CGTN: China e Bielorrússia prometem elaborar um novo plano para relações bilaterais

PEQUIM, 2 de março de 2023 /PRNewswire/ -- Após estabelecer uma parceria estratégica abrangente para todas as condições climáticas em setembro do ano passado, a China e a Bielorrússia prometeram, na quarta-feira, que os dois países desenvolverão ainda mais relações exemplares da parceria na nova era.

O acordo foi estabelecido em uma declaração conjunta assinada, após conversas entre o Presidente Chinês, Xi Jinping, e o presidente bielorrusso visitante, Alexander Lukashenko, em Pequim.

Os dois chefes de estado testemunharam a assinatura de uma série de documentos de cooperação bilateral nas áreas de economia e comércio, indústria, agricultura, alfândega, ciência e tecnologia, saúde, turismo e esportes e assuntos locais.

A amizade China-Bielorússia é "inquebrável"

Destacando que a amizade China-Bielorússia é inquebrável, Xi disse que os dois lados devem aumentar a confiança mútua política e continuar sendo "verdadeiros amigos e bons parceiros".

A China agradece muito o apoio firme da Bielorrússia à posição legítima da China em questões relacionadas a Taiwan, Xinjiang, Hong Kong e direitos humanos, disse ele.

Sobre o fortalecimento da cooperação bilateral, o presidente chinês enfatizou fazer mais esforços na expansão da cooperação econômica e comercial, construção do Parque Industrial China-Bielorússia, construção conjunta do Cinturão e Rota e avanço da construção de conectividade, como os trens de carga China-Europa.

Lukashenko disse que a Bielorrússia está disposta a fortalecer a cooperação com a China em ciência e tecnologia, indústria, agricultura e turismo, impulsionar a construção de trens de carga China-Europa e do parque industrial, dar as boas-vindas às empresas chinesas para investir na Bielorrússia e fortalecer os intercâmbios locais e culturais.

O Grande Parque Industrial China-Bielorússia de Pedra é o maior projeto para atrair investimentos na Bielorrússia e um projeto de cooperação marcante dentro da estrutura Cinturão e Rota, que foi promovido pelos dois Chefes de Estado pessoalmente e premiado pelos dois governos.

Desde que os líderes dos dois países visitaram o parque industrial em maio de 2015, o desenvolvimento e a construção do projeto avançaram, e resultados frutíferos foram alcançados.

De acordo com o Comitê Nacional de Estatística da Bielorrússia, o lucro líquido das empresas do parque industrial totaliza 34,1 milhões de rublos bielorussos ($13,51 milhões) em 2022, um aumento de 144 % em relação ao ano anterior.

Este ano marca o décimo aniversário da Iniciativa Cinturão e Rota. A Bielorrússia, como um importante centro de trânsito no Cinturão Econômico da Rota da Seda, foi um dos primeiros países a responder e participar da iniciativa.

Com o crescimento dos laços bilaterais, a China e a Bielorrússia tiveram um boom no comércio nos últimos anos. Estatísticas da Administração Geral da Alfândega da China mostram que o comércio bidirecional ultrapassou $5 bilhões em 2022, um aumento de 33% em relação ao ano anterior.

Defesa conjunta de ações internacionais e justiça

Quanto à proteção da paz e do desenvolvimento mundial, Xi disse que a China agradece o apoio da Bielorrússia à iniciativa de desenvolvimento Global e à Iniciativa de Segurança Global.

A China está pronta para fortalecer a coordenação e a cooperação com a Bielorrússia, nas Nações Unidas e em outras plataformas multilaterais, para enfrentar em conjunto os desafios globais e construir uma comunidade com um futuro compartilhado para a humanidade, acrescentou.

Observando que a China é um pilar na proteção da paz mundial, Lukashenko disse que a Bielorrússia está disposta a fortalecer a coordenação com a China, em grandes questões internacionais e regionais, e comprometer-se em proteger a segurança e a estabilidade internacionais e regionais.

Os dois líderes também trocaram opiniões sobre a crise na Ucrânia e outras questões.

Xi enfatizou que a posição da China sobre a crise ucraniana é consistente e clara, e Beijing emitiu um artigo sobre a resolução política da crise.

Os países relevantes devem parar de politizar e instrumentar a economia mundial e fazer coisas que contribuem para o cessar-fogo, a cessação da guerra e a resolução pacífica da crise, disse ele.

Lukashenko disse que a Bielorrússia concorda e apoia plenamente a posição e a proposta da China sobre a resolução política da crise ucraniana, acrescentando que é de grande importância resolver a crise.

A China publicou um artigo afirmando sua posição sobre a resolução política da crise da Ucrânia na sexta-feira. No artigo, a China propõe uma solução para a crise que aborde os sintomas e as causas raízes, afirmando que o diálogo e a negociação são a única solução viável para a crise da Ucrânia.

