CGTN: China e Ilhas Salomão firmam parceria estratégica abrangente para promover laços

PEQUIM, 11 de julho de 2023 /PRNewswire/ -- A China e as Ilhas Salomão anunciaram o estabelecimento de uma parceria estratégica abrangente com "respeito mútuo e desenvolvimento comum para uma nova era", em um movimento para fortalecer os laços bilaterais durante a visita do líder da nação do Pacífico a Pequim.

"Desde que os dois países estabeleceram relações diplomáticas, a cooperação amistosa se tornou um marco para as relações entre a China e outros países insulares no Pacífico, apesar de um início relativamente tardio", afirmou o presidente chinês Xi Jinping na tarde de segunda-feira, durante reunião com Manasseh Sogavare, primeiro-ministro das Ilhas Salomão.

As Ilhas Salomão estabeleceram relações diplomáticas com a China em 2019, depois de cortar relações com a região de Taiwan, reconhecendo oficialmente o princípio de "Uma Só China" ao lado de mais de 180 países em todo o mundo.

Projetos de cooperação prósperos

"A cooperação entre os dois lados é um paradigma de unidade, cooperação e desenvolvimento comum para países de diferentes tamanhos e para países em desenvolvimento", disse Xi Jinping.

E continuou o presidente chinês: "A China está pronta para melhorar a comunicação estratégica e aprofundar a cooperação em vários campos com as Ilhas Salomão para garantir o progresso constante dos laços bilaterais e trazer mais benefícios para os dois povos."

A China é o maior parceiro comercial do país do Pacífico, com um volume total de US$ 498 milhões em 2022, segundo números oficiais. As exportações das Ilhas Salomão para a China representam dois terços das exportações totais do país.

O presidente chinês ainda acrescentou que o país está disposto a garantir o desenvolvimento e a estabilidade de longo prazo do país insular, mostrando-se preparado para compartilhar as oportunidades de desenvolvimento trazidas pela modernização chinesa, fortalecer a sinergia entre a Iniciativa do Cinturão e Rota e a Estratégia de Desenvolvimento das Ilhas Salomão 2035, ampliar a cooperação prática em vários campos e expandir as importações das Ilhas Salomão.

"A China está apoiando mais empresas chinesas a investir e fazer negócios nas Ilhas Salomão e continuará a fornecer assistência econômica e técnica ao país sem nenhuma restrição política", disse ele. Xi Jinping instou os dois lados a expandirem os intercâmbios amistosos em áreas como assistência médica e educação e afirmou que a China apoia as Ilhas Salomão na realização da 17ª edição dos Jogos do Pacífico.

"Respeitar a soberania uns dos outros"

Durante as conversas, Xi Jinping enfatizou que a China respeita plenamente a soberania e a independência dos países insulares do Pacífico e que defende a igualdade de todos os países, grandes ou pequenos.

A China respeita plenamente a vontade dos países insulares do Pacífico e busca amplas consultas, contribuições conjuntas, benefícios compartilhados e resultados em que todos saiam ganhando. A China respeita plenamente as tradições culturais dos países insulares do Pacífico e adere à harmonia na diversidade e à beleza compartilhada de diversas culturas. "A China respeita plenamente a unidade e a autossuficiência dos países insulares do Pacífico e os apoia na implementação da Estratégia 2050 para o Continente do Pacífico Azul, contribuindo para a construção de um Pacífico Azul de paz, harmonia, segurança, inclusão e prosperidade", declarou Xi Jinping.

O líder chinês também aprecia muito a firme adesão das Ilhas Salomão ao princípio de "Uma Só China", apoia as Ilhas Salomão na salvaguarda de sua soberania nacional, segurança e interesses de desenvolvimento e concorda com o caminho de desenvolvimento que o próprio país escolheu.

"O país está comprometido em administrar bem seus próprios assuntos e sempre será um promotor da paz mundial, um contribuidor para o desenvolvimento global e um defensor da ordem internacional", observou Xi Jinping.

E disse mais: "A China entende que os países insulares do Pacífico enfrentam sérios desafios causados pela mudança climática e está pronta para fortalecer os intercâmbios e a cooperação com eles em áreas como serviços meteorológicos, prevenção e mitigação de desastres e energia limpa para ajudá-los a implementar a Agenda 2030 das Nações Unidas para o Desenvolvimento Sustentável."

Xi Jinping também afirmou que a China está disposta a fortalecer a coordenação e a cooperação com as Ilhas Salomão, defender o multilateralismo genuíno, salvaguardar a imparcialidade e a justiça internacional, opor-se conjuntamente à mentalidade e ao hegemonismo da Guerra Fria e salvaguardar a paz e a estabilidade na região Ásia-Pacífico.

Observando que a decisão de estabelecer relações diplomáticas com a China foi uma escolha correta, Sogavare disse que resultados frutíferos foram alcançados nas relações bilaterais e que a China se tornou o maior parceiro de infraestrutura das Ilhas Salomão, bem como um parceiro de desenvolvimento confiável.

As Ilhas Salomão aderem firmemente ao princípio de "Uma Só China" e estão dispostas a manter intercâmbios de alto nível com a China, fortalecer intercâmbios e cooperação em comércio, investimento, áreas culturais e subnacionais e responder conjuntamente aos desafios globais, como a mudança climática, disse Sogavare, acrescentando que o país se opõe a quaisquer ações que contenham ou visem conter o desenvolvimento da China.

