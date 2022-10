CGTN: China enfatiza educação, ciência e tecnologia e talento para impulsionar a modernização

PEQUIM, 20 de outubro de 2022 /PRNewswire/ -- Em seu relatório apresentado no 20º Congresso Nacional do Partido Comunista da China (PCCh), Xi Jinping dedicou uma parte a uma estratégia de longa data voltada em cultivar talentos.

Intitulada "Revigorando a China por meio da ciência e da educação", a estratégia foi divulgada em 1995 e tem sido enriquecida com a infusão de novas percepções contidas em uma série de políticas implementadas desde então.

"A educação, a ciência e a tecnologia e os recursos humanos são os pilares fundamentais e estratégicos para a construção de um país socialista moderno em todos os aspectos", disse Xi.

Energia inovadora

A China dedicou esforços sem precedentes à inovação na última década, e há muitos exemplos claros do poder inovador do país naquela época: supercomputadores de classe mundial, uma estação espacial construída internamente e o submersível tripulado Fendouzhe (Striver), que estabeleceu recordes nacionais de mergulho na parte mais profunda do oceano.

A ciência e tecnologia da China avançaram mais rapidamente nos últimos dez anos do que em qualquer outra década da história, de acordo com Li Meng, vice-ministro da ciência e tecnologia. Os gastos anuais atuais em pesquisa e desenvolvimento (P&D) são 2,7 vezes os de 2012.

A China subiu para o 11º lugar no Índice Global de Inovação de 2022, desde o 12º ano passado, de acordo com a Organização Mundial de Propriedade Intelectual (OMPI) no mês passado.

"Abriremos novas áreas e novas arenas de desenvolvimento e promoveremos continuamente novos impulsionadores de crescimento e novos pontos fortes", disse Xi.

Melhor instrução

A inovação é o resultado de talentos bem instruídos. Para desenvolver uma educação que atenda às expectativas das pessoas, Xi disse que a China "avançará mais rapidamente para construir um sistema educacional de alta qualidade, promover o desenvolvimento aprimorado dos alunos e promover a imparcialidade na educação."

"Como professor universitário, o mais importante é cultivar talentos, porque na verdade, o elemento central da inovação é o talento", disse Xie MingYong, acadêmico da Academia Chinesa de Engenharia e representante do Congresso, à CGTN.

A educação na China em todos os níveis atingiu ou superou o nível médio das nações de média e alta renda, com a escolaridade obrigatória atingindo o nível intermediário de países de alta renda, de acordo com dados do Ministério da Educação.

Em 2021, havia 18,44 milhões de professores em tempo integral em todos os níveis e em todos os tipos de escolas em todo o país, um aumento de 26,2% em relação a 2012.

