-Solarkraftwerk Al Kharsaah ist eines der größten im Nahen Osten. Es erhöht den Anteil erneuerbarer Energien im Energiemix Katars und trägt zu einer „grünen Weltmeisterschaft" bei.

