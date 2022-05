CGTN : La Chine souligne la nécessité d'apporter plus de stabilité à une ère d'instabilité

Au cours d'une rencontre virtuelle avec le chancelier allemand Olaf Scholz, le président chinois Xi Jinping a appelé les deux pays à travailler ensemble pour maintenir une relation solide et stable afin de contribuer de manière significative à la paix et à la tranquillité dans le monde.

Le dernier appel de Xi a été lancé après qu'il a exhorté l'UE à travailler avec la Chine pour ajouter des facteurs de stabilisation à un monde turbulent lors d'une réunion virtuelle avec les chefs de l'UE le 1 avril.

Au cours des pourparlers de lundi, Xi a déclaré qu'il est particulièrement important pour la Chine et l'Allemagne, deux grands pays d'influence substantielle, de maintenir une croissance solide et régulière des liens bilatéraux et de mieux tirer parti du rôle stabilisateur, constructif et directeur de cette relation.

Les deux pays devraient s'en tenir à l'essentiel du dialogue et de la coopération dans leurs relations, et faire bon usage du dialogue bilatéral et des mécanismes de coopération, a déclaré Xi.

Il a ajouté que les deux parties peuvent mener un dialogue dans des domaines tels que le changement climatique, la politique macroéconomique, la stabilité financière, la sécurité énergétique, la sécurité alimentaire et la stabilité des chaînes industrielles et d'approvisionnement.

La Chine et l'Allemagne devraient également exploiter le potentiel de coopération, notamment en ce qui concerne les nouvelles technologies, y compris la protection de l'environnement, le commerce des services, l'intelligence artificielle et la numérisation, a déclaré le président chinois.

Les deux parties devraient défendre un véritable multilatéralisme, défendre l'équité et la justice internationales, promouvoir une économie mondiale ouverte et rendre le développement mondial plus équilibré, coordonné et inclusif, a déclaré M. Xi.

Scholz a noté le très bon développement des relations entre l'Allemagne et la Chine ces dernières années et a appelé les deux parties à poursuivre la bonne tradition et à maintenir le bon élan des relations bilatérales.

Les deux pays tiendront un dialogue sur le maintien de chaînes d'approvisionnement mondiales stables, la coordination des politiques macroéconomiques et d'autres, et intensifieront leur coopération dans un large éventail de domaines, y compris le commerce et l'investissement, les changements climatiques et la réponse à la COVID-19, a déclaré le leader allemand.

Il a ajouté que l'Allemagne se félicite de l'engagement de la Chine à élargir l'ouverture de haut niveau, qui apportera plus de possibilités au pays.

La Chine et l'Allemagne, qui sont maintenant des partenaires stratégiques à part entière, célébreront en octobre le 50e anniversaire de l'établissement de liens diplomatiques.

Relations Chine-Europe non contrôlées par un tiers

Xi a souligné que la Chine et l'UE sont des partenaires stratégiques globaux et que les deux parties ont des intérêts beaucoup plus communs que des différences.

La Chine soutient l'autonomie stratégique de l'UE, a-t-il rappelé.

"La relation Chine-Europe n'est pas ciblée, soumise ou contrôlée par un tiers", a déclaré Xi, notant qu'il s'agit d'un consensus stratégique que les deux parties doivent suivre à long terme.

Face aux crises géopolitiques, la Chine et l'UE doivent promouvoir le dialogue et la coopération et compenser les changements complexes dans le paysage international par la stabilité des relations sino-européennes.

Xi a exprimé son espoir que l'Allemagne joue un rôle positif dans le développement régulier et sain des relations Chine-UE.

Scholz, pour sa part, a déclaré que l'Allemagne est prête à améliorer la communication et la coordination avec la Chine sur le plan multilatéral et à promouvoir le développement sain des relations Europe-Chine.

La crise ukrainienne au carrefour de la sécurité européenne

Concernant la situation en Ukraine, Xi a déclaré que la Chine a travaillé à sa manière pour promouvoir la paix et désamorcer les tensions.

La crise en Ukraine a une fois de plus amené la sécurité européenne à un carrefour, a-t-il déclaré, ajoutant qu'il est important de tout mettre en œuvre pour empêcher le conflit de s'intensifier ou de s'amplifier au point de non-retour.

Le président chinois a appelé la partie européenne à faire preuve de responsabilité historique et de sagesse politique, à garder à l'esprit la stabilité à long terme de l'Europe et à promouvoir une solution de manière responsable.

"La sécurité de l'Europe doit rester entre les mains des Européens eux-mêmes", a-t-il déclaré.

La Chine a réitéré à maintes reprises qu'elle soutient l'Europe dans son rôle positif dans la promotion des pourparlers de paix et dans l'établissement éventuel d'une architecture de sécurité européenne équilibrée, efficace et durable.

https://news.cgtn.com/news/2022-05-09/President-Xi-holds-talks-with-German-Chancellor-Scholz-via-video-link-19TFo9OduuI/index.html

Vidéo - https://www.youtube.com/watch?v=mbP-p9ivMEE

SOURCE CGTN