CGTN: China e Paquistão prometem injetar novo impulso em parceria estratégica de cooperação abrangente

BEIJING, 3 de novembro de 2022 /PRNewswire/ -- Na quarta-feira, a China e o Paquistão prometeram fazer esforços conjuntos para elevar o nível de cooperação estratégica geral e injetar novo impulso em sua parceria estratégica de cooperação abrangente.

O presidente chinês, Xi Jinping, disse que o Paquistão sempre foi uma alta prioridade na diplomacia de vizinhança da China ao se reunir com o Primeiro-ministro paquistanês, Muhammad Shehbaz Sharif, que estava entre os primeiros líderes estrangeiros convidados a ir para Beijing após o 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh). Esta é também a primeira visita do Primeiro-ministro à China desde que assumiu o cargo em abril.

Sharif disse que sua visita é uma "prova da profunda amizade de ferro entre o Paquistão e a China", acrescentando que o aprofundamento da parceria estratégica de cooperação abrangente do Paquistão com a China é uma pedra angular da política externa do Paquistão e do consenso nacional do país.

China preparada para oferecer novas oportunidades

Xi disse a Sharif que a China continuará sua política fundamental de abertura e oferecerá novas oportunidades ao Paquistão e ao resto do mundo por meio do desenvolvimento contínuo.

As duas partes devem fazer pleno uso do Comitê Conjunto de Cooperação do Corredor Econômico China-Paquistão (CPEC), promover o CPEC com maior eficiência e tornar o CPEC um exemplo de cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota, de acordo com Xi.

Observando que o CPEC teve um impacto profundo no desenvolvimento econômico e social do Paquistão, Sharif disse que o Paquistão está pronto para trabalhar com a China para continuar promovendo a cooperação de alta qualidade do Cinturão e Rota.

Como um importante programa da Iniciativa Cinturão e Rota, o CPEC tornou-se um marco da cooperação entre a China e o Paquistão. O comitê impulsionou efetivamente o desenvolvimento econômico, melhorou a vida das pessoas e gerou efeitos socioeconômicos positivos no Paquistão. A recente 11ª reunião do Comitê Conjunto de Cooperação do CPEC foi um sucesso. Vários entendimentos comuns foram alcançados sobre o desenvolvimento futuro do CPEC.

As duas partes também concordaram em expandir a cooperação em economia digital, comércio eletrônico, energia fotovoltaica e outras tecnologias de novas energias, bem como promover a cooperação em agricultura, ciências, tecnologia e subsistência das pessoas.

A China é o maior parceiro comercial e de investimento, o maior exportador e o segundo maior importador do Paquistão há seis anos fiscais consecutivos desde 2015.

No ano passado, o comércio entre a China e o Paquistão atingiu USD 27,82 bilhões, um aumento de 59,1% em relação ao ano anterior. Dados da Administração Geral Alfandegária mostram que as exportações chinesas para o Paquistão totalizaram USD 24,23 bilhões, um aumento de 57,8% em relação ao ano anterior, enquanto as importações do Paquistão foram de USD 3,59 bilhões, um aumento de 68,9% em relação ao ano anterior.

Avanço conjunto da governança global

A China trabalhará com o Paquistão para promover a Iniciativa de Desenvolvimento Global (GDI) e a Iniciativa de Segurança Global (GSI) e para tornar o sistema de governança econômica global mais justo, equitativo e inclusivo, beneficiando a todos, de acordo com Xi.

Propostos por Xi Jinping em 2021 e 2022, respectivamente, a GDI e a GSI buscam superar a visão unilateral que contribui para o aumento da desglobalização, do populismo e da xenofobia, que correm o risco de impedir a governança global do desenvolvimento e da segurança.

A GDI destaca a revitalização e a aceleração da implementação da Agenda 2030 da ONU para o Desenvolvimento Sustentável e a construção de uma comunidade global de desenvolvimento, enquanto a GSI dá respostas claras a questões como o conceito de segurança de que o mundo precisa e como os países podem alcançar a segurança comum, o que abre uma nova maneira importante para a governança da segurança global.

Sharif expressou total apoio às iniciativas, acrescentando que seu país fortalecerá a comunicação com a China em assuntos internacionais e regionais para contribuir positivamente para a paz e o desenvolvimento mundiais.

O primeiro-ministro paquistanês também reiterou o firme compromisso de seu país com a política de uma única China e seu firme apoio à posição da China em questões relacionadas aos interesses centrais do país, como Taiwan, Xinjiang e Hong Kong.

A amizade entre o Paquistão e a China é sólida, e o Paquistão sempre permanecerá firme com a China, segundo complementou ele.

Os dois países emitiram uma declaração conjunta, destacando o apoio mútuo em questões relativas aos interesses centrais de cada um, o papel fundamental de vários mecanismos de cooperação bilateral para aprofundar a comunicação estratégica e a cooperação nas áreas de agricultura, mineração, TI e desenvolvimento socioeconômico sob o CPEC.

As duas partes também assinaram e firmaram uma série de acordos, envolvendo cooperação bilateral nas áreas de comércio eletrônico, economia digital, exportação de produtos agrícolas, cooperação financeira, proteção da propriedade cultural e infraestrutura, entre outros assuntos.

