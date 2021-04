CGTN: Za górami: życie w Sinciangu

Po dekadach rozwoju i interakcji ludność po obydwu stronach gór miała okazję wzajemnie się poznać. Góry są fizyczną granicą, której nie da się przekroczyć, jednak „uprzedzenia po części wynikają z barier powstających w naszych umysłach, które są niczym góry uniemożliwiające nam dostrzeżenie prawdy" - twierdzi Han Bin, reżyser filmu dokumentalnego „Za górami: życie w Sinciangu (Beyond the Mountains: Life in Xinjiang)".

Ataki terrorystyczne nękające region od prawie trzech dekad wywołały szok i panikę u ludności miejscowej i spoza regionu. Wiele osób z innych prowincji i regionów Chin bezwiednie postrzegało Ujgurów w krzywym zwierciadle - zaznaczył Chen Ruijun, członek kierownictwa firmy budowlanej, który wspierał rozwój Sinciangu w 2008 i 2009 r., kiedy region opanowały ekstremistyczne zamieszki. Strach i uprzedzenia stopniowo osłabły dzięki większej wiedzy i szybszemu rozwojowi.

W ostatnich latach duża część doniesień medialnych z Zachodu dotyczących Chin miała negatywny wydźwięk z powodu braku informacji oraz braku zaufania. Region Sinciang, w którym zamieszkuje ponad 12 milionów Ujgurów, w większym stopniu doświadczył stygmatyzacji i wypaczeń. Zagraniczne doniesienia na temat regionu Sinciang koncentrowały się głównie na oskarżeniach o tak zwane „naruszenia praw człowieka przez rząd chiński".

Sinciang zalała niekończąca się fala szokujących i sensacyjnych nagłówków o „obozach" i „przymusowej pracy" m.in. w przemyśle tekstylnym, produkcji pomidorów, a nawet w sektorze fotowoltaicznym. Taka przepojona uprzedzeniami retoryka w umysłach wielu ludzi urasta do ogromnych rozmiarów, stając się tym, czym góra nie do przebycia.

„Za górami: życie w Sinciangu" to 80-minutowy dokument, który stanowi zbiór indywidualnych historii, razem tworzących kronikę procesu zmian w regionie. Jest to również materiał o przełamywaniu stereotypów i wyjaśnianiu błędnych przekonań mieszkańców regionu i innych osób.

Film przedstawia wspaniały krajobraz tej rozległej krainy oraz współczesne życie codzienne jej mieszkańców z różnych grup etnicznych. Film składa się z czterech części: „Zmieniające się czasy (Changing times)", „Podążając za pieniędzmi (Following the money)", „Nowe pokolenia (New generations)" oraz „Człowiek i przyroda (Man and nature)", które prezentują różne oblicza dzisiejszego Sinciangu i jego mieszkańców.

Sabyt Abukhadir mieszka w północnej części okręgu Zhaosu w regionie Sinciang, gdzie pokolenia mieszkańców utrzymują się dzięki bujnym, pofałdowanym łąkom wyżynnym. Jego wnuk Erjanat Nurkidir studiuje taniec na Uniwersytecie Ili Normal. Sabyt i jego wnuk pokłócili się, ponieważ Sabyt uważał, że taniec jest zajęciem wyłącznie dla dziewcząt. Sprzeczka jednak nie potrwała długo - do czasu, gdy Sabyt zobaczył Erjanata na scenie. „Mój wnuk był tak dobry, że się popłakałem" - powiedział.

W południowym Sinciangu taka zmiana mentalności jest dużo trudniejsza. Wiele kobiet w czterech prefekturach południowego Sinciangu nigdy nie było poza domem. Według tradycyjnych miejscowych przekonań kobiety, które chodzą do pracy, nie znajdą męża.

Jednak Zileyhan Eysa, rolniczka z okręgu Kuqa w Prefekturze Aksu, zdecydowała się opuścić północ regionu, aby pracować w fabryce tkanin w nadziei na zdobycie pieniędzy na leczenie poważnie chorej matki. „Gdybym tu nie przyjechała, mama już by nie żyła" - powiedziała.

Oprócz historii, które obrazują zmiany w Sinciangu dziejące się za sprawą młodych ludzi z wielką pasją działających na rzecz zmiany myślenia, dokument opowiada również o tych, którzy starają się chronić swoją ukochaną ziemię. Yang Zongzong ma dość szczególne hobby - odnajdywanie i katalogowanie każdego gatunku roślin. „Dla mnie jest to dostrzeżenie piękna w najzwyklejszych rzeczach" - powiedział Dotychczas zgromadził 10000-20000 gatunków oraz zbadał ich morfologię, genetykę i oznaczenie środowiskowe. Największy wpływ na wzrost roślin ma środowisko, więc wszelkie zmiany klimatyczne odnotowane podczas ich wzrostu oznaczają zmiany w klimacie i warunkach naturalnych.

Te historie poświęcenia i zrywania z tradycją nie oznaczają braku poszanowania dla przeszłości, ale są wyrazem oczekiwania bardziej postępowej przyszłości.

Link: https://news.cgtn.com/news/2021-04-16/Beyond-the-Mountains-Life-in-Xinjiang--Zui80BwyOc/index.html

Wideo - https://www.youtube.com/watch?v=oWyT3CLu3do

Zdjęcie - https://mma.prnewswire.com/media/1489929/CGTN_Beyond_the_Mountains_Life_in_Xinjiang.jpg

SOURCE CGTN