CGTN：Čína a Pakistan sľubujú, že vnesú nový impulz do strategického partnerstva nepretržitej spolupráce

PEKING, 3. novembra 2022 /PRNewswire/ -- Čína a Pakistan v stredu prisľúbili, že vynaložia spoločné úsilie na zvýšenie úrovne všestrannej strategickej spolupráce a dodajú nový impulz svojmu strategickému partnerstvu v oblasti nepretržitej spolupráce.

CGTN:China, Pakistan vow to inject new impetus into all-weather strategic cooperative partnership

Čínsky prezident Si Ťin-pching na stretnutí s pakistanským premiérom Muhammadom Šáhbázom Šarífom, ktorý bol jedným z prvých zahraničných lídrov pozvaných do Pekingu po 20. národnom zajzde Komunistickej strany Číny (KSČ), uviedol, že Pakistan bol pre čínsku diplomaciu vždy vysokou prioritou. Je to zároveň prvá návšteva premiéra v Číne od jeho nástupu do funkcie v apríli.

Šaríf uviedol, že jeho návšteva je „dôkazom hlbokého a pevného priateľstva" medzi Pakistanom a Čínou, a dodal, že prehlbovanie strategického nepretržitého partnerstva s Čínou je základom pakistanskej zahraničnej politiky a národného konsenzu Pakistanu.

Čína je pripravená poskytnúť nové príležitosti

Si Ťin-pching povedal Šarífovi, že Čína bude pokračovať vo svojej základnej politike otvárania sa a poskytne Pakistanu a zvyšku sveta nové príležitosti prostredníctvom neustáleho rozvoja.

Obe strany by mali v plnej miere využívať Spoločný výbor pre spoluprácu na čínsko-pakistanskom hospodárskom koridore (CPEC), efektívnejšie napredovať v projekte CPEC a urobiť z neho príklad vysokokvalitnej spolupráce v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta, uviedol.

Šaríf poznamenal, že projekt CPEC mal hlboký vplyv na hospodársky a sociálny rozvoj Pakistanu, a uviedol, že Pakistan je pripravený spolupracovať s Čínou na ďalšej podpore vysokokvalitnej spolupráce v rámci iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta.

CPEC sa ako vlajkový program iniciatívy Jedno pásmo, jedna cesta stal medzníkom čínsko-pakistanskej spolupráce. Účinne podporil hospodársky rozvoj, zlepšil život ľudí a priniesol pozitívne sociálno-ekonomické dopady v Pakistane. Nedávne 11. zasadnutie Spoločného výboru pre spoluprácu v rámci CPEC bolo úspešné. Dosiahli sa viaceré spoločné dohody o budúcom vývoji CPEC.

Obe strany sa tiež dohodli na rozšírení spolupráce v oblasti digitálnej ekonomiky, elektronického obchodu, fotovoltických a iných technológií novej energie, ako aj na rozvoji spolupráce v oblasti poľnohospodárstva, vedy, technológií a života ľudí.

Čína je najväčším obchodným a investičným partnerom Pakistanu, najväčším vývozcom a druhým najväčším dovozcom, a to už šesť fiškálnych rokov po sebe od roku 2015.

V minulom roku dosiahol obchod medzi Čínou a Pakistanom 27,82 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 59,1 %. Podľa údajov Generálnej colnej správy čínsky vývoz do Pakistanu dosiahol 24,23 miliardy USD, čo predstavuje medziročný nárast o 57,8 %, zatiaľ čo dovoz z Pakistanu predstavoval 3,59 miliardy USD, čo je medziročný nárast o 68,9 %.

Spoločný pokrok v globálnom riadení

Čína bude spolupracovať s Pakistanom na presadzovaní Globálnej rozvojovej iniciatívy (GDI), Globálnej bezpečnostnej iniciatívy (GSI) a na tom, aby sa systém globálneho hospodárskeho riadenia stal spravodlivejším, rovnocennejším a inkluzívnejším, z čoho budú mať prospech všetci, uviedol Si Ťin-pching.

Cieľom iniciatív GDI a GSI, ktoré Si Ťin-pching navrhol na rok 2021, resp. 2022, je prekonať tunelové videnie, ktoré prispieva k nárastu de-globalizácie, populizmu a xenofóbie, ktoré môžu brániť globálnemu riadeniu rozvoja a bezpečnosti.

GDI zdôrazňuje oživenie a urýchlenie implementácie Agendy OSN 2030 pre udržateľný rozvoj a budovanie globálneho rozvojového spoločenstva, zatiaľ čo GSI dáva jasné odpovede na otázky, akú koncepciu bezpečnosti svet potrebuje a ako môžu krajiny dosiahnuť spoločnú bezpečnosť, čo otvára dôležitú novú cestu pre globálne riadenie bezpečnosti.

Šaríf vyjadril plnú podporu týmto iniciatívam a dodal, že jeho krajina posilní komunikáciu s Čínou v medzinárodných a regionálnych záležitostiach, aby pozitívne prispela k svetovému mieru a rozvoju.

Pakistanský premiér tiež zopakoval, že jeho krajina je pevne oddaná politike jednej Číny a pevne podporuje postoj Číny v otázkach týkajúcich sa kľúčových záujmov Číny vrátane Taiwanu, Sin-ťiangu a Hongkongu.

Pakistansko-čínske priateľstvo je nezlomné a Pakistan bude vždy pevne stáť na strane Číny, dodal.

Obe krajiny vydali spoločné vyhlásenie, v ktorom zdôraznili vzájomnú podporu v otázkach týkajúcich sa kľúčových záujmov druhej strany, kľúčovú úlohu rôznych mechanizmov bilaterálnej spolupráce pri prehlbovaní strategickej komunikácie a spoluprácu v oblasti poľnohospodárstva, baníctva, IT a sociálno-ekonomického rozvoja v rámci CPEC.

Obe strany tiež podpísali a uzavreli niekoľko dohôd, ktoré sa okrem iného týkajú bilaterálnej spolupráce v oblasti elektronického obchodu, digitálneho hospodárstva, vývozu poľnohospodárskych výrobkov, finančnej spolupráce, ochrany kultúrneho majetku a infraštruktúry.

https://news.cgtn.com/news/2022-11-02/Xi-holds-talks-with-Pakistani-PM-Muhammad-Shehbaz-Sharif-in-Beijing-1eD8tTJ79bW/index.html

Video – https://www.youtube.com/watch?v=jbN3fhEkgLk

SOURCE CGTN