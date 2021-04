CGTN : Beyond the Mountains: Life in Xinjiang

Après des décennies de développement et d'interaction, les habitants des deux côtés de la montagne ont appris à se connaître. Les montagnes sont des frontières physiques qui peuvent être franchies, mais « les préjugés qui, selon nous, viennent des montagnes nous empêchent de voir la vérité », selon Han Bin, réalisateur du documentaire « Beyond the Mountains: Life in Xinjiang ».

Les attentats terroristes qui frappent la région depuis près de 30 ans ont laissé les habitants de la région et de l'extérieur sous le choc et la panique. Un certain nombre de personnes originaires d'autres provinces et régions de Chine ont involontairement regardé les Ouïgours avec une vision erronée, a noté Chen Ruijun. Ce responsable d'une entreprise de construction est allé soutenir le développement du Xinjiang en 2008 et 2009, alors que des émeutes extrémistes sévissaient dans la région. La peur et les préjugés qui l'accompagnaient se sont progressivement estompés grâce à une meilleure compréhension et un développement plus rapide.

Ces dernières années, une bonne partie de la couverture médiatique occidentale a dressé un tableau négatif de la Chine en raison d'un manque d'informations et d'un manque de confiance. Le Xinjiang, où vivent plus de 12 millions d'Ouïgours, a davantage été victimes de ces stigmatisations et idées préconçues. Les reportages étrangers sur la région se sont principalement concentrés sur des allégations de prétendues « violations des droits de l'Homme par le gouvernement chinois ».

Le vrai Xinjiang est alors noyé dans d'interminables titres à sensation scandaleux sur les « camps de détention » et le « travail forcé » dans les secteurs, entre autres, du textile, de la production de tomates et même de l'énergie solaire. Une telle rhétorique, imprégnée de préjugés et de présomption, représente une montagne infranchissable dans l'esprit de nombreuses personnes.

Le documentaire de 80 minutes, « Beyond the Mountains: Life in Xinjiang », est raconté à travers plusieurs histoires individuelles qui, ensemble, font la chronique du processus de changement dans la région. Il veut également de briser les stéréotypes et dissiper les fausses idées pour les personnes de la région et d'ailleurs.

Le film présente les magnifiques paysages de cette vaste terre, ainsi que la vie moderne de ses habitants issus de différents groupes ethniques. Il comprend quatre parties : « Changing Times », « Following the money », « New generations » et « Man and nature », présentant les multiples facettes du Xinjiang d'aujourd'hui et de ses habitants.

Sabyt Abukhadir vit dans le comté de Zhaosu, au nord du Xinjiang, où les générations dépendent des prairies luxuriantes et vallonnées des hautes terres pour vivre. Son petit-fils Erjanat Nurkidir étudie la danse à l'Université normale d'Ili. Les deux hommes se sont disputés, car Sabyt pensait que la danse était réservée aux filles. La querelle s'est terminée quand Sabyt a regardé Erjanat danser sur la scène. « Mon enfant était tellement bon que ça m'a fait pleurer », a-t-il dit.

Dans le sud du Xinjiang, un tel changement de mentalité est beaucoup plus difficile. De nombreuses femmes des quatre préfectures du sud du Xinjiang n'ont jamais quitté leur foyer. « Les femmes qui quittent la maison pour travailler ne trouveront pas de mari », selon la pensée traditionnelle de là-bas.

Mais Zileyhan Eysa, une agricultrice du comté de Kuqa, à Aksu, a décidé de partir pour le nord afin de travailler dans une usine de textile dans l'espoir de gagner de l'argent pour que sa mère, gravement malade, puisse recevoir un traitement approprié. « Si je n'étais pas venue ici, maman serait déjà morte », a-t-elle déclaré.

Outre les histoires qui décrivent les changements du Xinjiang où les jeunes font d'immenses efforts pour faire évoluer les mentalités, le documentaire raconte également l'histoire de personnes qui travaillent pour protéger la terre qu'elles aiment. Yang Zongzong a un hobby très « particulier » : trouver et répertorier toutes les espèces de plantes. « Pour moi, c'est l'appréciation de la beauté dans ce qui est le plus naturel », a-t-il déclaré. Jusqu'à présent, il a rassemblé entre 10 000 et 20 000 spécimens, étudiant leur morphologie, leur génétique et leur signature environnementale. La croissance des plantes est principalement influencée par l'environnement, de sorte que tout changement climatique enregistré par leur croissance est révélateur de l'évolution du changement climatique et des conditions naturelles.

Ces histoires de dévouement et de rupture avec la tradition ne sont pas un mépris du passé, mais un regard vers un avenir plus progressif.

Lien : https://news.cgtn.com/news/2021-04-16/Beyond-the-Mountains-Life-in-Xinjiang--Zui80BwyOc/index.html

Video - https://www.youtube.com/watch?v=oWyT3CLu3do

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1489929/CGTN_Beyond_the_Mountains_Life_in_Xinjiang.jpg

SOURCE CGTN