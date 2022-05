CGTN: China betont die Notwendigkeit, mehr Stabilität in ein Zeitalter der Instabilität zu bringen

BEIJING, 10. Mai 2022 /PRNewswire/ -- China betonte am Montag die dringende Notwendigkeit, mehr Stabilität und Gewissheit in ein Zeitalter der Instabilität und des Wandels zu bringen, angesichts der anhaltenden komplexen Veränderungen in der internationalen Landschaft und einer deutlichen Zunahme von Schwierigkeiten und Herausforderungen für die globale Sicherheit und Entwicklung.