CGTN: Más allá de las montañas: la vida en Xinjiang

Tras décadas de desarrollo e interacción, personas de ambos lados de las montañas se conocieron entre sí. Las montañas son fronteras físicas que se puede cruzar, pero "de las montañas viene una dosis de prejuicio hacia nuestra mente que nos impide ver la verdad", según Han Bin, director del documental "Más allá de las montañas: La vida en Xinjiang" ("Beyond the Mountains: Life in Xinjiang").